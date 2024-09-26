Кендерлийская заводь. Казахстан в мелеющем Каспии хочет построить город-отель на 300 тысяч "отдыхаек" в год

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08:19 26.09.2024
В Казахстане появится новый курортный город
В Мангистауской области идет активная работа по развитию туристического потенциала региона. Именно там построят новый курортный город, сообщает Zakon.kz.
Туристический город появится в курортной зоне Кендерли. По данным пресс-службы главы правительства, этот городок сможет принять до 300 тысяч человек в год.
На сегодня, уточнили специалисты, начато строительство инженерной инфраструктуры.
Аким села Кендерли Мекен Уйсенов подчеркивает, что особенностью морского побережья Кендерли является продолжительность купального сезона.
Также важное значение, по его словам, играет географическое расположение. Оно подходит для привлечения туристов благодаря своей уникальности.
"В связи с этим президент дал конкретное задание по созданию туристической зоны Кендерли. Мы планируем построить специальный туристический городок с соответствующей инфраструктурой. Это хорошо скажется на снижении основной нагрузки Жанаозена".
Мекен Уйсенов
Кендерли (каз. Кендірлі) – село в Мангистауской области Казахстана в подчинении у городской администрации Жанаозена. Образовано в 2020 году путем выделения юго-восточной части села Рахат (микрорайон "Жулдыз") в самостоятельный населенный пункт.
Население
На момент образования в селе проживало порядка 12 000 человек. По данным переписи 2021 года, в селе проживало 12 868 человек.
В Министерстве туризма и спорта Казахстана 17 сентября предоставили список стран, из которых больше всего туристов посетили нашу страну в первом полугодии 2024 года. Наибольшее количество путешественников прибыли из России – 186,1 тыс. человек. Второе место заняли китайские туристы – 69 918 человек. На третьей позиции – туристы из Индии (53 695 человек). В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597).
26 сентября 2024
Анастасия Московчук