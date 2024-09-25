Пакостил, как мог. Прощальный поклон Столтенберга, - В.Бурт

12:45 26.09.2024

Прощальный привет

Йенс Столтенберг ушел, оставляя НАТО "сильным и единым"



25.09.2024 | Валерий БУРТ



Теперь уже бывший генеральный секретарь Североатлантического союза наверняка испытывает облегчение от того, что сдал "вахту" представителю Нидерландов Марку Рютте. Работа была нервная, сложная и теперь можно перевести дух. Но главное – при 13-м руководителе альянс не вступил в военное противостояние с Россией. Но НАТО проявило определенную сдержанность лишь потому, что чувствовало силу России. Однако постоянно делает враждебные выпады, накаляя обстановку.



Йенс Столтенберг вступил на пост руководителя НАТО в марте 2014 года, сменив датчанина Андерса Расмуссена. Он был выдвиженцем канцлера Германии Ангелы Меркель, которую скандинав прельстил спокойной манерой общения и умением вести диалог. В то время над ранее спокойной Европой стали собираться тучи и подул холодный ветер из Киева.



Запад начал активную поддержку режима Украины, который пришел к власти после кровавого переворота. В НАТО заговорили о необходимости усиления альянса для "сдерживания" России, которая якобы жадно посматривает на Незалежную и в сторону восточных стран в надежде их покорить. Эта был истертый от времени лживый тезис, который тем не менее не выходит из употребления. Столтенберг в очередной раз его охотно использовал.



Вспоминая бывшего секретаря НАТО, уместно говорить о трансформации его мышления – "болезни", характерной для многих политиков. Находясь на посту премьер-министра Норвегии, он довольно лояльно относился к нашей стране. Намеревался – во всяком случае, говорил об отмене визового режима между Россией и скандинавскими странами. В 2010 году Москва и Осло подписали соглашение об упрощенном пересечении границы для жителей приграничной территории и заключили договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Был прекращен территориальный спор между СССР и Норвегией, длившийся с 1978 года.



Заняв кресло руководителя НАТО, Столтенберг заговорил по-другому. Это отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заметивший, что тот совершал "недальновидные и непрофессиональные" шаги, занимая "чрезвычайно провокационную и опасную" позицию. Впрочем, ничего иного, кроме усиления конфронтации от руководителя альянса ожидать и не приходилось. Тем более во время резкого обострения украинского кризиса.



Столтенберг изо всех сил старался привлечь к военной и финансовой помощи Украине не только государства НАТО, но и страны, не входящие в Североатлантический союз: Японию, Южную Корею, Австралию.



Однако стоит заметить, что он довольно ловко держал Зеленского на коротком поводке: больше обещал, чем делал. В ответ на заклинания украинского диктатора делал туманные заявления и намекал, что Незалежной придется еще много лет торчать перед закрытыми дверями альянса.



Столтенберг замечательно устраивал всех членов блока, ибо умел сглаживать острые углы, примирял протестующих. Но больше всех он устраивал США, поскольку слыл проводником всех идей и предложений Вашингтона. Это касалось и позиции Соединенных Штатов в российско-украинском конфликте. Его можно назвать идеальным метрдотелем, знающим назубок любимые блюда богатого и влиятельного посетителя, завсегдатая его "ресторана".



Не зря же американцы долго не хотели отпускать Столтенберга с поста генсека НАТО. Он должен был уйти еще в 2018 году, но его полномочия продлили на два года. Затем еще на столько же. Когда началась специальная военная операция, союзники снова не захотели расставаться с покладистым норвежцем, тем более другие кандидаты не устраивали США. Да и сам Столтенберг особо не рвался в отставку.



В итоге он руководил НАТО десять лет. Больше него в аналогичной должности находился только представитель Нидерландов Йозеф Лунс, возглавлявший альянс без малого 13 лет.



Кстати, были случаи, когда лидеры Североатлантического блока, наоборот, уходили с поста раньше срока. Еще один представитель Нидерландов Дирк Стиккер в 1964 году покинул НАТО по состоянию здоровья. Немец Манфред Вернер в 1994-м скончался от тяжелой болезни.



Спустя год был вынужден покинуть должность Вилли Клаас из Нидерландов – представители этого государства чаще других находились на высшей должности НАТО. Он был обвинен в получении взяток и подал в отставку.



…На прощальной пресс-конференции Столтенберг рассказал, что, когда ему поступило предложение возглавить альянс, он пошел за советом к отцу, экс-министру обороны и бывшему главе МИД Норвегии. Старик пожал плечами: "Не знаю… Ты проведешь там несколько скучных лет, ведь в этой организации происходит не так много важных событий".



Столтенберг напомнил, что, когда он вступал в должность, альянс был статичной организацией. Но за десять лет многое изменилось – мир стал более опасным, в нем появилось немало опасных противостояний и потому Североатлантический блок вынужден был наращивать силу. Он призвал к диалогу, но заметил, что он может быть эффективен только в том случае, если подкреплен надежной обороной. И сделал парадоксальный вывод: чем больше у Украины оружия, "тем ближе станет мирное урегулирование". Разумеется, ему видится финал, прямо противоположный тому, к которому стремится Россия.



Тем не менее Столтенберг призвал вести "разговор с нашими соседями, как бы сложно это ни было", имея в виду Россию. Странно только, что руководитель НАТО не прилагал к сближению больших усилий. Он же считает, что пытался добиться взаимопонимания "до последнего" пытаясь сохранить диалог с Москвой и возложил на нее вину за разрыв отношений.



Столтенберг в финальном своем спиче дал понять, что уходит удовлетворенный проделанной работой. Он сказал, что передает НАТО в руки своего последователя Марка Рютте "сильным, единым и более важным, чем когда-либо".



Конечно, это не более чем бравада. В НАТО далеко не все гладко и хватает разногласий, которые до поры до времени нивелировались Столтенбергом. Альянсу все труднее содержание слабых в военном отношении стран, которые висят на его шее. Если принять в союз еще и нищую, разрушенную Украину, это будет и вовсе грозить катастрофой.



Вряд ли стоит надеяться, что следующий, 14-й руководитель Североатлантического союза изменит прежнюю агрессивную и враждебную политику альянса в отношении России. Во-первых, это "фирменный стиль" НАТО, во-вторых, в кресло его руководителя не сажают миротворцев. Да и голландец не принадлежит к их числу. Он поддержал введение санкций против России, не раз настаивал на их усилении. И считает, что лидеры европейских стран должны всеми средствами поддерживать киевский режим.