Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая

14:53 26.09.2024

Впереди планеты всей:

Сохранит ли наша страна статус самого крупного экспортного авторынка для КНР



Кирилл Сазонов



Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. По количеству ввезенных машин наша страна по итогам восьми месяцев более чем два раза опередила Мексику. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится, даже несмотря на индексацию утилизационного сбора, что неизбежно скажется на стоимости автомобилей из КНР, считают эксперты. Подробности в материале "Известий".



Ушли в отрыв



За восемь месяцев этого года китайские автопроизводители отправили на экспорт более 4 млн автомобилей. Об этом сообщает издание CarNewsChina со ссылкой на данные китайской таможни. Это на 27% больше показателей за аналогичный период прошлого года.



В Россию с начала года из Китая было ввезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. Примечательно, что по результатам января – августа Россия более чем в два раза опередила Мексику (импортировала из КНР 322,5 тыс. авто), занявшую вторую строчку среди десяти самых крупных экспортных рынков для китайских автопроизводителей. На третьем месте ОАЭ (203 тыс. штук), на четвертом - Бразилия (192,2 тыс. машины). Пятая позиция у Бельгии (182,5 тыс. экз.), которая в Евросоюзе является основным хабом для поставок машин из Китая - далее они распределяются по другим странам ЕС. Далее следуют Саудовская Аравия (161,2 тыс. авто), Великобритания (137,9 тыс. машин) и Австралия (118,9 тыс. штук). Замыкают десятку Филиппины (104,4 тыс. машин) и Турция (95,7 тыс. автомобилей).



Даешь миллион!



Активная экспансия китайских автопроизводителей началась в 2022 году, после ухода с российского рынка европейских, японских, корейских и американских автомобильных брендов. Так, два года назад в РФ было ввезено из КНР примерно 160 тыс. машин, а по итогам прошлого года объем китайского автомобильного импорта вырос сразу в 5,7 раз - до 910 тыс. машин. В итоге если в 2022 году, по данным аналитического агентства "Автостат", доля китайских брендов на российском рынке новых машин составляла 19,4%, то в 2023-м она выросла до 51%, а по итогам семи месяцев этого года автокомпании из КНР занимают уже 61% рынка.



Это далеко не предел, считают опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, в этом году количество автомобилей, поставленных из Китая в нашу страну, перевалит за 1 млн штук.



- В преддверии повышения с 1 октября ставок утилизационного сбора, за последние 1,5–2 месяца объем импорта автомобилей из Китая резко увеличился. Дистрибуторы и дилеры стараются завести максимальное количество машин по старым ставкам. Эти машины потом будут продаваться как минимум до конца этого года, а возможно, и в следующем. Поэтому показатель в 1 млн ввезенных из КНР машин по итогам года - вполне реальная цифра, - считает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.



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Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков также считает, что в общей сложности в этом году из Китая может быть ввезен 1 млн машин или даже чуть больше.



- Скорее всего, уже в октябре поток автомобилей из КНР снизится. Однако за счет объемов машин, которые были поставлены в нашей страну в конце лета - начале осени, показатель в 1 млн штук будет достигнут, - прогнозирует он.



"Утиль" рекордам не помеха



Несмотря на скорое повышение ставок утильсбора и их дальнейшую ежегодную индексацию, в ближайшие годы наша страна сохранит за собой статус крупнейшего экспортного рынка для китайских автопроизводителей, считают специалисты. По мнению заместителя генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, экспансия китайских машин на рынок РФ продолжится. Фаза этого роста находится в активной стадии, отмечает он.



- Доля новых автомобилей локальной сборки растет, но должно пройти время, чтобы баланс объемов сместился от чистого импорта в сторону отечественных производств. Учитывая дороговизну логистики поставок машин по параллельному импорту и закрытие всех лазеек для снижения таможенных платежей, канал поставки машин из Китая будет превалировать в следующем году. Одновременно с этим будут дальше активно развиваться сборочные линии на территории России. Это в интервале двух-трех лет вытеснит импортируемые из Китая автомобили, снизив долю импорта до уровня менее 50%, - поделился он своим прогнозом с "Известиями".



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Повышение утильсбора повлечет за собой удорожание машин, что потенциально сделает их менее привлекательными для покупателей, полагает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее мнению, вполне вероятно, что продажи новых китайских моделей из-за этого немного снизятся. При этом они вряд ли утратят конкурентоспособность на российском рынке, поскольку утильсбор увеличит стоимость моделей абсолютно всех автопроизводителей, подчеркивает эксперт.



- Если китайские автомобили останутся востребованными среди российских потребителей, то даже повышение стоимости необязательно приведет к значительному снижению объемов продаж. В условиях роста цен, кризиса или нехватки альтернативных решений потребители могут продолжать покупать авто из Китая. Поэтому если повышение утильсбора и повлияет на экспорт продукции из Поднебесной, то незначительно, по крайней мере на первых порах, - заявила "Известиям" Ирина Франк.



Рынок ждет трансформация



С учетом фактического отсутствия в ряде сегментов отечественных альтернатив китайским автомобилям, наша страна по-прежнему останется самым крупным для КНР экспортным рынком авто, считает Максим Кадаков. При этом рост цен из-за повышения утильсбора китайские автопроизводители постараются растянуть по времени, чтобы подорожание их моделей не было одномоментным, полагает он.



- Допустим, автомобиль стоит сейчас 2,5 млн рублей. Если сразу поднять цену на него до 2,7–2,8 млн, это может испугать потенциальных покупателей. Но если это подорожание "растянуть" на несколько месяцев, то оно уже будет не столь пугающим. В конце концов потребитель привыкнет к новой реальности, - считает он.



Китайские автопроизводители за счет собственной маржи могут постараться удержать цены на прежнем уровне или увеличить их на величину меньшую, чем размер индексации ставок утилизационного сбора, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.



- Китайским брендам сейчас важно не потерять, а еще больше нарастить долю на нашем рынке и увеличить количество проданных у нас машин в штуках, чем получить дополнительную прибыль. Именно поэтому они, скорее всего, будут стараться всеми способами нивелировать неизбежное подорожание машин из-за роста утильсбора, - заявил "Известиям" вице-президент НАС.



Объемы импорта автомобилей из Китая на фоне индексации утилизационного сбора вряд ли сильно изменятся, уверен Игорь Моржаретто. Однако определенная трансформация рынка из-за повышения этого сбора все же произойдет, добавляет он.



- Скорее всего, резко сократится и без того небольшая доля импортируемых машин с двигателями большого объема - размер утильсбора на них становится просто запредельным. Также сократится доля бюджетных моделей, для которых любое, даже незначительно подорожание, особенно критично, - отмечает эксперт.