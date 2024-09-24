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Проект закона об оскорблении власти в России. Что можно и нельзя упоминать. Инструкция
13:33 25.09.2024

"ПРАВДУ ГОВОРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО ЧТО ЛИ?" - ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ВЛАСТИ В РФ

"Правду говорить запрещено что ли?" - Проект закона об оскорблении власти. Что можно и нельзя упоминать. Инструкция

В Госдуме поспешили объясниться после слухов о рассмотрении проекта закона об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти.

Законопроект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей вызвал широкий резонанс в русском обществе. В Госдуме поспешили объясниться.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что подобный законопроект на рассмотрение депутатов не поступал. Политик подчеркнул, что проект закона даже не внесен в Госдуму.

В ряде СМИ прошла информация, что в Государственной Думе рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти. Данная информация не соответствует действительности,
- подчеркнул Володин.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что проект закона об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти все же существует. Инициатива была разработана по предложению одного из ведомств и пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения.

Что крайне важно для принятия решений как по итоговому тексту документа, так и по необходимости дальнейшего его рассмотрения,
- подчеркнул Пискарев.

Другими словами, законопроект пока не внесен на рассмотрение Госдумы, но вполне может оказаться на столах парламентариев. Ситуацию иронично прокомментировал шоумен и телеведущий Оскар Кучера.

Некоторые чиновники кроме оскорбления ничего и не заслуживают. И что делать? Правду говорить запрещено что ли?
- возмутился он.

Тем временем в Сети уже составили шуточную инструкцию о том, как общаться с представителями власти, чтобы не угодить за решетку. Речь идет о тех моментах, когда представитель власти обсуждает тему, "в которой ни в зуб ногой" или предлагает "дикие законопроекты".

Например, шуточная инструкция, которую в своем телеграм-канале составила Александра Машкова-Благих, председатель Союза родительских организаций, звучит так: "Присаживаемся на корточки, глаза должны быть на одном уровне с глазами представителя власти. Открытая поза подчеркивает доброжелательность. Тон голоса ровный. Власть не должна чувствовать угрозы, а также пассивной агрессии, иначе - травма, энурез, психотерапевт..."

Источник - Царьград
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