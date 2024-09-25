Жапарова вдохновили умные города в ОАЭ, Швеции и Китае, - В.Панфилова

09:23 26.09.2024

25.09.2024



Глава Киргизии предлагает списать внешний долг в обмен на зеленые инициативы

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Садыр Жапаров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем.



Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил в ООН, призывая к новому международному консенсусу, основанному на доверии. Он предложил сократить военные расходы и направить средства на решение глобальных проблем, таких как изменение климата и миграция. Одним из механизмов может стать замещение внешнего долга на проекты "зеленой экономики". Жапаров также выдвинул кандидатуру Киргизии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2026–2028 годы.

Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН вновь обратился к мировому сообществу с предложением списать внешний долг Киргизии в обмен на реализацию экологических проектов. Ранее он сообщал о готовности двух стран списать 120 млн долл. долга (см. "НГ" от 24.06.24). Но, судя по всему, соглашение пока не выполнено. Как отмечал глава государства, внешний долг республики достиг 4,2 млрд долл., и часть этих денег Бишкек мог бы перенаправить на строительство ГЭС. При этом большая часть зарубежных кредитов, или 1 млрд 757 млн долл., приходится на Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) Китая.



На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Жапаров анонсировал создание Климатического трастового фонда для финансирования экологических проектов в горных регионах Киргизии. Он подчеркнул приверженность страны принципам зеленого развития и амбициозную цель достижения углеродной нейтральности к 2050 году.



Жапаров указал на потенциал Киргизии в области возобновляемых источников энергии, развития электротранспорта, устойчивого сельского хозяйства и экотуризма. Он также рассказал о проектах умных городов, таких как Асман на берегу озера Иссык-Куль и "зеленый город" в Кемине, которые должны стать образцами устойчивого развития и центрами инноваций, такими как "Неом" в Аравии, "Масдар-Сити" в Эмиратах, "Вестерн-Харбор" в Швеции, "Солнечная долина" в Китае. "Мечты народов этих стран стали реальностью и примером и для нас", – подчеркнул глава Киргизии.



Жапаров отметил важность региональной интеграции, упомянув строительство ГЭС Камбар-Ата-1 совместно с Казахстаном и Узбекистаном, а также участие Киргизии в проекте железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая усилит торговое и транспортное сотрудничество и свяжет Восток и Запад континента. В заключение Жапаров призвал к переходу от милитаризации к построению справедливого, безопасного и процветающего мира для всех.



Напомним, что это флагманская идея Садыра Жапарова – списать долги в обмен на развитие зеленых технологий. Эта тема вписывается в многолетнюю стратегию Евросоюза по продвижению зеленых технологий. За последние 15 лет зеленая повестка активно продвигается Брюсселем как на идеологическом, так и на практическом уровне. В проектах по зеленой энергетике участвуют Европейский банк реконструкции и развития, лидирующие страны ЕС – Германия и Франция, а также множество неправительственных организаций.



Год назад между министерствами экономики и коммерции Киргизии и Европейским союзом был подписан совместный документ в рамках программы "Зеленая экономика в Киргизии", которая будет финансироваться Евросоюзом. Приезжал в Киргизию и президент Европейского совета Шарль Мишель. На Иссык-Куле он провел встречу с главами государств Центральной Азии, после чего состоялись двусторонние переговоры с Садыром Жапаровым, в ходе которых он отметил необходимость работать над расширением и укреплением энергетического потенциала Киргизии. Он пообещал республике поддержку ЕС.



"Киргизия вопрос обмена долга на зеленые проекты поднимает не первый раз. Но данная инициатива представляется труднореализуемой, если только она поможет странам Запада изменить существующую систему отношений, в первую очередь с Россией. Эти шаги не будут критическими, поскольку Киргизия зависима от России в сфере миграции, российских инвестиций, прежде всего в энергетическую сферу, а также внешнеторговых реалий. Основной долг Киргизии – перед Китаем и составляет 36,7% от внешнего долга республики, что делает Китай крупнейшим кредитором страны", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



В целом, по мнению эксперта, логика киргизского лидера понятна, да только нет в мире таких прецедентов, чтобы западные страны списывали долги, ориентируясь лишь на желание должника развивать зеленую энергетику. "Хотя нельзя не признать, что возможности для этого у Киргизии имеются: страна богата гидроэнергетическими, солнечными, ветряными ресурсами. Другой вопрос – насколько такое развитие отвечает фундаментальным интересам Запада. И ответ на этот вопрос представляется отнюдь не однозначным. Можно сказать, что отвечает до тех пор, пока помогает втянуть развивающиеся государства в орбиту западного влияния. Но не более того. Тут именно политика на первом месте, а отнюдь не забота о природосбережении", – считает Притчин.



Пока Садыр Жапаров договаривается с Западом, Россия в ближайшие два года намерена развивать первый ветропарк на Тянь-Шане. Напомним, соглашение между сторонами было подписано минувшей весной на полях форума "Атомэкспо" в Сочи. Общая мощность малых ГЭС, ветряных и солнечных станций составит 1 гигаватт. Станции будут расположены в Иссык-Кульской, Нарынской и Баткенской областях. Кроме того, рассматриваются проекты строительства малых ГЭС и в других регионах. Речь идет о Таласской и Джалал-Абадской областях. Помимо этого, Росатом будет строить и малую атомную станцию. Это позволит республике обеспечить внутренний рынок электроэнергией, но всех проблем, конечно, не решит.



Садыр Жапаров также высказал обеспокоенность продолжающейся милитаризацией стран. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, общемировые военные расходы в 2023 году выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя 2,5 трлн долл. в год, или 2,3% глобального ВВП, что является рекордной суммой за последние десятилетия, отметил глава Киргизии. По его словам, расходы на вооружение растут с каждым годом, тогда как бедные и уязвимые государства продолжают страдать от недостатка ресурсов для своего развития и выживания. "Нам нужно сделать так, чтобы деньги, которые идут на войны, разрушение, смерть, могли бы пойти на созидание или решение глобальных вызовов для всего человечества, для помощи странам в их борьбе с изменением климата, для предотвращения массового переселения и глобальной миграции", – сказал он.



Президент добавил, что военные расходы и вооруженные конфликты разрушительно влияют на многие страны, усугубляя бедность и неравенство. Конфликты и столкновения приводят к разрушению инфраструктуры, падению уровня жизни и массовой миграции, создавая порочный круг нищеты и нестабильности. "Пока одни страны увеличивают свои бюджеты на вооружение, многие из тех, кто нуждается в помощи, теряют шанс на нормальную жизнь", – заключил Жапаров.