Ягодка опять. 75-летнюю Валентину Матвиенко в 4-й раз переизбрали 2-м человеком в России

17:50 25.09.2024

Матвиенко в четвертый раз избрали председателем Совфеда

25.09.2024

Матвиенко в четвертый раз избрали председателем Совфеда

Сенаторы единогласно поддержали назначение Валентины Матвиенко на должность спикера Совета Федерации (СФ) в результате тайного голосования. Решение поддержали 155 человек, голосовавших против и воздержавшихся не было. Таким образом, парламентарии в четвертый раз избрали Матвиенко на этот пост (она занимает его с 2011 года).



Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов за поддержку.



"Спасибо за такие добрые слова, спасибо за поддержку и за то, что вы поддержали вновь выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Совета Федерации. Поверьте, это не пафосные слова, я просто горжусь работать в такой команде звездных людей. Каждый из вас представляет свои регионы, это самые лучшие представители субъектов Российской Федерации. У нас замечательная команда, профессиональная, государственная, настроенная на конечный результат, - сказала она. - Горжусь, что работаю с такой профессиональной командой, настроенной на достижение результатов. Благодарна президенту Владимиру Путину за поддержку инициатив и действий Совета Федерации. Мы все работаем в команде президента. Наше парламентское плечо всегда надежно в принятии важных государственных решений, в их реализации, за этим труд каждого из вас. Я еще раз вас благодарю, я обещаю вам, что тот опыт, который я обрела вместе с вами, те знания, те наработки, которые есть, я буду использовать в своей практической работе, чтобы никогда вас не разочаровать. И, надеюсь, и дальше на нашу совместную работу и на вашу поддержку".



Первым заместителем председателя верхней палаты сенаторы избрали Владимира Якушева. Накануне глава государства освободил его от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Якушев занимал этот пост с 2020 года. До этого он возглавлял Тюменскую область и был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Кроме того, сенаторы вновь избрали Инну Святенко заместителем спикера СФ.



Открывая осеннюю сессию, Матвиенко подчеркнула, что центральными темами повестки станут исполнение Послания Федеральному Собранию и майских указов, работа по достижению национальных целей развития, обеспечению обороноспособности, поддержке участников СВО и их семей.