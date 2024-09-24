Как затопить МКС и остаться в космосе, - Владимир Мельников

00:51 26.09.2024 Российский сегмент Международной космической станции подлежит консервации на орбите сохранения



Об авторе: Владимир Николаевич Мельников – бывший сотрудник РКК "Энергия".



Интрига вокруг МКС закручивается не только технологическая, но и геополитическая.



Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), старт к Международной космической станции (МКС) американского корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 планируется произвести 26 сентября. В состав экипажа входят космонавт госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг.



А тем временем на МКС жизнь продолжается. На станции невольно гостят два астронавта – Бутч Уилмор и Суни Уильямс, экипаж корабля Boeing Starliner. Они прилетели на МКС на неделю 5 июня 2024 года и… застряли на станции до февраля 2025 года из-за неисправности этого самого Starliner. Об этом 24 августа было объявлено на пресс-конференции в NASA. Взвесив все за и против, руководство агентства решило не рисковать жизнями астронавтов, и корабль Boeing Starliner возвращен 7 сентября на Землю в беспилотном режиме.



Дело в том, что скафандры, которые были адаптированы к кораблю Boeing Starliner, не подходят для других, пристыкованных сейчас к МКС кораблей: российского "Союз" и американского Crew Dragon. Два запасных скафандра и должен доставить корабль Crew Dragon, который 25 сентября должен стартовать к станции. Заметим, что впервые в истории пилотируемой космонавтики сложилась ситуация, когда два члена экипажа почти три недели оставались без средств спасения. То есть часть членов экипажа МКС оставалась без шансов спастись в случае чрезвычайной ситуации на станции, например – пожара. Так, недавно космонавты вынуждены были прятаться в укрытиях (ими считаются космические корабли, пристыкованные к МКС, они крепче и безопаснее) – в сторону станции направился очередной рой космических обломков. Но все обошлось.



Однако интрига вокруг (и внутри) МКС закручивается не только технологическая, но и геополитическая.



"Пастух" для МКС



Первый заместитель генерального директора Роскосмоса Андрей Ельчанинов, рассказывая в интервью Интерфаксу о финансовой политике госкорпорации, отметил, что отказ недружественных государств от контрактов обошелся Роскосмосу в 180 млрд руб. Вернуть досанкционный объем экспорта в Роскосмосе планируют за счет сотрудничества с государствами Азии, Африки и Ближнего Востока, прежде всего с Китаем. Когда это случится – вопрос открытый. А пока, спустя две недели после этого заявления, 15 августа, российский грузовой корабль "Прогресс" стартовал с космодрома Байконур в Казахстане, а затем благополучно состыковался с МКС. И это был лишь девятый орбитальный запуск Роскосмоса в 2024 году – худший показатель за 60 лет.



На этом фоне главный редактор портала Space.com Бретт Тингли 27 июня 2024 года опубликовал новость, которая на фоне глобальной турбуленции прошла малозамеченной: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало SpaceX в качестве подрядчика строительства космического корабля для схода в 2030 году с орбиты Международной космической станции (МКС). Стоимость контракта составляет около 843 млн долл., не считая затрат на запуск.



Космическое агентство впервые обратилось к американским аэрокосмическим компаниям с готовностью выслушать их предложения еще в марте 2023-го, а затем – в сентябре того же года. Запрос заключался в том, чтобы создать "космический буксир", который мог бы помочь безопасно свести с орбиты американские сегменты МКС. То есть прошел год с того момента.



Транспортное средство должно отвечать за утилизацию космической станции "контролируемым образом после окончания срока ее эксплуатации в 2030 году", говорится в заявлении.



Итак, компания SpaceX Илона Маска получила контракт NASA на уничтожение Международной космической станции в 2030 году. МКС находится на орбите уже более 20 лет и представляет собой стремительно ветшающий, часто небезопасный объект. Но как уничтожить такую махину?



23 марта 2001 года Россия провела блестящую (хотя и печальную) спецоперацию по затоплению орбитальной станции "Мир". "Мир" упал и сгорел, не причинив никому вреда. Но "Мир" был меньше, а технологии тогда, в конце 1990-х, как ни парадоксально, лучше. Так что утилизация МКС – задача непростая, и NASA было в сомнениях несколько лет: решения, что делать со станцией, у агентства не было.



Смущали (и смущают) выводы экспертов о том, что крупнейший рукотворный объект, когда-либо запущенный в космос человеком, так просто не сгорит в плотных слоях атмосферы. Осколки упадут и могут причинить неконтролируемый вред.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассматривало два варианта. Согласно первому, от МКС отделили бы "крепкие" части, оставили бы их на орбите и собрали потом из них костяк новой станции. Согласно второму, NASA просто отдает МКС в эксплуатацию частной компании на полное ее усмотрение, что делать со станцией.



Но первый вариант стоит примерно миллиард долларов, а второй, видимо, никого не заинтересовал – никому не нужны старые конструкции, да и, по сути, это просто откладывание, но не решение проблемы. Ведь в итоге именно NASA придется выручать частную компанию, как агентство сейчас спасает своих астронавтов "Боинга", застрявших все на той же МКС.



В итоге появился неожиданный проект, детали которого стороны не разглашают. Но суть в том, что SpaceX построит специальный корабль-пастух. Он стыкуется с МКС, аккуратно переведет станцию на более низкую орбиту и, когда уже атмосфера начнет "поджаривать", направит себя вместе со станцией в необитаемые районы океана. Скорее всего это будет Тихий океан, знаменитая "точка Немо", где в последнее время и топят космические корабли. Проект оценили всего в 800 млн долл. – уже экономия. Так что теперь Маску и карты в руки.



Сколько воды утекло?



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Бывший руководитель программы

пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс

подчеркивала, что наличие американского

аппарата – ключевой элемент в стратегии

схода с орбиты МКС. Фото NASAХотя США и Россия – главные хозяева МКС, с российской стороной подчеркнуто не советуются, и это даже не удивительно. Россия заявляет, что будет сотрудничать в проекте МКС до 2028 года. NASA говорит, что топить будут в 2030-м. То есть уже без нас. В консорциуме МКС принимают участие также Европа и Япония, но их тем более не спрашивают.

Российские специалисты подчеркивают, что МКС не так уж и плоха. Конструкции станции сами по себе еще крепкие. С этим согласны и западные специалисты. Но… Внутри станции поломок все больше, космонавты чем дальше, тем больше времени тратят не на исследования, а на ремонты. И, казалось бы, использовать часть узлов МКС для будущей стройки новой орбитальной международной станции – самое правильное решение. Но нет.



Несмотря на то что частные западные компании наперебой выступают с проектами своих орбитальных станций, все понимают, что как минимум на какое-то время человечество останется без станции вообще. Это непривычно, если вспомнить, что такие обитаемые орбитальные станции летают практически непрерывно уже с 1970-х. У NASA тоже есть какие-то планы, но агентство говорит, что "делает ставку на сотрудничество с коммерческими компаниями". Да и планы эти не конкретизируются пока.



NASA хотело бы, чтобы новый "аварийный буксир" обрушил космическую станцию в 2030 году. Агентство не желает зависеть исключительно от российского грузового корабля в вопросе схода с орбиты МКС и стремится разработать космический корабль, способный привести МКС к контролируемому разрушению в атмосфере Земли.



Новый буксир дополнит существующие возможности партнеров по своду с орбиты МКС (космических агентств США, России, Европы, Канады и Японии). Принятый план безопасной посадки станции основан на работе двигателей грузовых кораблей "Прогресс", которые предоставляет Россия.



"Но мы также развиваем этот американский потенциал как способ получить резервирование и быть в состоянии лучше помочь наведению корабля на цель и безопасному возвращению корабля, особенно по мере того, как мы добавляем больше модулей, – отмечала Кэти Людерс, занимавшая до марта 2023 года пост руководителя программы пилотируемых полетов NASA. – Итак, наличие американского аппарата для схода с орбиты является еще одним ключевым элементом в наших космических операциях и стратегии схода с орбиты МКС".



Примеры, на которые, вероятно, ссылалась Людерс, это утечки охлаждающей жидкости, произошедшие на двух отдельных российских кораблях, пристыкованных к МКС: космический корабль экипажа "Союз" потерял всю охлаждающую жидкость 14 декабря 2022 года. А 11 февраля 2023 года Роскосмос сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21". На корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования.



Кроме того, Россия выразила желание досрочно выйти из партнерства с МКС, чтобы сосредоточиться на строительстве собственного аванпоста на низкой околоземной полярной орбите – орбитальной станции РОС. Эта информация, вероятно, учитывается в планах NASA по сходу с орбиты.



"Выбор американского аппарата для схода с орбиты для МКС поможет NASA и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту в конце эксплуатации станции. Это решение также поддерживает планы NASA в отношении будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использование космоса вблизи Земли", – сказал Кен Бауэрсокс, сменивший Кэти Людерс на посту руководителя программы пилотируемых полетов NASA. "Орбитальная лаборатория остается образцом для науки, исследований и партнерства в космосе на благо всех", – добавил Бауэрсокс.



Устойчивость к геополитике



В то время как дата окончания в 2030 году упоминалась в бюджетных материалах NASA, некоторые официальные лица агентства заявляли, что станция потенциально может оставаться в рабочем состоянии после этой даты. "В 2030 году не произойдет ничего волшебного", – отметил Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA в Космическом центре Джонсона (JSC) в Хьюстоне, во время брифинга 25 января 2024 года.



Стич добавил, что МКС будет продолжать работу до тех пор, пока коммерческие космические станции не будут выведены на орбиту и готовы к приему экипажей. "Мы хотим, чтобы коммерческие станции оказывали поддержку, а затем, когда они будут готовы к работе, именно тогда МКС уйдет с дороги", – пояснил Стич.



Сегодня несколько коммерческих космических станций находятся на разных стадиях разработки. Например, компания Axiom Space разрабатывает станцию Axiom Station. Компания Blue Origin планирует создать свою собственную орбитальную станцию Orbital Reef. Есть аналогичные проекты у компаний Sierra Space, Boeing, Amazon. Voyager Space также работает над комплексом Starlab с помощью Lockheed Martin и Northrop Grumman. А калифорнийцы из Vast Space планируют вывести модуль Haven-1 на орбиту в 2025 году на борту ракеты SpaceX Falcon 9.



"До сих пор МКС доказывала свою удивительную устойчивость к геополитике, – говорит Брайан Уиден, директор по программному планированию фонда "Безопасный мир". – Я думаю, это потому, что и США, и Россия многое потеряют, если партнерство будет разорвано, поэтому сейчас обе стороны готовы разобраться с этим и продолжать работать".



Однако из-за санкций был нанесен серьезный ущерб участию России в международных космических проектах. "Наибольшее влияние, вероятно, будет оказано и на последующие полеты человека в космос после завершения работы МКС", – считает Брайан Уиден.



Даже у Китая, который в 2021 году объявил о китайско-российском плане создания совместной международной лунной исследовательской станции (ILRS), могут возникнуть некоторые сомнения. По данным Time, ее космические чиновники не упомянули Россию, представляя свои лунные планы и возможности международным партнерам на крупной космической конференции прошлой осенью.



Между тем генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС (РС МКС) Владимир Соловьев недавно уже рассказал, что будет с залом Центра управления полетами (ЦУП) после затопления МКС. Главный зал РС МКС после прекращения существования станции могут использовать в интересах отечественной лунной программы. "Зал не пропадет, будем думать о том, как отсюда управлять другими проектами, например лунной программой", – подчеркнул Соловьев в интервью ТАСС в июле 2024 года.



Не утопление, а консервация



Итак, доступ в космос также стал большой проблемой для некоторых стран и компаний. И одна из причин – возможность приобретать российские ракеты-носители, такие, например, как "Союз", была закрыта практически в одночасье. Госкорпорация "Роскосмос" ищет пути привлечения к космическим проектам страны БРИКС, развивает сотрудничество с Китаем.



Однако с выводом МКС из эксплуатации не все так очевидно. Как указывалось выше, Россия имеет опыт по сведению с орбиты крупногабаритных космических объектов.



С учетом всех обстоятельств можно было бы предложить альтернативный путь – не утопление, а консервацию российского сегмента МКС после разделения на более высокой орбите. Это позволило бы впервые в мире после разделения перевести РС МКС на более высокую орбиту и провести эксперимент по длительной эксплуатации крупногабаритного космического объекта. Дополнительным бонусом было бы резервирование российской пилотируемой программы на случай непредвиденных аварийных ситуаций с программой строительства Национальной орбитальной космической станции (РОС).



Однако есть ведь еще Китай. Прямо сейчас вокруг Земли вращается станция "Тяньгун". Новенькая, запущенная в 2021 году, и про нее очень мало информации. Да и сам Китай старается лишнего не говорить, и не происходит там таких коллизий, как на МКС. Так что Китай со своими орбитальными проектами в космосе и останется. Выручит репутацию человечества.



24.09.2024 Источник - НГ

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