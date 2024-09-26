Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил

00:40 26.09.2024

Минздрав о работе скорой помощи: Для граждан ничего не поменяется

26 сентября 2024 | 00:34



В ночь с 25 на 26 сентября министерство выступило с новым заявлением.



Официальный представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айгерим Уразалиева выступила с пояснением по поводу графика работы скорой помощи, передает Tengrinews.kz.



"Cегодня в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.



В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова", - заявила официальный представитель Минздрава.



В то же время, по ее словам, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов четвертой категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.



"В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - заверила Уразалиева.



