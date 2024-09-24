Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента

00:28 26.09.2024

Предыстория: Что дает статус экс-президента и кто им обладает?

Продолжение: Парламент принял правильное решение, - спикер ЖК об отказе Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента

Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 25 сентября рассмотрел заявление бывшего президента Аскара Акаева о восстановлении статуса экс-президента.



Депутаты парламента отказали в удовлетворении его заявлении. За такое решение проголосовал 71 депутат, против - 2.



Аскар Акаев - первый президент Кыргызстана. Был президентом страны три срока подряд.



В ходе революции 24 марта 2005 года бежал из страны. Акаев обосновался в Москве, преподавал в МГУ.



2 августа 2021 года Акаев вместе с сыном Илимом прибыл в Бишкек. Его доставили в ГКНБ. Выйдя оттуда, он сообщил, что вернулся на родину, чтобы дать показания по делу о "Кумторе". Посетив родных, Акаев улетел в Москву. В декабре 2021 года он снова приезжал в Кыргызстан.



Позже в интервью он сообщил, что все обвинения были с него сняты, а 13 января 2023 года стало известно, что уголовное дело в отношении Акаева было прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.