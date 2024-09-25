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Тед Снайдер: В "победном плане" Зеленского нет ни плана, ни победы
10:28 26.09.2024

The American Conservative
США

"Победный план" Зеленского: ни плана, ни победы
The American Conservative: вместо плана Зеленский повторил требования к Западу

"Победный план" Зеленского никак не приближает Украину к "победе", пишет The American Conservative. Предложенные пункты - всего лишь повторение регулярных требований к Западу. Если они будут выполнены до конца года, Украина будет готова к "мощной дипломатии". Но верит в это только сам Зеленский.

Тед Снайдер

После посещения Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский отправятся в Вашингтон, где обсудят просьбу последнего разрешить ВСУ бить западными ракетами большой дальности вглубь российской территории. Администрация Байдена запросила у Зеленского объяснений, как именно такие удары приведут к военной победе Украины.

Зеленский заявил, что его "план победы" завершен, и пообещал отчитаться в том числе по этому вопросу, поскольку в тексте якобы изложены все необходимые шаги. Хотя подробности держатся в секрете, в прессу просочилось некоторые моменты. И оказалось, что в "победном плане" Украины, нет ни победы, ни самого плана.

Зеленский назвал эту схему "мостом к укреплению Украины", который будет способствовать "более плодотворным дипломатическим контактам с Россией". 15 сентября он заявил телеканалу CNN, что план сводится к тому, чтобы "укрепить Украину перед мирным саммитом и позволить ей занять сильную позицию". Он мотивировал это тем, что дипломатические решения хороши "лишь тогда, когда вы сильны".

Президент Украины также заявил, что ради успеха план необходимо одобрить и реализовать, пока Байден не покинул свой пост. "План опирается на быстрые решения наших партнеров, которые должны быть приняты с октября по декабрь", - сказал он. Опасаясь смены курса при администрации Трампа, он утверждает, что план необходимо "реализовать сегодня", пока все чиновники, желающие победы Украины, по-прежнему занимают свои должности.

Зеленский сообщил CNN, что план основан на четырех пунктах и пятом, уже "послевоенном". По его словам, каждый из них способствует победе и сделает Украину "очень сильной", чтобы она была готова к "мощной дипломатии". В основе четырех пунктов лежат следующие вопросы: "безопасность", "военная помощь", "геополитика" и "экономическая поддержка". При этом отдельно упоминается контрудар ВСУ на Курском направлении.

Однако складывается ощущение, что предложенные пункты - не что иное, как повторение регулярных требований Зеленского, которое не содержит и намека на приближение победы.

Под "геополитикой", похоже, подразумевается нажим на Байдена, чтобы получить "официальное приглашение в НАТО", и на Европу - с целью "четкого пути к членству в Европейском союзе". При этом неясно, как любой из этих моментов поможет добиться победы. Россия никогда не противилась членству Украины в ЕС - но при этом никогда не допустит членства Украины в НАТО. Проект Стамбульского мирного соглашения предусматривал, что Украина сможет свободно вступить в ЕС, однако путь в НАТО ей будет заказан. Таким образом, членство в ЕС само по себе не привнесет ничего нового, а альянс как был, так и останется недосягаемым. Россия начала боевые действия, чтобы не дать Украине вступить в НАТО, и явно не прекратит их, чтобы это позволить.

В декабре 2021 года Россия представила США и трансатлантическому альянсу предложение о гарантиях безопасности. В случае провала упоминались некие "военно-технические меры" - как оказалось впоследствии, под ними и подразумевалась спецоперация против Киева. Главным требованием к НАТО было не включать в свой состав Украину. "Насколько я помню, они начали боевые действия как раз из-за этого", - сказал Зеленский. Поэтому официальное приглашение в НАТО никак не способствует прекращению конфликта - наоборот, это вернейший способ гарантировать его продолжение.

"Военная помощь" означает непрерывные поставки передовых вооружений, включая ракетные системы большой дальности, а также снятие всех ограничений при их использовании. Зеленский сказал CNN, что речь идет не только о "мощной военной поддержке" Украины, но и праве пользоваться ею по своему усмотрению. Выполнение этого пункта, опять же весьма далекого от прекращения боевых действий, президент Владимир Путин охарактеризовал как "изменение самого характера конфликта", в результате чего страны НАТО окажутся в состоянии войны с Россией.

Что же касается гарантий безопасности, то Западу изначально было сложнее согласиться на них, чем России. Москва была готова на ряд уступок в этой области, включая гарантии безопасности Украины от разных стран. Зеленский ранее подтвердил, что Киев был готов в Стамбуле согласиться на нейтралитет в обмен на гарантии безопасности. Но именно Запад не пожелал предоставлять Украине эти обязательства из страха прямой конфронтации с Россией.

Если вычесть экономическую поддержку, которую русские вряд ли считают провокацией или чем-то из ряда вон выходящим, остается наступление на Курскую область. Зеленский утверждает, что конфликт закончится лишь тогда, когда Украина будет "очень сильной", и противник "почувствует ее силу". По его словам, это может произойти лишь когда российский народ "окажется в опасности" и "осознает всю цену конфликта". Он утверждает, что Путин сядет за стол переговоров, лишь когда Украина станет сильной.

Таким образом, контрудар ВСУ преследовал три цели: захватить территорию для дальнейших переговоров, донести до россиян издержки конфликта и вынудить Москву перебросить войска с Донбасского фронта.

Зеленский так и сказал CNN, что замысел заключался в том, чтобы оттянуть с фронта часть российских войск.

"И я думаю, - добавил он, - что идея была правильная".

Идея-то может, была и правильная, да только она не сработала. Более того, она не просто не усилила Украину, а, наоборот, даже ослабила ее. Согласно большинству оценок, Россия уже остановила продвижение ВСУ под Курском и вернула часть территории, нанеся противнику колоссальные потери в личном составе и технике, и одновременно ускорила наступление на Покровск (Красноармейск) и в других частях Донбасса. Вместо того чтобы затормозить продвижение России под Покровском, эта авантюра лишь подорвала усилия Украины.

Кроме того, непохоже, что это повлияло на восприятие конфликта россиянами - как не приблизило и переговоры, причем по двум причинам. Во-первых, Россия вряд ли согласится на них из-за небольшого участка земли, не имеющего стратегического значения - тем более ради огромной территории, в защиту которой она, собственно, и начала военные действия, и которую, как ей кажется, она сможет удержать и отстоять.

Во-вторых, контрудар ВСУ не только не улучшил шансы на урегулирование, а, наоборот, подорвал их. По сообщению The Washington Post, наступление ВСУ сорвало потенциальные переговоры, которые могли бы предотвратить немало страданий на Украине грядущей зимой - если бы обе стороны обязались прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Надо ли говорить, что вторжение ВСУ подорвало и дипломатические усилия по мирному урегулированию?

Иными словами, четыре пункта Зеленского представляют собой скорее повторение его давнего списка пожеланий, чем конкретный план. И в этих четырех пунктах нет ничего, что повышало бы шансы на переговоры или приближало победу. Если только не будет обнародовано никаких подробностей, то в "победном плане" Зеленского не видно ни плана, ни, тем более, победы.

Источник - ИноСМИ
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