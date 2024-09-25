 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.09.2024
15:08  В России в 2025 году планируется открытие "Сталин-центра"
15:00  Совбез и ныне там: возможна ли реформа ООН
14:56  Турция реально поменяет НАТО на БРИКС? - К.Стрельников
14:55  Британцев просят обменять нелегальных мигрантов на легальных
14:53  Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая
14:47  Foreign Policy: Мир оставил Байдена за бортом
14:38  Сталин не стал создавать "Японскую ССР" - может, и зря

12:45  Пакостил, как мог. Прощальный поклон Столтенберга, - В.Бурт
10:39  "Зеленый переход". Гидра, душившая немецкую экономику, лишилась двух голов
10:37  Boeing торпедировал космическую программу США
10:28  Тед Снайдер: В "победном плане" Зеленского нет ни плана, ни победы
10:27  ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино
10:24  Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену, - Андрей Чеботарев
09:23  Жапарова вдохновили умные города в ОАЭ, Швеции и Китае, - В.Панфилова
09:00  Игорь Караулов: Россия не может не влиять на мир. Мотивы оголтелой русофобии
08:23  Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН
08:19  Кендерлийская заводь. Казахстан в мелеющем Каспии хочет построить город-отель на 300 тысяч "отдыхаек" в год
08:17  Кувырок обратно. КазВерхСуд отрицает, что отменил запрет на платки у школьниц
07:34  Зеленский в США. "План победы" не впечатлил спонсоров, - Андрей Соколов
07:22  Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я – все, кончилась, - Р.Маркуш
07:15  Мэра Нью-Йорка демократа Адамса обвиняют в коррупции. Брал по-черному
07:09  Китай решил поиграть ядерными "мускулами". Используя как учебную стратегическую "Дунфэн-41"
03:00  Главкомом ПВО ВВС Казахстана назначен генерал Кайрат Даутов и другие назначения в РК
02:57  Сторонники ношения платка в школах Казахстана добились победы в вечном споре
01:24  Перестановки в КазКНБ: еще одного зампредседателя (Саркулова) назначил Токаев
00:51  Как затопить МКС и остаться в космосе, - Владимир Мельников
00:46  Россия посылает "русскому миру" обнадеживающие сигналы, - НГ
00:40  Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил
00:28  Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента
00:21  Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН
00:15  Вашингтон стремится удержать ключевого партнера (ОАЭ) от дрейфа к Москве и Пекину, - Д.Попов
00:12  Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк, - СП
Среда, 25.09.2024
17:50  Ягодка опять. 75-летнюю Валентину Матвиенко в 4-й раз переизбрали 2-м человеком в России
17:32  Умер популярный российский киноактер Роман Мадянов
13:48  Садыр Жапаров в ООН анонсировал строительство "зеленого города" Кемин в 2025 году
13:33  Проект закона об оскорблении власти в России. Что можно и нельзя упоминать. Инструкция
13:28  "Оружие конца света". Чем "Хезболла" отвечает Израилю
13:24  Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как регион справляется без привлечения мигрантов
13:19  Неизвестные ракеты догнали судно-заправщик ВМС США "Big Horn" у берегов Омана
13:18  Китай поставил России на Украинский фронт броневики "Hushi"
13:14  Казахстан. Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД, - Данияр Ашимбаев
11:55  Россия передаст йеменскими хуситами дальнобойные противокорабельные ракеты "Оникс", - Reuters
11:40  В Москве вышел в свет фундаментальный каталог в 5 томах - "Монеты мира"
11:32  Американский генерал Агуто – бандеровский главнокомандующий, - П.В.Густерин
11:15  Самый опасный человек на земле начинает новую войну, - Петр Акопов
11:09  Куда заведет крестовый поход против Дарвина, - А.Храмов
11:07  Почему Вашингтон намеренно скрывает данные о потерях ВСУ
11:03  Русские войска ворвались в Угледар
11:00  "Здесь лучше всего". Что говорят перебравшиеся в Россию жители стран Запада, - Daily Mail
10:55  Сотни погибших за один день. Армия обороны Израиля начала наступательную операцию в Ливане
08:11  Узбекистан. Мирзиеев указал с 1.01.25 запустить "единый классификатор земельных участков"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Совбез и ныне там: возможна ли реформа ООН
15:00 26.09.2024

Крупнейшую международную организацию критикуют за бессистемность, хаотичность и следование двойным стандартам

Ксения Логинова

В Нью-Йорке стартует Неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. В город съезжаются десятки глав государств и правительств, каждый из которых будет говорить о том, что волнует его страну. С момента своего создания в 1945 году и на протяжении всей истории существования в адрес всемирной организации летят упреки о ее неэффективности и заявления о необходимости реформы. Насколько это возможно, разбирались "Известия".

Мир сошел с рельсов

"Я призвал к тому, чтобы на этом саммите были рассмотрены глубокие реформы, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил об охвативших мир конфликтах - от Ближнего Востока до Украины и Судана. Международной системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерные амбиции стран, а также разработка новых вооружений и театров военных действий, напомнил Гутерриш.

"Наш мир сходит с рельсов, и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Наши многосторонние инструменты и институты не в состоянии эффективно реагировать на сегодняшние политические, экономические, экологические и технологические вызовы", - отметил генсек, добавив при этом, что "завтрашний день будет еще более сложным и опасным".

Назад в будущее: МИД РФ раскритиковал принятый Генассамблеей ООН пакт
В итоговый документ не вошла поправка о невмешательстве Организации во внутренние дела государств

О необходимости реформирования Организации Объединенных Наций лидеры разных стран говорят на протяжении всего ее существования. Это вызвано объективной необходимостью: увеличилось количество государств-членов с 51 до 193 государств, выявились недостатки функционирования многих структур.

Миротворческие операции ООН постоянно ругают за хаотичность и бессистемность. При этом сама организация больше реагирует на кризисы, чем предотвращает их. Помимо этого, ООН достаточно избирательно проявляет интерес к конфликтам в разных регионах мира, за что ее упрекают в следовании двойным стандартам.

Будущее Совета Безопасности

Основные разногласия вызывает вопрос о будущем Совета Безопасности - ключевого органа ООН, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности. Как заявил в интервью агентству ТАСС Антониу Гутерриш в июне этого года, во время его пребывания на посту произошло признание того факта, что необходимо реформировать Совбез.

В мире и разногласии: США меняют риторику по прекращению украинского конфликта
Сдвиг в позиции Вашингтона по урегулированию кризиса становится все очевиднее

"Совет Безопасности был сформирован после Второй мировой войны. И, к примеру, Европа является относительно небольшим континентом, однако шесть из 15 членов Совета Безопасности сейчас - это европейские государства. Из пяти постоянных членов Совбеза три относятся к Европе - это Россия, Франция и Великобритания", - отметил он.

Генсек добавил, что при этом в Совбезе нет ни одного постоянного члена от Африки.

"Безусловно, будет очень сложно это изменить, однако мы должны начать с чего-то, по чему можно достичь консенсуса. И сегодня, исходя из того, что я слышу от пяти постоянных членов Совета Безопасности, я верю, что консенсуса можно достичь", - пояснил Гутерриш.

Активнее всего свои права на место постоянных членов Совбеза заявляют Япония и Германия. Вместе с США они наиболее щедро финансируют бюджет ООН. Сейчас Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов - Великобритании, Китая, России, США и Франции, обладающих правом вето, и десяти непостоянных, избирающихся на два года.

Россия готова обсуждать вопросы эффективности основных институтов ООН: как развивать миротворческий потенциал, поскольку он не соответствует нынешним потребностям, а также вопросы о полномочиях аппарата генерального секретаря, целесообразности раздутой ооновской бюрократии и эффективности отдельных агентств ООН, дублирующих деятельность других.

"Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно"
Глава департамента МИД РФ Григорий Лукьянцев - о нарушениях в организации и партнерах России в сфере защиты прав человека

Москва хотела бы, чтобы Совбез стал более представительным за счет участия стран незападного мира. Однако, по ее мнению, число стран-членов не должно превышать планку в "двадцать плюс" (low twenties), иначе такой орган станет неповоротливым.

О своих претензиях на кресло постоянного члена Совбеза говорят также Бразилия, Индия, ЮАР, Нигерия, Египет и другие страны. Постепенно они стали объединять усилия, создавая группы единомышленников. Наиболее активна в этом четверка стран: Германия, Япония, Индия и Бразилия.

Со слов "мир больше пяти" и "будущее человечества не должно зависеть от решений пяти государств - постоянных членов Совбеза ООН" регулярно начинает свои выступления на Генассамблее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что думают эксперты

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с "Известиями" отметил, что идея расширения состава Совета Безопасности ООН звучит давно.

- Если и говорить о расширении, то необходимо учитывать рост незападных стран. Лучше подумать о сокращении их представительства, чем об увеличении. Сейчас Германия хочет стать постоянным членом, а ведь еще 50 лет назад от этого бы у многих волосы дыбом встали, - отметил эксперт.

По его словам, на реформе ООН в разное время настаивали африканские и азиатские страны. Однако сейчас активнее всего за модернизацию выступают именно западные государства.

- Цель западных стран в расшатывании системы международных отношений в надежде на собственное усиление в этой системе. На самом деле вывести Российскую Федерацию из состава Совбеза ООН невозможно, поскольку, как заявил бывший постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, Россия это право не в лотерею выиграла. Это очередная попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны и подорвать систему международных отношений, подменив Устав ООН псевдоправилами, навязанными США, - отметил политолог.

По его словам, попытки вытеснить Россию могут привести лишь к большему развалу, разбалансировке всей системы международных отношений.

Схожую позицию занимает и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, о реформе ООН вновь заговорили из-за стремления западных стран как-то ограничить влияние РФ.

ООН будет доброй и ласковой: международная организация нуждается в реформах
Однако провести их будет очень непросто

- Это не забота об эффективности или репрезентативности Совета Безопасности и вовсе не желание усилить центральную роль ООН. Именно поэтому возникают дискуссии об ограничении права вето, о том, чтобы "разбавить" Россию другими странами, - пояснил специалист.

Политолог добавил, что позиция США о том, что ФРГ и Япония должны стать постоянными членами Совбеза, никак не укладывается в идею о повышении репрезентативности ООН, поскольку среди постоянных членов Совбеза нет ни одной африканской и латиноамериканской страны.

- Присоединение ФРГ абсолютно не соответствует распределению сил в мире. Гораздо более адекватными претендентами являются Индия, Бразилия и ЮАР. Но цель, которую преследует Запад, другая. Совбез не удастся реформировать, потому что для этого необходимо, чтобы ни один из постоянных членов Совбеза не выступил против. Сегодня это невозможно представить. Россия и Китай не согласятся с ограничением права вето, а также присоединением Германии, например, - подытожил аналитик.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что ООН в современном виде - "слепок ушедшей эпохи".

"И дело не только в том, что состав Совета Безопасности отражает итоги войны, завершившейся в первой половине прошлого века. Вопрос в самом принципе - сохраняется ли мировая система, управляющими механизмами которой являются институты, сформированные по согласованию ведущих игроков", - отметил политолог.

Эксперт добавил, что в качестве препятствия для реформирования Совбеза прежде всего называют неумение нынешней "пятерки" договориться о его расширении.

"Резонно спросить и другое: а кандидаты на заветные места в состоянии прийти к согласию, кто из них пополнит престижный орган? Не похоже, ведь критериев может быть много: региональный, экономический, демографический, исторический, культурно-религиозный и т.д. По каждому есть свои фавориты, и они зачастую не совпадают", - пояснил специалист.

Он также задается вопросом о том, какими полномочиями должны обладать реформированные институты.

"Традиционно ссылаются на примат международного права, ведь ООН и есть хранитель его стандартов, зафиксированных в Уставе. Но практика неумолима: всякое право - производная от соотношения сил, точнее, способности влиять на юридические интерпретации", - добавил аналитик.

Лукьянов подчеркнул, что нынешнее международное право - это продукт только западной политической культуры и мысли.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727352000


Новости Казахстана
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД
- Срок действия норм техрегламента ЕАЭС по транспортировке природного газа продлят по инициативе Казахстана
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
- Увеличение добычи нефти, инвестклимат и развитие нефтехимии: глава Минэнерго Казахстана выступил на KIOGE
- Приговор оставлен без изменения в отношении председателя правления НАО
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  