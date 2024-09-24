Мэра Нью-Йорка демократа Адамса обвиняют в коррупции. Брал по-черному

07:15 26.09.2024

NYT: мэру Нью-Йорка Адамсу предъявили обвинения в коррупции

Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 06:59 - ИА Регнум. Мэру Нью-Йорка в США Эрику Адамсу силовики поздним вечером 25 сентября предъявили уголовные обвинения. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.



NYT: мэру Нью-Йорка Адамсу предъявили обвинения в коррупции

"Четыре федеральных расследования коснулись мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Все они связаны с обвинением в коррупции", - написало издание.



Отмечается, что Адамс стал первым мэром в современной истории Нью-Йорка, которому предъявили обвинение при исполнении служебных обязанностей.



"Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, и я стал ею… Я не виновен, я буду бороться с этим всеми силами и духом", - цитирует газета мэра.



Одно из самых громких коррупционных дел администрации города - обвинение Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене в обход претензий пожарной охраны.



Адамс баллотируется на второй срок на конкурентных праймериз Демократической партии в июне 2025 года.