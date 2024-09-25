|ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино
10:27 26.09.2024
ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино – итоговая сводка Readovka за 25 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 25 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму села Цукурино, что западнее Украинска. Командование сухопутных войск ВСУ издало директиву на тотальный поиск тех, кого можно мобилизовать в армию. Чешский лидер Петр Павел откровенно усомнился в целесообразности продолжения сопротивления войск незалежной. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Эрдоган констатировал, что Украину в НАТО никто видеть не хочет. Немецкие СМИ сообщили о причастности экс-главкома ВСУ Залужного к подрыву "Северных потоков".
Село, которое нужно всем
Подразделения ВС РФ вышли на дистанцию атаки села Цукурино сразу по трем направлениям. Контроль над терриконом заброшенной шахты "Селидовская" позволил русским войскам приблизиться на менее чем 500 м к северной части села. Нашим подразделениям также удалось вплотную подойти к центру населенного пункта, попутно ликвидировав сеть малых полевых укреплений, прикрывавших направление. Стоит отметить, что ВС РФ приблизились еще и к шахте им. Василия Великого. В данный момент готовится штурм Цукурино, по населенному пункту активно работает ствольная и реактивная артиллерия.
По всей видимости, атака села начнется с севера. Это обусловлено целым рядом причин. Первая из них – необходимость исключить угрозу со стороны 25-метрового отвала вышеуказанной шахты. Он может представлять серьезную опасность, так как его сектор огня направлен прямо во фланг всему, что движется по открытому полю на Цукурино. Вторая причина – необходимость отсечь снабжение подразделений ВСУ в районе шахты и ее отвалов из самого населенного пункта. Если ВС РФ достигнут этих целей, то с уже перерезанной трассой из Горняка на шахту им. Василия Великого боеспособность данного участка обороны противника пошатнется.
Да и оценивая перспективные планы наступления русских войск на Цукурино с севера, важно помнить о том, что генеральная задача не ограничивается этим селом. Российская армия планирует продолжить свое движение дальше на запад, между Селидово и Цукурино, для выхода на рубеж Алексеевка – Вишневое. Этим частично будет решен вопрос усиления селидовского гарнизона, который ныне активно набивается всем, что только может сыскать командование ВСУ. Кроме того, эти перспективные действия являются частью общего замысла по загону гарнизона Селидово в клещи с попутным перерезанием всех логистических артерий. В данном случае марш между Селидово и Цукурино – это южный фас охвата города. Наступление на запад от Новогродовки в направлении Покровска будет формировать уже северный фас перспективного окружения.
Таким образом, Цукурино представляет из себя крайне важную цель, так как без него полноценные действия против южного фланга гарнизона Селидово невозможны. Это осознает и противник. Просто так сдавать позиции ВСУ в селе он не планирует.
Найти тех, кто еще может и кто уже умеет ходить
Командование сухопутных войск ВСУ издало директиву, согласно которой на территории Украины будет проведено уточнение призывного возраста граждан мужского пола. Это делается для того, чтобы сухопутные войска незалежной смогли обновить план набора "пехоты" для затыкания дыр на фронтовых направлениях. Проще говоря, данная директива подразумевает ревизию всего мужского населения страны на предмет выявления тех, кого еще можно затолкать в окопы.
Примечательным в этой истории является то, что ранее издание "Телеграф" опубликовало материал, согласно которому не все ТЦК незалежной получили запрет на набор лиц младше 25 и старше 50 лет в ряды украинской армии. Грубо говоря, несмотря на существующее законодательное ограничение, службы комплектования ВСУ действуют на основании собственных внутренних протоколов и директив высшего военного командования. А они, разумеется, исходят совсем из других материй и на законодательные нормы незалежной смотрят сквозь пальцы. Если бы это было не так, то и отдельные приказы по ТЦК были бы не нужны, но они есть. В сухом остатке получается, что мобилизационный потенциал страны-недоразумения настолько исчерпался, что уже высшее военное руководство занялось рассылкой приказов на выявление "пушечного мяса".
И это легко объяснимо – вторжение в Курскую область сожгло и продолжает жечь огромную часть личного состава ВСУ. Множественные обвалы фронта на ряде направлений и необходимость судорожно усиливать гарнизоны городов Мирноград, Покровск, Торецк, Горняк, Курахово и другие оборонительные районы вынуждают Киев бросать в бой все, что есть. А вот имеющихся здесь и сейчас сил явно не хватает. По мнению мясников в погонах из командования сухопутных войск ВСУ, ревизия должна помочь решить вопрос недостатка "списочного состава" здесь и сейчас. Но вопрос качества этого "материала" очевиден: старики и только что вышедшие из стен школы дети – одноразовые солдаты. История однажды уже дала урок генералам, которые исходили в военных вопросах из безликих списков личного состава частей из детей и пенсионеров.
Чужое войско заканчивается, а свое жалко
Президент Чехии Петр Павел высказался касательно перспектив Украины в противостоянии с РФ. Он назвал "опасными для всех" надежды на то, что через недели или месяцы ВСУ сумеют одержать победу на поле боя.
"Победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой", – отметил чешский лидер.
Это неудивительно, ведь очевидно, что вслед за ВСУ в противостоянии с ВС РФ в могилу пойдут по приказу из Брюсселя и вооруженные силы стран-членов НАТО. А в первую очередь армии восточного сегмента Альянса, в частности и Чехии.
В этой связи смена некогда откровенно враждебной к России риторики видится закономерной. Да и нельзя забывать, что совсем недавно Чехия провалила собственный же план закупки артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Первоначально обещанных объемов не нашлось даже по завышенным ценам. Более того, боеприпасы, которые все-таки удалось поставить на Украину, оказались опасными для прямого применения. Часть снарядов взрывалась либо при выходе, либо в самом стволе, калеча и убивая расчет.
Высоко вероятно, что эта история сильно сказалась на восприятии ситуации Прагой. Ведь если в тепличных условиях Чехия столкнулась с плеядой непреодолимых проблем, решая вопрос обеспечения ВСУ, то что будет, если республике придется выполнять аналогичные задачи уже в условиях войны?
Свою лепту в общий шлейф "зрады" внес и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он прямо прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО.
"США и другие члены НАТО не хотят вступления Украины в организацию", – цитирует президента Турции NBC News.
Старая угроза и свежий компромат
Журнал Der Spiegel ("Дер Шпигель") опубликовал сообщение о том, что бывший главком ВСУ Залужный, ныне находящийся в должности чрезвычайного и полномочного посла страны 404 в Великобритании, якобы лично причастен к подрыву трубопроводов "Северных потоков". Как написали в издании, он "одобрил" операцию по уничтожению газовых магистралей. Немецкое СМИ также подчеркивает, что Зеленский в курсе этого не был.
Трудно говорить о том, насколько данное сообщение соответствует действительности. Ведь возможности Украины по самостоятельному проведению столь сложной диверсионной операции вызывают сомнения, даже несмотря на то что часть подозреваемых вроде бы удалось установить. Тем не менее мотив такого сообщения вполне понятен.
Несмотря на то, что Залужный уже по большей части отошел от дел и вроде бы был отправлен на почетную пенсию в Лондон, он все еще несет угрозу для Зеленского. Необходимо испортить репутацию экс-главкому в качестве "торпеды" по потенциальным теневым контактам, на которые, по мнению Банковой, он мог пойти. Учитывая, что ФРГ и другие члены западной коалиции осудили подрыв "Северных потоков", обвинения в причастности к теракту делают Залужного "нерукопожатным" в глазах европейской общественности. А значит, кандидатура Зеленского в качестве лидера 404 остается незыблемой.
Вчера, 24 сентября, главным событием
дня стало начало штурма Угледара русскими войсками. Глава ОП Ермак раскрыл детали "плана победы Украины" под редакцией Зеленского. Немецкие журналисты констатировали, что ЕС прямо нарушает санкционную политику в отношении РФ, закупая у России сырую нефть.