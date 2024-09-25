 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.09.2024
10:39  "Зеленый переход". Гидра, душившая немецкую экономику, лишилась двух голов
10:37  Boeing торпедировал космическую программу США
10:28  Тед Снайдер: В "победном плане" Зеленского нет ни плана, ни победы
10:27  ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино
10:24  Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену, - Андрей Чеботарев
09:23  Жапарова вдохновили умные города в ОАЭ, Швеции и Китае, - В.Панфилова
09:00  Игорь Караулов: Россия не может не влиять на мир. Мотивы оголтелой русофобии

08:23  Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН
08:19  Кендерлийская заводь. Казахстан в мелеющем Каспии хочет построить город-отель на 300 тысяч "отдыхаек" в год
08:17  Кувырок обратно. КазВерхСуд отрицает, что отменил запрет на платки у школьниц
07:34  Зеленский в США. "План победы" не впечатлил спонсоров, - Андрей Соколов
07:22  Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я – все, кончилась, - Р.Маркуш
07:15  Мэра Нью-Йорка демократа Адамса обвиняют в коррупции. Брал по-черному
07:09  Китай решил поиграть ядерными "мускулами". Используя как учебную стратегическую "Дунфэн-41"
03:00  Главкомом ПВО ВВС Казахстана назначен генерал Кайрат Даутов и другие назначения в РК
02:57  Сторонники ношения платка в школах Казахстана добились победы в вечном споре
01:24  Перестановки в КазКНБ: еще одного зампредседателя (Саркулова) назначил Токаев
00:51  Как затопить МКС и остаться в космосе, - Владимир Мельников
00:46  Россия посылает "русскому миру" обнадеживающие сигналы, - НГ
00:40  Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил
00:28  Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента
00:21  Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН
00:15  Вашингтон стремится удержать ключевого партнера (ОАЭ) от дрейфа к Москве и Пекину, - Д.Попов
00:12  Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк, - СП
Среда, 25.09.2024
17:50  Ягодка опять. 75-летнюю Валентину Матвиенко в 4-й раз переизбрали 2-м человеком в России
17:32  Умер популярный российский киноактер Роман Мадянов
13:48  Садыр Жапаров в ООН анонсировал строительство "зеленого города" Кемин в 2025 году
13:33  Проект закона об оскорблении власти в России. Что можно и нельзя упоминать. Инструкция
13:28  "Оружие конца света". Чем "Хезболла" отвечает Израилю
13:24  Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как регион справляется без привлечения мигрантов
13:19  Неизвестные ракеты догнали судно-заправщик ВМС США "Big Horn" у берегов Омана
13:18  Китай поставил России на Украинский фронт броневики "Hushi"
13:14  Казахстан. Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД, - Данияр Ашимбаев
11:55  Россия передаст йеменскими хуситами дальнобойные противокорабельные ракеты "Оникс", - Reuters
11:40  В Москве вышел в свет фундаментальный каталог в 5 томах - "Монеты мира"
11:32  Американский генерал Агуто – бандеровский главнокомандующий, - П.В.Густерин
11:15  Самый опасный человек на земле начинает новую войну, - Петр Акопов
11:09  Куда заведет крестовый поход против Дарвина, - А.Храмов
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11:03  Русские войска ворвались в Угледар
11:00  "Здесь лучше всего". Что говорят перебравшиеся в Россию жители стран Запада, - Daily Mail
10:55  Сотни погибших за один день. Армия обороны Израиля начала наступательную операцию в Ливане
08:11  Узбекистан. Мирзиеев указал с 1.01.25 запустить "единый классификатор земельных участков"
08:04  Известный китайский экономист Чжу исчез после поста в соцсети с критикой Си
07:47  Экс-футболиста сборной РФ Бугаева приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Пинал наркоту
07:01  Без интернета: шелест капель росы, - Иван Охлобыстин
06:18  Отличившимся узбекистанским шахматисткам, в отличие от мужчин, не выдали обещанные призовые в виде авто
06:09  Андрей Захарченко: Реальный шанс победить в СВО состоит не в "перемалывании резервов"
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Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену, - Андрей Чеботарев
10:24 26.09.2024

Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену

25.09.2024

Владислав ЮРИЦЫН

Политолог Андрей Чеботарев об информационных вбросах про преемников президента

Источник - zonakz.net
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