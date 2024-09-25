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|Перестановки в КазКНБ: еще одного зампредседателя (Саркулова) назначил Токаев
01:24 26.09.2024
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Саркулова заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ 25 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – следует из текста документа.
23 сентября 2024 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей главы КНБ:
Марат Жумабаев – зампредседателя Комитета национальной безопасности РК – директором Службы внешней разведки;
Алмас Наймантаев – заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК.
Напомним, с апреля 2023 года зампредом КНБ РК – директором Службы внешней разведки был Аскар Амерханов. 16 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности.
25 сентября 2024
Динара Халдарова