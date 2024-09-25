 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Зеленый переход". Гидра, душившая немецкую экономику, лишилась двух голов
10:39 26.09.2024

Грегор Шпицен
25 сентября 2024

Руководство немецких "зеленых" в полном составе уходит в отставку. Что вполне закономерно: ведь на минувших выборах в восточногерманские ландтаги партия показала просто убийственный результат

Омид Нурипур и Рикарда Ланг

"Зеленые" не преодолели 5%-ный проходной барьер ни в Бранденбурге, ни в Саксонии, ни в Тюрингии. И то, что электорат на бывшей территории ГДР сказал политическим авантюристам свое твердое "нет!", вовсе неудивительно.

Изумление вызывает другое: каким образом партия, за последние годы неоднократно демонстрировавшая свое лицемерие, а подчас и откровенное пренебрежение мнением собственных избирателей, оказалась способной так долго играть столь важную роль в немецкой политической жизни.

"Зеленый переход"

Партия "Зеленых" была созданы в 1980 году в Западной Германии на волне демонстраций за мир, ядерное разоружение и защиту окружающей среды, и изначально действительно отстаивала идеалы гуманизма и общечеловеческие ценности. Но менее чем за двадцать лет она совершила резкий крен в сторону милитаризма, приняв самое деятельное участие в организации натовского вторжения в Югославию с тотальными бомбардировками ее гражданской инфраструктуры.

С началом СВО на Украине уродливые метаморфозы немецких "зеленых" получили новый импульс: дошло до того, что даже мейнстримный журнал Spiegel назвал лидеров партии "оливково-зелеными" милитаристами, поместив их изображения в камуфляжной форме на обложку одного из номеров.

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Но вишенкой на торте, пожалуй, стало переформатирование одного из отцов-основателей партии Йошки Фишера, смолоду принадлежавшего к группировке радикальных пропалестинских активистов, в одного из главных апологетов Израиля, последовательно отстаивающего право еврейского государства на людоедские военные операции с катастрофическими потерями для мирного населения.

Однако не будем судить "зеленых" слишком строго, ведь "переобуваться в воздухе" для европейских политиков - это скорее норма, чем девиация.

Достаточно вспомнить хотя бы сэра Уинстона Черчилля, в свое время верно оценившего политическую конъюнктуру и переметнувшегося от вигов к тори со словами "Кто смолоду не был либералом - тот человек бессердечный. Кто к зрелости не стал консерватором - тот просто дурак".

Впрочем, Бог с ней, с политикой. Ведь она, как говорил Владимир Ильич Ленин, лишь концентрированное выражение экономики. А главные "достижения" партии "зеленых" мы ныне можем наблюдать именно на экономическом фронте.

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Экономические решения вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека по демонтажу немецкой ядерной энергетики, отказу от дешевых российских энергоносителей с заменой их на сверхдорогой североамериканский и катарский СПГ, а также пресловутый "зеленый переход", стоивший Германии €180 млрд, поставили страну на грань экономического коллапса.

Абстрактная борьба за экологию и сохранение климата - это, конечно, прекрасно. Однако когда подобные непродуманные инициативы ввергают страну в рецессию и провоцируют деиндустриализацию с последующей потерей рабочих мест и демонтажом целых отраслей промышленности - даже самые недалекие избиратели способны сложить 2+2 и сделать правильные выводы.

К тому же даже самых либеральных немцев в последнее время начало откровенно напрягать зеленое мессианство и пренебрежение мнением собственных граждан, лучшей иллюстрацией которому служат слова главы МИД Анналены Бербок: "Мне все равно, что думают по поводу немецкой помощи Украине мои избиратели".

Головы гидры

Но означает ли провал на региональных выборах и отставка партийного руководства то, что теперь "зеленые" будут играть существенно меньшую роль в немецкой политике, а их способность вгонять германскую экономику в депрессию "зелеными" законопроектами и антироссийскими инициативами существенно уменьшится?

К сожалению, нет.

Дело в том, что кадровые перестановки в руководстве партии, которой только что фактически плюнули в лицо избиратели трех немецких регионов - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга - всего лишь в некотором роде принесение обязательных жертв на алтарь "зеленой" идеи.

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Поступи "зеленые" иначе - ни избиратели, ни политические партнеры, ни спонсоры из числа "жирных котов" немецкого бизнеса, наживающихся на "зеленом переходе" за счет щедрых государственных дотаций, их бы просто не поняли.

Однако партия "зеленых" от отставки своих руководителей Рикарды Ланг и Омида Нурипура фактически ничего не потеряла. Скорее, наоборот.

Необъятных размеров 32-летняя Ланг, не имеющая ни диплома о высшем образовании, ни опыта работы по сколько-нибудь внятной специальности, однако обожающая рассуждать о высоких материях с апломбом невежды, давно уже стала объектом общенемецкой ненависти и колких насмешек.

Не вышло получить университетский диплом и у 49-летнего Нурипура: нисколько не сомневаемся, вовсе не по причине неполного служебного соответствия или значимого отсутствия интеллекта. Просто у немецких "зеленых" так принято: если учеба идет во вред политическому активизму - тем хуже для учебы.

Пустыми и никчемными говорящими головами на посту формальных лидеров партии "зеленые" могли безболезненно пожертвовать, свалив на них всю вину за провалы и неудачи в партийном строительстве. Ведь говорящие головы, желающие занять вакантные позиции в партийном ареопаге, всегда найдутся.

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По слухам, вакансии партийных лидеров уже в ноябре смогут занять Франциска Брантнер - статс-секретарь по экономическим вопросами и близкое доверенное лицо министра экономики Роберта Хабека, а также Феликс Банашак - депутат бундестага, ранее бывший лидером партии в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Однако истинные виновники того, что Германия ввергнута в пучину экономического кризиса, - министр экономики и автор детских книг Роберт Хабек, министр иностранных дел и видная интеллектуалка Анналена Бербок, министр сельского хозяйства Джем Оздемир, прочно связанный с американскими фондами, а также Антон Хофрайтер - председатель фракции "зеленых" в бундестаге, знатный русофоб и один из главных разжигателей войны в немецком парламенте - в отставку явно не собираются. Более того, Хабек явно намерен в следующем году побороться за пост бундесканцлера.

Поэтому говорить о том, что "зеленые" искренне осознали, что их политика гибельна для Германии и ее экономики, пока что явно преждевременно. С этой компанией страна еще обязательно хлебнет лиха.

Источник - REGNUM
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