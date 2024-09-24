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|Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН
00:21 26.09.2024
В преддверии Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась передача необходимых документов для регистрации и опубликования Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации государственной границы в Секретариате ООН, сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 сентября сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Договор был подписан президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым 22 декабря 2022 года в ходе государственного визита главы Казахстана в Ташкент и вступил в силу 4 июля 2023 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи, состоявшейся 25 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Узбекистана отметили, что регистрация Договора о демаркации госграницы в Секретариате ООН является беспрецедентным опытом для стран Центрально-Азиатского региона в отношении такого рода документов.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября подписал закон "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора.
Диана Абдуллаева