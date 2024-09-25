Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я – все, кончилась, - Р.Маркуш

07:22 26.09.2024

25 сентября 24



Все здания очередной "фортецi" были заминированы в ожидании приказа об отходе, но сейчас бандеровцы гибнут из-за детонации своих зарядов

Радомир Маркуш



"Информация, что противник ночью вывел из города главные силы элитной 72-й бригады, к счастью, не подтвердилась. И, судя по данным наших источников, значительное количество бойцов этой бригады уничтожено или попало нам в плен". Такую любопытную информацию привел Юрий Подоляка.



Более того, самостийные околовоенные каналы оплакивают "черных запорожцев", которых глупое руководство не вывело вовремя из "мешка". Напомним, местный паблик "Слухи - Покровск, Селидово, Курахово" в 7 утра 24 сентября выдал сенсацию-печальку для щирых громадян: "Силы обороны покинули Угледар", что было воспринято майданутой публикой, как "перемога" вселенского масштаба.



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Однако ближе к вечеру 24 сентября вдруг выяснилось, что не все "херои" смогли вовремя убежать. Да, это несколько задержит полное освобождение Угледара, но ликвидация одной из лучших бригад ВСУ будет иметь куда более опасные последствия для киевской хунты.



Уже сейчас бандеровцы сталкиваются с критической нехваткой мотивированной живой силы. Насильственно мобилизованное "мясо" из "русни, совков и ваты" воевать против своих соотечественников не хочет.



О том, что нужно было обязательно драпать из русского шахтерского городка, заявил "айдаровец"* из 24-й ОШБр вырусь Станислав Бунятов. По его словам, город - все! потерян, поэтому "люди важнее". Ему вторит медийный лейтенант ВСУ с позывным "Алекс": "Нужно не то, чтобы принимать решения, а принимать определенные планы мер для того, чтобы сохранить жизнь пацанов и не усугубить обстановку еще больше".



Впрочем, эти запоздалые призывы вряд ли интересны "мяснику" Сырскому, которому приказано "держаться", пока Зеля тусуется в Вашингтоне. Как отмечает цитируемый украинской "телегой" укровояка с позывным "Мучной", "хороших путей ухода у нас не остается, все остальное противник с легкостью контролирует дронами и может простреливать ПТУРами".



Напомним, штурм города начался 23 сентября с мощнейшей авиационной и артиллерийской подготовки, которую популярный в незалежной мониторинговый канал "Говорит снайпер" охарактеризовал как "сравнивание с землей всего, что от Угледара за два года боев осталось".



Наши не только взяли восточные дачи, но и ворвались на северо-западные окраины "фортецi", загнав оставшийся гарнизон ВСУ в "огневой мешок". В этих условиях выход через разбитую грунтовую дорогу является единственным разумным решением, но не для Банковой и Генштаба ВСУ.



Кстати, о том, что 72-я бригада ждала спасительный приказ и готовилась удрать в ночь на 24 сентября, сообщил австралийский военный обзорщик Том Купер, который "имеет кучу знакомых в ВСУ".



По его данным, полученным с "передка", бандеровцы заминировали все здания в Угледаре, поскольку были "намерены не повторять ошибок Авдеевки, то есть не оставить русским после себя ничего полезного".



Можно даже не сомневаться, что "сравнивание с землей", о котором сообщили самостийные паблики, произошло в том числе из-за детонации взрывчатки, заложенной укровояками в основные узлы обороны.



Если недобитки-"черные запорожцы" фактически оказались в окружении, но теоретически могут просочиться к своим, то державшая фланги в Пречистовке и Водяном 58-я ОМПБр в попытке остановить русских штурмовиков уничтожена полностью.



Об этом написал админ 79-й ОДШБр. Он точно знает, что бригада кончилась, что и позволило окружить город. "Зато мы отправили многотысячные резервы на Курскую операцию. Прямо чувствуется почерк Сырского. Пофиг как, но видимость исполнения приказа показать надо. Абсолютно не интересовала военачальника, как люди после многомесячного пребывания на фронте с ограниченным боепитанием будут хотя бы сдерживать противника", - скулит жовто-блакитный правдорубец.



Остатки 58-й были добиты ФАБАми в боях за мега-опорник "Южнодонбасская № 3" (на восточной "клешне") и в районе балки Берестова (на южной "клешне"), но их гибель из-за суицидального упорства не омрачила хорошее настроение Зели перед поездкой в США. А тем временем Зе-боты и неровно дышащие в сторону украинских фашистов американские эксперты начали с пеной у рта доказывать, что ничего страшного не произошло.



В частности, переобулся в воздухе Институт изучения войны (ISW). Если ранее эксперты ISW много писали о важности бандеровского форпоста в 70 км от Мариуполя, из которого обстреливался сухопутный коридор в Крым, то теперь "институтки" пришли к выводу в своей "аналитике", опубликованной 25 сентября, что "взятие Угледара вряд ли даст российским силам какое-либо особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области".



И вообще, "захват Угледара также не обязательно предоставит российским войскам выгодную позицию для начала последующих наступательных операций в других частях западной Донецкой области". Ну да, конечно… Если не считать, что резервы и боеприпасы группировкам "Днепр" и "Восток" ВС РФ будут доставляться железной дорогой, не считая потерянных противником возможностей обстрела ствольной артиллерией Волновахи, важнейшего логистического центра Донбасса.



Свою странную логику янки из ISW обосновывают новой реальностью: "Угледар не является особо важным узлом логистики - российские войска уже контролируют большинство основных дорог, ведущих в Угледар (дорогу Т-0509 Угледар-Пречистовка, дорогу С-050524 Павловка-Угледар и дорогу Т-0524 Угледар-Марьинка), и, вероятно, уже создают реальную угрозу трассе С-051134 на Богоявленку артиллерийским огнем с близкого расстояния".



Англосаксонская "аналитика" - она такая, беспощадная для жовто-блакитных мозгов, хотя все с точностью до наоборот: Угледар перестал быть особо важным узлом логистики, поскольку российские войска уже контролируют большинство основных дорог, ведущих в "фортецю".



* По решению Южного окружного военного суда от 25.09.2023 № 1−247/2023, сообщество "Айдар" признано в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена