Сторонники ношения платка в школах Казахстана добились победы в вечном споре

02:57 26.09.2024

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Айнаш Сейтмуратова. Уже несколько лет в Казахстане продолжаются споры между родителями, школами и властями о том, можно или нельзя детям надевать платки на голову в школе.



Официальная позиция правительства Казахстана – в хиджабе в школу нельзя, так как это запрещают нормы школьной формы. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. На сайте электронного правительства написано, что отдельный элемент может считаться пропагандой вероучения, а в Казахстане все религии равны и не допускается преимущества какой-либо из них.



Дети должны надевать школьную форму в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов.



Министр культуры и информации также реагировала на вечный спор и пояснила, что, получив хорошее образование, казахстанцы во взрослой жизни сами выберут религию и одежду, которую захотят носить.



В 2023 году стали известны случаи, когда девочек в платках стали не допускать к урокам. Правозащитник и руководитель "Республиканской Ассоциации Потребителей Казахстана" Жаслан Айтмаганбетов считает, что это было "незаконной акцией" со стороны министерства просвещения. Таким образом, по мнению эксперта, права детей на образование ограничивались.



Он обращает внимание, что речь идет не о хиджабах, никабах и других религиозных одеяниях, а именно о белом платке, закрывающим плечи. Это происходило в пяти областях – Туркестанской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской.



Команда юристов обратилась в суд. В конце сентября стало известно, что Верховный суд РК отменил постановление областного суда и признал, что подобные ограничения нарушают право на получение образования.



Правозащитник делится, что Верховный суд занял законную позицию о том, что никто не имеет права к препятствию получения образования, даже если ребенок приходит в платке. В суде также не смогли предоставить экспертизу о том, что "платок" относится к конкретной религии. Стороны остановились на том, что платок в школе – головной убор.



По мнению правозащитника, есть проблемы поважнее, например переполненность школ, давки, нехватки мест.



Редакция задала вопрос, а что касается остальных 12 регионов, что будет, если и там какой-нибудь девочке решат запретить находиться в школе в платке.



"Я думаю, навряд ли они будут уже идти по этому пути. Но если пойдут, мы, в принципе, можем дать людям шаблон Верховного суда, и без нашего участия, они смогут отстаивать свои права", - ответил юрист.