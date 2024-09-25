Россия посылает "русскому миру" обнадеживающие сигналы, - НГ

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00:46 26.09.2024

25.09.2024

Программа по переселению соотечественников в РФ расширена, но на украинцев ресурсов уже не хватает
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты" Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"
Бывшим гражданам Украины новые паспорта РФ ничего не гарантируют.
Очередной указ президента РФ о репатриации представителей "русского мира", как выяснила "НГ", быстро реализовывать не получится. Поправки в госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа еще предстоит отразить в актах федерального правительства и региональных властей. Сама госпрограмма недавно расширена, чтобы под нее могли подпадать, скажем, русскоязычные депортанты из Прибалтики. Есть еще и указ о приеме в РФ тех иностранцев, которые страдают от навязывания им неолиберальных установок. Поэтому неудивительно, что в России уже, видимо, не хватает ресурсов на всех бывших жителей Украины, например беженцев из Харьковской области.

Утвержденные указом президента РФ Владимира Путина от 18 сентября поправки в госпрограмму переселения российских соотечественников из-за границы на протяжении полугода должны быть имплементированы в нормативные акты более низкого уровня. Будут меняться и постановления правительства, и решения властей субъектов РФ. Понадобятся, очевидно, и корректировки тех или иных бюджетных разделов.

Сам же указ № 809 содержит как относительно технические изменения, так и вполне существенные. Например, сейчас подать заявление на участие в госпрограмме могут иностранцы, постоянно или временно живущие в РФ, а также те, кто прибыл сюда в так называемом экстренном порядке. Это статус, который был специально введен для жителей Украины, убежавших оттуда в Россию или вывезенных в нее организованно, скажем, из тех регионов, которые вошли в состав РФ. Теперь же подать заявление могут граждане РФ, которые на момент 24.02.22 жили в недружественных России странах и были из них депортированы из-за того, что потеряли основания для пребывания там.

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ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 1

Прежде всего, конечно, это касается стран Прибалтики, и особенно Латвии, которая официально ведет соответствующую политику. Однако под новую норму госпрограммы, наверное, могут попасть и прочие потенциальные депортанты из прочих европейских стран. Президент также снял всяческие формальности, связанные с тем, где должен находиться соотечественник, чтобы иметь право подать заявление на репатриацию. Четкая принадлежность именно к стране преимущественного пребывания отменена, будет даже возможность стать репатриантом уже из самой России.

Таким образом, нетрудно заметить, что обновления, следующие за теми или иными изменениями геополитической ситуации, в принципе производятся. Конечно, не слишком оперативные и не быстрые в плане их реализации, но это хотя бы какие-то проявления реакции властей на реальность. Между тем, по данным МВД РФ, за первые два квартала 2024 года в РФ переехали только 15,4 тыс. соотечественников. И это, похоже, пока самое минимальное значение. В середине 2010-х годов ежегодно прибывало по несколько десятков тысяч человек. Правда, как выясняется теперь, многие из переселенцев оказывались не более чем хитроумными гастарбайтерами.

Развивается сейчас постепенно и другая переселенческая история, начатая еще одним указом президента – № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" от 19.08.24. В разных источниках уже упоминается несколько десятков таких беглецов от неолиберальных установок. А именно они и являются ключевым постулатом данного указа: недавно правительство РФ как раз и утвердило список соответствующих государств, которые данные установки навязывают и своим гражданам, и прочему миру. Напомним, что в этом перечне уже почти 50 позиций, а будет еще больше.

Между тем, как стало известно "НГ", бывшим украинцам, которые выбрали для себя жизнь в России и ее гражданство, внимание уделяется в сокращенном виде. Напомним, что "НГ" писала о проблемах тех жителей Харьковской области, которые проявили в 2022 году лояльность новым властям (см. номер от 26.08.24). После перегруппировки российских войск они вынуждены были бежать с насиженных мест. И хотя паспорта РФ они получили, остальные преференции от гражданства им оказались недоступны – и пенсии, и трудоустройство, и медицина, и образование для детей. И теперь "НГ" получила официальный ответ на поданную в администрацию президента жалобу, которая оттуда была перенаправлена в соответствующие государственные ведомства и представляет собой отписку в виде перечисления положений разнообразных законов и подзаконных актов. Если говорить коротко, то ничего особенного этим людям в принципе не положено, а остального они должны добиваться в общем порядке.

Как выяснила "НГ", в связи с этим обращением, а главное – со своеобразным ответом на него член президентского Совета по правам человека Александр Брод планирует обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. "Нежелание чиновников увидеть бесправную категорию новоиспеченных сограждан говорит о пробуксовке системы, неумении ощутить горячую проблему и оперативно прореагировать. Будет команда свыше, начнем работать, нет – продолжим кормить отписками. Такая "потеря чувствительности" очень опасна, тем более в период новых вызовов и угроз", – пояснил "НГ" Брод.

Источник - НГ
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