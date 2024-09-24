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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Главкомом ПВО ВВС Казахстана назначен генерал Кайрат Даутов и другие назначения в РК
03:00 26.09.2024

Новые назначения в Минобороны, акимате ВКО, полиции, НК КМГ

"Ак Орда", 24 сентября

Распоряжением Главы государства Кабаков Нуртас Даулетович освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

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Распоряжением Главы государства Даутов Кайрат Сапарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

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Акимом района Үлкен Нарын назначен Елдос Байрахметов
Пресс-служба акима ВКО, 24 сентября

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев в ходе рабочей поездки в район Үлкен Нарын представил общественности нового акима. Им стал Елдос Байрахметов, который раннее работал заместителем акима района Үлкен Нарын.
Елдос Жанболатулы является уроженцем района Үлкен Нарын. Окончил Колледж экономики и финансов в 2009 году, а также Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет в 2015 году.
В разное время работал в АО "Казахтелеком", ЦПХО "Астанателеком". С 2019 года являлся заместителем Председателя Правления АО "СПК "Ертіс", с 2021 года работал советником члена коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии в городе Москва. В 2022 году назначен заместителем руководителя Управления финансов Восточно-Казахстанской области. С 2023 года работал Руководителем областного Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. С февраля 2024 года работал заместителем акима района Үлкен Нарын.
Руководство области поставило перед новым акимом ряд задач по развитию инфраструктуры, социально-экономической и туристической сфер района Үлкен Нарын.

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Ряд кадровых назначений произведен в полиции Жамбылской области
polisia.kz, 24 сентября

В рамках реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", по усилению работы по борьбе с наркопреступностью и укреплению принципа "закон и порядок", а также по итогам инспекторской проверки МВД, проведенной в департаменте полиции Жамбылской области, произведен ряд кадровых назначений, передает Polisia.kz.
Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов, а также начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев.
Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте.
На должность первого заместителя начальника ДП назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.
Министерство внутренних дел продолжает принимать меры по оптимизации работы полиции и повышению ее эффективности, нацеливаясь на улучшение безопасности и порядка в регионе.

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Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
KASE, 24.09.24

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением Совета директоров от 17 сентября 2024 года в состав Правления компании внесены следующие изменения:
- исключены: Союнов Н.Д., Макеев Д.С.;
- избраны: Магауов А.М., Абайылданов Б.К.
С учетом внесенных изменений Правление АО "Национальная компания "КазМунайГаз" состоит из 10 человек: Хасенов А.Г., Исказиев К.О., Абдулгафаров Д.Е., Закиров Б.К., Лавренов В.С., Брекешев С.А., Арысова Д.А., Балыкбаев Р.А., Магауов А.М., Абайылданов Б.К.

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Начальника департамента полиции и четырех его заместителей сменили в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что кадровые назначения были произведены по итогам инспекторской проверки МВД, проведенной в департаменте полиции Жамбылской области.

"Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов, а также начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев. Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте", - говорится в сообщении.

На должность первого заместителя начальника ДП назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.

Бахытжан Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области. Начал службу в органах внутренних дел в 1990 году.

С 1990 по 2016 год проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2016 года – начальник местной полицейской службы ДВД Астаны.

С 2018 по 2019 год – заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана.

С 2019 года – первый заместитель начальника департамента полиции Астаны.

С 28 ноября 2022 года – начальник департамента полиции на транспорте.

Напомним, в конце июля Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности начальника ДП Жамбылской области из-за видео в социальных сетях. Фрагмент видео, в котором он, используя нецензурные слова, обращается к своим подчиненным, был опубликован в Instagram.

Позже в соцсетях появилось видео с жамбылскими полицейскими, которые приседали и отжимались по указанию мужчины в гражданском. В описании к видео сообщалось, что мужчина якобы является одним из заместителей начальника ДП Жамбылской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - номад
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