Кувырок обратно. КазВерхСуд отрицает, что отменил запрет на платки у школьниц

08:17 26.09.2024

Верховный суд не отменял запрет на ношение платков в школах



В пресс-службе высшего судебного органа заявили, что в публикациях СМИ и в социальных сетях распространяется недостоверная информация, что Верховный суд признал ношение платков в школах законным, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Верховного суда, кассационная инстанция признала незаконным недопуск учащегося к школьным занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан.



Также полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.



Ответственность за соблюдение Устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме, несут родители ребенка. Поэтому неисполнение родителями этих обязанностей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях.



Ранее появилась информация, что во всех школах Казахстана пройдут собрания.



Аксинья Титова