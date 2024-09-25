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Британцев просят обменять нелегальных мигрантов на легальных
14:55 26.09.2024

В Париже и Берлине лоббируют восстановление существовавших до брекзита договоренностей с Лондоном

Данила Моисеев

Глава немецкого МИД Нэнси Фезер и министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен попросили Еврокомиссию заключить с Великобританией договоренность. Брюссель и Лондон активизируют усилия в борьбе с нелегальной миграцией. В обмен Великобритания приоткрывает свой рынок для рабочей силы из ЕС, отчасти замещающей труд нелегалов. Министры рассчитывают, что правительство лейбористов будет податливее, чем консерваторы, при которых был осуществлен брекзит.

Письмо в главный исполнительный орган ЕС было отправлено министрами двух стран в преддверии встречи главы МВД Великобритании Иветт Купер с коллегами из Евросоюза, ожидающейся на следующей неделе.

В нем констатируется, что брекзит ухудшил взаимодействие в деле борьбы с нелегальной миграцией. С выходом Великобритании из ЕС у них нет больше единых правил предоставления убежища соискателям статуса беженца и высылки тех, кто его не получил. Это одна из причин наплыва в Евросоюз нелегалов из стран Ближнего Востока. По данным, обнародованным Frontex (пограничная служба ЕС), около 30% въехавших нелегально в страны Шенгенской зоны заявляют, что прибыли туда транзитом, чтобы попасть в Великобританию, где правила получения убежища иные, нежели в Евросоюзе. Естественно, не все из них туда направляются на самом деле. Часть правдами и неправдами оседает в странах ЕС. Но большинство действительно стремится попасть в Великобританию, в основном через Францию.

Несмотря на все усилия британских властей, пролив Ла-Манш остается одним из ключевых каналов, по которым нелегалы переправляются в Соединенное Королевство. "Проблему лодок" так и не решило правительство Риши Сунака, и новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер унаследовал вопрос в качестве одного из самых острых во внутренней политике страны.

Между Лондоном и Парижем в конце 2022 года было заключено соглашение, согласно которому британцы платят французам около 72 млн евро за организацию охраны морских границ в Ла-Манше. Обе страны следят за тем, чтобы нелегалы не пересекали пролив.

Однако больших успехов в этом достигнуто не было. За этот год на британский берег высадилось 23,5 тыс. нелегальных мигрантов. Более того, иногда попытки переплыть канал заканчиваются трагически. Так, 3 сентября во время переправы пролива затонуло судно, на борту которого находились 70 человек. 12 спасти не удалось, причем половина из них – несовершеннолетние дети. Также среди погибших оказалось 10 женщин и девочек. Впрочем, не так давно и у французских берегов разбилось о камни судно с мигрантами из Африки. Жертвой катастрофы стали 10 человек.

О необходимости заключения нового соглашения с углубленным сотрудничеством Лондона и Парижа Дарманен заявил уже тогда. Это стало, по сути, напутственным словом Брюно Ретайо. Тогда этот политик рассматривался на пост преемника Дарманена, а окончательно назначен главой МВД только на днях, когда сформировано правительство.

Великобритании же приходится затрачивать средства не только на собственную и французскую береговую охрану, но и оплачивать пребывание нелегалов в отелях. Консерваторы намерены были положить этому конец: одних мигрантов планировалось отправить в Руанду, а других разместить не в отелях, а в более дешевых жилищах, например на переоборудованной барже Bibby Stockholm. Подобные меры вызвали возмущение левых политических сил, включая лейбористов (см. "НГ" от 07.08.23). Теперь с проблемой придется справляться менее радикальными методами.

О том, что соглашение о координации в борьбе с нелегальной миграцией может состояться, говорит хотя бы то, что подобную меру поддерживают в Берлине. К тому же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – немка. Немцы, как и французы, на фоне роста правых настроений ужесточают миграционную политику. Это не может не обнадеживать британцев, поскольку подход стран – членов Евросоюза все больше отражает их собственную более жесткую позицию.

В Лондоне готовы идти на ряд уступок и обещать, что лейбористы в отличие от тори и других правых сил Европы будут вести себя порядочно. Например, не будут оттеснять лодки с мигрантами из своих вод в воды Франции, перепоручая нелегалов французской береговой охране. В том, что такое исключено, заявляет министр по охране границ и делам беженцев Великобритании Аджела Игл. Озвучила она это не просто так.

Подобной практикой занимаются, например, итальянцы. Причем делают это они официально. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заключила соглашение с Тунисом общей суммой около 100 млн евро, и суда с мигрантами возвращают к берегам африканской страны, откуда они в основном стремятся добраться до острова Лампедуза. Игл же готова сотрудничать с французами. Лондон также обещает работать с Парижем по линии преследования тех нелегалов, которые нападали на французских полицейских на протестах.

Лейбористы рассматривают и другой вариант: заключение соглашения с Албанией с тем, чтобы отправлять нелегалов туда. Вероятно, значительной частью из них будут албанцы. Число мигрантов из этой европейской страны из года в год увеличивается. Однако это скорее резервный вариант. В случае более активного сотрудничества с Францией можно пресечь допуск нелегалов до границ в принципе.

Но и здесь тоже не все так просто. Париж и Берлин настаивают на том, чтобы в Великобритании облегчили доступ студентам и работникам из стран Евросоюза к британскому рынку труда. В идеале предлагается вернуться к тому же положению, которое было, когда страна входила в ЕС. В Европе понимают, что сделка по объединению усилий в борьбе с нелегалами нужна прежде всего Лондону, поэтому надеются на уступки. Однако правительство Стармера относится к такому способу решения проблемы с большим недоверием. В Великобритании (пока только на уровне прессы) высказываются обоснованные подозрения, что либерализацией доступа к рынку труда воспользуются отнюдь не только гастарбайтеры из Прибалтики и Польши. Может появиться легальный канал для переброски все тех же нежелательных ближневосточных мигрантов из ЕС в страну, которая покинула ЕС, во многом для того, чтобы этих мигрантов не принимать.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727351700


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