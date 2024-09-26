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Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правилСкорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил
00:40 26.09.2024

Минздрав о работе скорой помощи: Для граждан ничего не поменяется
26 сентября 2024 | 00:34

В ночь с 25 на 26 сентября министерство выступило с новым заявлением.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айгерим Уразалиева выступила с пояснением по поводу графика работы скорой помощи, передает Tengrinews.kz.

"Cегодня в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.

В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова", - заявила официальный представитель Минздрава.

В то же время, по ее словам, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов четвертой категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.

"В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - заверила Уразалиева.



Как сообщалось ранее, на портале "Открытые НПА" опубликован проект приказа, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Проект приказа будет находиться на обсуждении до 8 октября.

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Скорая будет круглосуточной не для всех казахстанцев
25 сентября 2024 | 12:29

Скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

На сегодняшний день фельдшерские и специализированные бригады отделений скорой медицинской помощи (СМП) оказывают медицинскую помощь пациентам круглосуточно.

В новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова неотложки:

- вызов 1-й категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;
- вызов 2-й категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;
- вызов 3-й категории срочности – состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;
- вызов 4-й категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Согласно предложенным новым правилам, скорая помощь будет выезжать на вызовы 4-й категории не круглосуточно, а по графику в часы их работы: с 08:00 до 18:00 - в будние дни, в субботу - с 8:00 до 12:00. Воскресенье - выходной.

Разработчики изменений заявили, что новшество связано с нехваткой финансирования.

"Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медицинской помощи при организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности", - говорится в документе.

Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет:

- 1-я категория срочности – до 10 минут;
- 2-я категория срочности – до 15 минут;
- 3-я категория срочности – до 30 минут;
- 4-я категория срочности – до 60 минут;
- мобильная бригада при организации ПМСП – до 120 минут.

Новый проект приказа министра здравоохранения будет находиться на обсуждении до 8 октября. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15211692

Источник - Tengrinews.kz
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