Китай решил поиграть ядерными "мускулами". Используя как учебную стратегическую "Дунфэн-41"

07:09 26.09.2024

25.09.2024 Впервые с 1980 года КНР испытала межконтинентальную баллистическую ракету в Тихом океане

Геннадий Петров



Способная достать до США ракета "Дунфэн-41" (в переводе – "Великий поход") – гордость китайских вооруженных сил. Министерство обороны КНР сообщило, что в рамках проходящих учений ракетных войск страны был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Указывается, что она пролетела над водами Тихого океана. То есть ракету запускали куда-то в сторону вероятных противников КНР – США и их союзников в регионе. Самое же впечатляющее в данном событии то, что последний раз такие испытания проводились 44 года назад. Китайское руководство решило напомнить, что КНР тоже ядерная держава с большими возможностями, и другим странам надо с этим считаться.



Судя по сообщению китайских военных, запуск произведен утром в среду, 25 сентября, в 8.44 по местному времени и прошел успешно. Ракета, оснащенная макетной (то есть небоевой) боеголовкой, попала в запланированную акваторию.



Министерство обороны также указало, что "соответствующие страны" были заранее уведомлены о запуске. Одна из них, видимо, Япония. Ее оборонное ведомство поспешило сообщить, что японские суда в результате китайских испытаний не пострадали. "Мы продолжим сбор и анализ информации о действиях китайской армии, принимаем все возможные меры предосторожности и сохраняем бдительность", – передает слова японских военных телекомпания NHK.



Министерство обороны КНР не уточнило, какая именно ракета запускалась. Можно предположить, что это "Дунфэн-41" (DF-41). Эта ракета поступила на вооружение Народно-освободительной армии Китая в 2017 году. Ее максимальная дальность – 15 тыс. км. Для сравнения: расстояние между Шанхаем и Лос-Анджелесом – 10 480 км. В мае 1980 года Китай испытал первую межконтинентальную баллистическую ракету. DF-5 пролетела 9 тыс. км и упала в Тихом океане. Тот наделавший тогда немало шума запуск проводился в рамках масштабных учений китайских военно-морских сил. Они имели демонстративный характер: пришедший к власти за два года до этого Дэн Сяопин решил показать, что Китай не настолько ослаблен "культурной революцией" и ему нельзя диктовать свою волю.



Тогда только начинались китайские рыночные реформы, составной частью которых стало изменение внешнеполитического курса страны. Китай и США политически сблизились и превратились в важных торговых партнеров друг друга. Китайская экономика встроилась в американские производственные цепочки, переориентировавшись на производство экспортных товаров, поставляемых в первую очередь в Америку. Следствием этого стало то, что оборонные расходы КНР были резко сокращены и угрозы Мао Цзэдуна уничтожить капитализм ядерной бомбой были забыты. Дэн Сяопин любил, переиначивая известное немецкое крылатое выражение, говорить, что Китаю нужно "масло вместо пушек". Поэтому тот запуск межконтинентальной баллистической ракеты казался первым и последним. Так продолжалось до нулевых годов, когда отношения КНР и США стали ухудшаться. Китай возобновил испытания ракет "Дунфэн", но делал это во внутренних районах страны. Так, в 2017 году сообщалось, что ракета DF-5C, запущенная с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, поразила учебную цель где-то на полигоне в пустыне Такла-Макан, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пролетев, таким образом, довольно большое расстояние. Но в Тихом океане, в международных водах, ракеты не испытывались.



В сообщении китайского Министерства обороны не разъясняется, зачем нужно было второе, спустя 44 года, испытание такого рода. Указывается лишь, что это "плановое мероприятие". "Цель запуска, которая заключается в проверке эффективности вооружения и уровня подготовки войск, была достигнута", – цитирует агентство "Синьхуа" военных.



Нежелание КНР присоединяться к любым соглашениям, ограничивающим размер его ядерных арсеналов, – третья точка напряжения в отношениях страны с США после экономической конкуренции и Тайваня. Неизвестно даже количество ядерных боеголовок у Китая. Общепризнанная оценка – 500 боеголовок – является именно оценкой. При этом военные эксперты (в частности, из Стокгольмского международного института исследования проблем мира, SIPRI) прогнозируют, что при существующих темпах производства Китай выйдет на уровень 1000 боеголовок к 2030 году. К настоящему времени переговоры по контролю над ядерными вооружениями между КНР и США не ведутся. Они были прерваны в июле 2023 года, после того как Госдеп санкционировал продажу Тайваню боеприпасов, запчастей и программного обеспечения для боевой техники. Может быть, со стороны Пекина это был только повод прервать диалог, в бесперспективности которого китайское руководство уверено. Позиция китайского руководства такова: запасы ядерного оружия у КНР значительно меньше, чем у других членов "ядерного клуба" – в первую очередь России и США. Поэтому ограничивать Китай означает ставить его в невыгодное положение по сравнению с другими странами.



Вместе с тем руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в комментарии "НГ" обратил внимание на то, что непосредственный повод разрыва переговоров в прошлом году – это все-таки действия США, а не Китая. "Да и сами переговоры были скорее консультациями, окончившимися ввиду явно недружественных действий американцев по тайваньскому вопросу. Вместе с тем ядерная программа Китая – это то, что Вашингтон очень сильно беспокоит. КНР наращивает количество ядерного оружия быстрыми темпами. По американским оценкам, уже к 2035 году Китай станет третьей ядерной державой после США и РФ. Получается, что две страны из ядерной "тройки" имеют сложные отношения с Америкой и гораздо ближе друг к другу, чем к ней", – отмечает эксперт.