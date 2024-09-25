 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк, - СП
00:12 26.09.2024

Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк
Аналитики OSW назвали главные направления "русской атаки"
Константин Ольшанский
25.09.24
Российская армия добивается решительного успеха на трех основных направлениях, с которых Александр Сырский нелепо оттянул лучшие силы своей курской авантюрой. Подразделения российских армий "Центр" и "Восток" наступают на Угледар, Покровск и Торецк, сейчас это приоритетные зоны боевых действий, пишет польский Центр восточноевропейских исследований (ISW) в свежей аналитической записке.

Российские войска обошли с запада Угледар, бои за который шли почти 2,5 года. В результате город оказался в клещах. Оборонявшие его украинские войска (в основном 72-я механизированная бригада) начали вывод из города, а российские подразделения вошли с востока на территорию многоэтажной застройки.

После освобождения российскими войсками населенного пункта Желанное Второе, за который, судя по украинским источникам, все еще ведутся бои, огромной группировке ВСУ, оставшейся в развилке рек Волчья и Лозовая, грозит полное окружение, пишут аналитики OSW.

Украинские эксперты ожидают не только разгрома ситуативных оккупантов в Судже, но и наступление ВС РФ на Сумы
В середине дня 25 сентября МО РФ отчиталось о взятии поселка Острое - это последний населенный пункт к востоку от Курахова, до которого осталось менее 5 км.

Российские войска, действующие на Кураховско-Покровском направлении, перерезали железнодорожное и автомобильное сообщение между Селидово и Курахово, создав еще одно препятствие для отступающих украинских войск. Также подразделения группировки "Центр" сумели выровнять линию фронта к югу и востоку от Мирнограда, где они восстановили контроль над территориями, отвоеванными украинскими агрессорами неделей ранее (боевики Зеленского смогли пробиться в населенные пункты Красный Яр и Крутой Яр).

Сейчас украинские силы держатся только на западной окраине Гродовки - последнего населенного пункта на главной дороге из Очеретино в Мирноград. Постоянные обстрелы затрудняет эвакуацию оставшихся в городе украинских солдат.

Как указывают польские аналитики, из-за разрушения транспортной инфраструктуры снизилась и роль Покровска как крупнейшего логистического центра, через который шло материально-техническое обеспечение украинских сил, воюющих в северной части ДНР.

Российские войска целенаправленно разрушили путепровод, соединяющий Покровск с Мирноградом. Причем самой большой проблемой для ВСУ стало его обрушение на железнодорожную линию из Покровска на север ДНР, что серьезно затруднило снабжение украинских частей, окопавшихся там.

OSW теперь ожидает предстоящих боев за Лысовку (западнее Новогродовки). Ее освобождение значительно затруднило бы снабжение сил, оборонявших Селидово и действовавших к югу и востоку от этого города.

Успех сопутствует российским войскам и на Торецком направлении. Наши вошли в Леонидовку - населенный пункт к юго-западу от Торецка, так что теперь для украинской группировки есть прямая угроза окружения с запада. В центре Торецка продолжаются бои - после того, как российские войска сумели войти в город с восточного направления.

Также российские войска при абсолютном перевесе в личном составе, артиллерии и боеприпасах расширили плацдармы на западной стороне канала "Северский Донец - Донбасс" к северу и югу от Часова Яра. Украинцы постепенно эвакуируются с последних позиций к востоку от канала - это та территория, которую ВСУ сумели захватить в ходе так называемого "контрнаступления" летом 2023 года.

Также российские десанты высадились на западном берегу реки Жеребец в районе Макеевки и Невского (на границе ЛНР и Харьковской области). После нескольких месяцев упорной обороны отсюда наконец-то были выбиты украинские оккупанты.

Российские войска также углубили брешь в украинской обороне к юго-востоку от Купянска (со стороны Песчаного и Берестового). Теперь до переправы через реку Оскол в Кругляковке передовым подразделениям оставалось всего около 2 км.

А ведь некогда это был крупный опорный пункт ВСУ. Однако выход российских подразделений к Осколу позволит решить сразу несколько тактических задач.

Во-первых, закрепиться у естественной преграды, которую можно использовать как рубеж обороны.

Во-вторых, рассечь надвое украинскую группировку на левом берегу реки Оскол.

В-третьих, начать полуокружение украинской группировки, которая находится севернее Кругляковки (в направлении Глушковки).

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727298720


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