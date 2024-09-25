Foreign Policy: Мир оставил Байдена за бортом

14:47 26.09.2024 Foreign Policy

США



Мир оставил Байдена за бортом

FP: Байден оказался ненужным миру, а вот ООН еще может пригодиться



Когда Байдена уводили со сцены ООН - как в буквальном смысле, так и в переносном – с мировой арены - стало ясно: глобальная система, которую он так надеялся вернуть к жизни, обошла его стороной, пишет FP. При этом сама ООН хоть и теряет актуальность, но еще может пригодиться.



Майкл Хирш (Michael Hirsh)



В своей прощальной речи в ООН президент заявил, что "то, что было цельным, выстояло". Но все рассыпается быстрее, чем он может угнаться.



Прощание выдалось не слишком сердечным ни для одной из сторон.



Президент США Джо Байден вызвал легкие смешки на Генеральной Ассамблее ООН, рассказав в своей прощальной речи о полувеке на государственной службе и повторив уже порядком поднадоевшую шутку о собственном возрасте. ("А сейчас, знаю, выгляжу я всего на 40", - сказал он.) Но на этом веселье закончилось: после этого Байден уныло бубнил о глобальных проблемах будущего, и делегаты ООН отвечали лишь жидкими хлопками - даже когда он заговорил о защите Украины и прекращении войны на Ближнем Востоке. Когда же он пустился отстаивать свой вывод войск из Афганистана, воцарилась и вовсе мертвая тишина.



Несомненно, самым запоминающимся моментом речи Байдена стала концовка. Он упомянул о решении не баллотироваться на новый срок в возрасте 81 года и заявил: "Дорогие коллеги-лидеры, давайте никогда не забывать о том, что есть вещи поважнее, чем оставаться у власти". Эту фразу встретили продолжительными овациями - что само по себе весьма иронично, поскольку многие из представленных в зале стран возглавляются автократами, отчаянно хватающимися за власть любой ценой.



Но затем, когда президента уводили со сцены - как в буквальном смысле с подиума в Тертл-Бей, так и в переносном смысле с мировой арены - стало ясно еще кое-что: можно сказать, что глобальная система, которую Байден так надеялся вернуть к жизни, обошла его стороной. Дело не только в том, что за четыре месяца до истечения президентского срока у Байдена мало шансов разрешить все бушующие сейчас кровавые конфликты - один из которых разгорается с каждым днем, поскольку Израиль атакует "Хезболлу" в Ливане, а американские дипломаты практически оставили попытки его удержать. "Байден, может, и любит дипломатию, но та не отвечает ему взаимностью", - подытожил Уолтер Рассел Мид в "Уолл-стрит джорнэл" в понедельник.



Дело скорее в том, что сама Организация Объединенных Наций стремительно теряет актуальность, как в свое время Лига Наций - вместе со всем тем, что она когда-либо представляла. На фоне противостояния США с одной стороны и сиамских близнецов России и Китая с другой (а это трое из пяти членов Совета Безопасности ООН с правом вето), ООН снова превратилась в арену для политического футбола сверхдержав, а также форум для конфронтации и бесконечного тупика. Ситуация напоминает "разгар" холодной войны, когда Советский Союз заведомо накладывал вето почти на все, что только попадалось ему на глаза (за считанными, пусть и громкими исключениями, включая план Маршалла и резолюцию о Корейской войне - советские делегаты попросту отсутствовали на обоих голосованиях - и скромные наблюдательные миссии в странах вроде Кипра).



Что же касается Генеральной Ассамблеи, то этот орган, некогда слывший ни много ни мало "Парламентом человечества" сейчас как никогда прежде парализован региональной политикой, витийством, кружковщиной малых стран - и нередко антиизраильскими выпадами. Самым прискорбным их олицетворением стала принятая арабами в 1975 году резолюция, отождествляющая сионизм с расизмом. Во вторник эти же настроения выразил мировой лидер, взошедший на трибуну непосредственно вслед за Байденом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей тираде сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его "сеть массовых убийств" с Адольфом Гитлером. Эрдоган также яростно обрушился на Совет Безопасности и его пятерку постоянных членов, заявив: "Мир больше, чем пять".



В своей собственной речи Байден сравнил шаткость сегодняшней глобальной ситуации с положением, когда он впервые стал сенатором США в возрасте 29 лет, а война во Вьетнаме и холодная война все еще продолжались. "США и весь мир выдержали это испытание. Это было нелегко, и не обошлось без серьезных неудач. Но мы продолжали снижать угрозу ядерного оружия на протяжении всего… на протяжении всего периода контроля над вооружениями, а затем нам удалось положить конец холодной войне. Израиль и Египет пошли войной друг на друга, но затем заключили исторический мир. Мы закончили войну во Вьетнаме". - заявил Байден.



"Я стал свидетелем многого, что произошло в истории", - заявил Байден, добавив, что покидает политическую жизнь с тем же оптимизмом, с которым когда-то в нее вступил. Затем Байден процитировал знаменитое стихотворение Уильяма Батлера Йейтса "Второе пришествие", сказав, что даже при сегодняшнем хаосе дела обстоят лучше, чем в период Первой мировой войны, когда "на мир напало сущее безвластье", а "что было цельным – рушилось на части".



"Но я вижу принципиальное отличие. В наше время то, что было цельным, выстояло", - заявил Байден. Он отметил, что под его руководством мир "перевернул страницу" самой страшной пандемии за столетие и отстоял Устав ООН на Украине, а США провели крупнейшие инвестиции в климат и чистую энергию в истории - все это, чтобы "силы, удерживающие нас вместе, были сильнее тех, что нас разъединяют".



Однако это еще предстоит выяснить, потому что на данный момент может показаться, что все разваливается быстрее, чем Байден и его команда могут угнаться.



"Это было подведение итогов", - сказал автор книги "Акт творения" об основании ООН Стивен Шлезингер. - Байден подчеркнул, как энергично его администрация продемонстрировала свою приверженность Уставу ООН, и, главное, помогла Украине защититься от жестокой и незаконной российской спецоперации. Как либерал старой закалки и президент-демократ, Байден также подчеркнул свои основные приоритеты на мировой арене: глобальное здравоохранение, продовольственная безопасность, борьба с засухами, торговля и технологии, внедрение норм в киберпространстве, глобальный минимальный налог на корпорации, структура безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, цепочки поставок, списание долгов, права человека и терроризм".



"Но, в конце концов, никакой новой политики Байден не представил, - написал Шлезингер в электронном письме. - Он не выдвинул новых идей о мирном урегулировании ни на Украине, ни в Газе. Он даже не раскритиковал ООН за бездействие. Речь Байдена ничего не изменила и стала лишь попыткой напомнить американцам о важности этой организации на мировой арене и оставить некий маячок для будущих президентов США".



Попытки Байдена перейти от военной гегемонии к дипломатии потерпели неудачу на большинстве фронтов - особенно на Ближнем Востоке, как отметил Мид. "Ни одна администрация в истории США не была так столь привержена ближневосточной дипломатии, как эта, - написал Мид. - Но достигали ли когда-нибудь дипломаты более скромных успехов? Байден пытался вернуть Иран к ядерному соглашению с США, но не преуспел. Он пытался наладить новый израильско-палестинский диалог и не смог. Он пытался остановить гражданскую войну в Судане и тоже провалился".



Согласно некоторым дипломатическим источникам, на Ближнем Востоке зреет ощущение, что тот же Нетаньяху больше не слушается Байдена и его команду: вместо этого Израиль продолжит эскалацию войны до тех пор, пока к присяге не будет приведен следующий президент США, будь то Камала Харрис или Дональд Трамп. Ни для израильтян, ни для арабов нет никакой политической выгоды в том, чтобы "давать Байдену заработать какие-либо очки", как выразился один дипломат.



Что же касается самой ООН, то ей писать некрологи еще рано. Ее предшественница Лига Наций впала в кому с началом Второй мировой войны (хотя официально она была распущена лишь в 1946 году), но целая плеяда ведомств ООН, включая Международное агентство по атомной энергии и Программу развития, по-прежнему вносят важный вклад в сохранение стабильности во всем мире. Еще один важный форум - это ежегодные климатические конференции ООН. И хотя верно, что с поддержанием глобальной коллективной безопасности организация, как считают некоторые интернационалисты, совершенно не справилась, она все же сыграла роль в предотвращении третьей мировой - и может сделать это снова.



По крайней мере, такого мнения придерживается Шлезингер. "ООН сыграла непосредственную роль в разрешении крупнейшего и опаснейшего противостояния за последние 75 лет - Карибского кризиса", - сказал он в интервью, посвященном 75-й годовщине ООН в 2020 году. Действительно, тогдашний посол при ООН Эдлай Стивенсон помог предотвратить ядерную войну между США и СССР, предъявив, как известно, советскому послу в Совете Безопасности доказательства наличия российских ракет на Кубе со словами: "Вы сейчас находитесь перед судом мирового общественного мнения".



Сейчас такая конфронтация не неизбежна ни с Россией, ни с Китаем, но Белый дом в своем информационном бюллетене на этой неделе отметил: "Мы сплотили 141 страну в Генеральной Ассамблее ООН, чтобы осудить нарушения международного права со стороны России. Мы воспользовались дискуссиями в Совете Безопасности ООН, чтобы пролить свет на незаконную спецоперацию (а расширение НАТО в обход договоренностей США считают, судя по всему, законным? – Прим. ИноСМИ) и зверства России. Мы надавили на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы выгнать Россию из Совета ООН по правам человека. Мы изолировали Россию, отказав ей в назначениях на руководящие должности в ООН и не допустив ее избрания в органы ООН".



Шлезингер насчитал около 30 случаев в истории, когда ООН сыграла миротворческую роль в предотвращении регионального или локального конфликта, чреватого более масштабной войной - причем потенциально с непосредственным участием Вашингтона. К ним относятся кризисы в Анголе, Камбодже, Хорватии, Гватемале, Мозамбике, Намибии, Сербии и ЮАР. ООН также по-прежнему выступает в качестве координационного центра для бесчисленного множества гуманитарных проектов, в которых Вашингтон попросту не заинтересован - и которые редко попадают в заголовки (среди них многократно раскритикованное Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ в секторе Газа).



Однако многое будет зависеть от того, кто будет избран следующим президентом США 5 ноября. Харрис последовательно отстаивала международные правила и нормы, воплощенных в Уставе ООН, тогда как Трамп склонен к тому, чтобы ими пренебрегать. Нравится вам это или нет, ООН остается единственным реальным форумом для того, чтобы приобщить Китай, Иран и Россию к международной системе будущего - по крайней мере, к тому, что от нее осталось.



Майкл Хирш - обозреватель Foreign Policy. Автор двух книг: "Преступление против капитала: как вашингтонские мудрецы перевернули будущее Америки на Уолл-стрит" и "Война против самих себя: почему Америка упускает свой шанс построить лучший мир" Источник - ИноСМИ

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