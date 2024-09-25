Зеленский в США. "План победы" не впечатлил спонсоров, - Андрей Соколов

07:34 26.09.2024

Зеленский в США

"План победы" Зеленского, с которым он отправился в заокеанский вояж, не впечатлил западных лидеров

Андрей Соколов

25.09.2024



23 сентября Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что окончание конфликта ближе, чем многие полагают. По его мнению, представленный им так называемый план победы послужит "укреплению Украины".



В ответ на слова главаря киевский хунты Зеленского о том, что украинский конфликт "закончится раньше, чем ожидают", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что для России нет альтернативы достижению поставленных целей СВО.



"Любая война, так или иначе, завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение наших поставленных (в рамках Специальной военной операции) целей. Как только они будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена", - сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.



Песков, комментируя слова украинского президента, отметил, что Москва понимает сущность киевского режима, продолжает СВО и добьется выполнения поставленных целей.



Свой "план победы" Зеленский, прибывший в понедельник в США на американском транспортном самолете с визитом, продолжает обсуждать сейчас с руководством Белого дома. Киевский вояжер отправился за океан в преддверии Генассамблеи ООН, где запланировано его выступление.



А помимо встречи с президентом США Джо Байденом, у него в программе еще и встречи с кандидатами в президенты - Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Им он тоже намерен представить свой "план победы".



Но начал Зеленский заокеанский вояж с того, что посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании, где демонстративно поставил на некоторых из них свою подпись вместе с губернатором штата Джошем Шапиро. Это ли не убедительное свидетельство того, что главная цель киевской хунты отнюдь не окончание войны, а ее продолжение, для чего Зеленскому нужно выпросить у Вашингтона еще больше оружия.



Тем временем этот эпизод его визита в США уже расценили как попытку вмешательства Киева в предстоящие президентские выборы, поскольку Шапиро является демократом и активным сторонникам кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.



"Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро, - прокомментировал программу пребывания украинского вояжера политик Шон Парнелл. - Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса (кандидата в вице-президенты от республиканцев) в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов". Все эти широко освещавшиеся в СМИ события Парнелл расценил как явное продвижение кандидатуры Камалы Харрис и попытку иностранного государства вмешаться в выборы в США.



Резко отозвался о его визите и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Выступая на митинге своих сторонников, он припомнил Зеленскому миллиарды долларов, которые США передали Киеву.



"Смотрю, Зеленский приехал. Я считаю Зеленского величайшим торгашом в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 млрд долларов. Миллиардами!" - с возмущением воскликнул Трамп.



С явным скептицизмом отнеслись к "мирным планам" главаря киевской хунты даже самые верные союзники США. "Так называемый план победы Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его собственного выживания", - отмечает британская газета Times.



По сведениям издания, этот план содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. Times считает, что его поездка в США для встречи с Байденом - это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории. Отмечается, что в этом вопросе Украина полностью зависит от американских средств разведки для наведения ракет.



В "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского нет пути к завершению конфликта, раскритиковали пропагандистские потуги киевского вояжера журналисты издания American Conservative.



Его обозреватели предполагают, что план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставки оружия и членство в Евросоюзе и НАТО.



Последнее, как считают авторы материала, никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку Москва не позволит Киеву вступить в Североатлантический альянс.



"Зеленский прибыл в США, чтобы представить свой нашумевший "план победы" президенту Байдену, В чем он заключается? Первое - немедленное вступление в НАТО. Второе - удары дальнобойными ракетами вглубь России. Другими словами, третья мировая война. Байден уже отвергал оба варианта. Давайте надеяться, что он сможет вспомнить, почему", - написал в соцсети X* американский миллиардер Дэвид Сакс.



Зеленский рассчитывает, что его "мирный план" по Украине поможет ему удостовериться в том, что он находится под протекцией США, считает в свою очередь британский эксперт Александр Меркурис.



В своем блоге на YouTube, он заявил, что этот "план победы" на самом деле является планом выживания Зеленского. "Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине. Поэтому он предложил "план победы", который скорее является не планом западной поддержки Украины, а планом подтверждения западной поддержки Зеленского. Это будет означать, что ему больше не придется беспокоиться о потенциальных переворотах в Киеве, потому что никто не начнет переворот, если знает, что Запад будет против этого", - предположил аналитик. По словам Меркуриса, подобная протекция позволит главе киевского режим безопасно покинуть Украину в случае тотального поражения ВСУ.



А каковы подлинные планы киевского режима в отношении России, на днях проговорился командир отделения бригады киевских головорезов "Айдар"** некий Станислав Бунятов*. Комментируя указ Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил Российской Федерации, бандеровец написал, что "сейчас мы должны думать, какими методами будем уничтожать новую партию мяса". При этом он напомнил об американских биолабораториях, которые в начале спецоперации российские военные обнаружили в Мариуполе, подтвердив, что Киев намеревался применить против нас биологическое оружие, и что использовать лаборатории планировалось для массового уничтожения граждан России.



"По плану, за 10 дней, эти лаборатории должны были уничтожить треть населения России. Жаль, не получилось, хорошая была перспектива", -цинично заявил айдаровец.



"У кого-то из наших телезрителей еще есть вопросы, зачем мы ведем Специальную военную операцию? Чудовищно!", - подчеркнул в ходе телепрограммы "Большая игра" первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя планы киевского режима.



Тут следует напомнить, что до 2022 года на Украине функционировало более 30 таких лабораторий. Экс-первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял: "Киев при помощи американцев намеревался убить треть населения России за 10 дней. [...] А два года назад многие не поверили и с пеной у рта доказывали, что это "российская пропаганда"". Таковы были "мирные намерения" нашего соседа, на которого, как уверяют на Западе, "злобная Россия напала безо всякого повода"".



Свою террористическую сущность киевский режим подтверждает тем, что творят его боевики, ворвавшиеся в Курскую область. Россия имеет на руках видеодоказательства террористических преступлений Киева, в том числе создания концентрационных лагерей на территории области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.



"У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". По его словам, отдельных пожилых граждан ВСУ оставляют. "Есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся", - отметил он.



"Главная цель СВО - сделать так, чтобы обезопасить Россию, - заявил в интервью агентству "Царьград" популярный военный блогер Юрий Подоляка. - Не дойти до какого-либо географического указателя и остановиться, а сделать так, чтобы угроза прекратила исходить с территории, которая сейчас зовется Украиной". Возможно, это лишь при одном условии, полагает Подоляка: при отсутствии такого бандеровского государства как Украина.