ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино

10:27 26.09.2024

ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино – итоговая сводка Readovka за 25 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 25 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму села Цукурино, что западнее Украинска. Командование сухопутных войск ВСУ издало директиву на тотальный поиск тех, кого можно мобилизовать в армию. Чешский лидер Петр Павел откровенно усомнился в целесообразности продолжения сопротивления войск незалежной. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Эрдоган констатировал, что Украину в НАТО никто видеть не хочет. Немецкие СМИ сообщили о причастности экс-главкома ВСУ Залужного к подрыву "Северных потоков".



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