Садыр Жапаров в ООН анонсировал строительство "зеленого города" Кемин в 2025 году

13:48 25.09.2024

Tazabek - "В следующем году мы начнем строительство "зеленого города" Кемин", - сообщил 24 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе выступления на Общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Президент привел примеры строительства "умных городов", таких как Неом в Саудовской Аравии, Масдар-Сити в Эмиратах, Вестерн-Харбор в Швеции, Солнечная долина в Китае.







"Мы в этом году начали строительство на берегу озера Иссык-Куль современного и инновационного "зеленого" города Асман. В следующем году мы начнем строительство "зеленого города" Кемин. Мы стремимся построить "зеленые" города, которые послужат примером для других регионов нашей страны и будут способствовать сохранению чистой природы для будущих поколений. Озвученные города, я уверен, станут экономическим, торговым, культурно-туристическим хабом, центром инноваций и новых технологий", - сказал президент.



История вопроса:



ГКНБ в конце августа вернул на баланс государства участок близ села Чуйское в Кеминском районе. Площадь участка составляла 353,3 га, стоимость - 4 млрд сомов (по оценке ГКНБ).







Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил, что на участке будут построены жилые дома для предоставления гражданам на ипотечной основе. Это место Администрация президента планирует назвать "городом Кемин".