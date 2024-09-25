Совбез и ныне там: возможна ли реформа ООН

15:00 26.09.2024 Крупнейшую международную организацию критикуют за бессистемность, хаотичность и следование двойным стандартам



Ксения Логинова



В Нью-Йорке стартует Неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. В город съезжаются десятки глав государств и правительств, каждый из которых будет говорить о том, что волнует его страну. С момента своего создания в 1945 году и на протяжении всей истории существования в адрес всемирной организации летят упреки о ее неэффективности и заявления о необходимости реформы. Насколько это возможно, разбирались "Известия".



Мир сошел с рельсов



"Я призвал к тому, чтобы на этом саммите были рассмотрены глубокие реформы, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Он напомнил об охвативших мир конфликтах - от Ближнего Востока до Украины и Судана. Международной системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерные амбиции стран, а также разработка новых вооружений и театров военных действий, напомнил Гутерриш.



"Наш мир сходит с рельсов, и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Наши многосторонние инструменты и институты не в состоянии эффективно реагировать на сегодняшние политические, экономические, экологические и технологические вызовы", - отметил генсек, добавив при этом, что "завтрашний день будет еще более сложным и опасным".



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О необходимости реформирования Организации Объединенных Наций лидеры разных стран говорят на протяжении всего ее существования. Это вызвано объективной необходимостью: увеличилось количество государств-членов с 51 до 193 государств, выявились недостатки функционирования многих структур.



Миротворческие операции ООН постоянно ругают за хаотичность и бессистемность. При этом сама организация больше реагирует на кризисы, чем предотвращает их. Помимо этого, ООН достаточно избирательно проявляет интерес к конфликтам в разных регионах мира, за что ее упрекают в следовании двойным стандартам.



Будущее Совета Безопасности



Основные разногласия вызывает вопрос о будущем Совета Безопасности - ключевого органа ООН, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности. Как заявил в интервью агентству ТАСС Антониу Гутерриш в июне этого года, во время его пребывания на посту произошло признание того факта, что необходимо реформировать Совбез.



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"Совет Безопасности был сформирован после Второй мировой войны. И, к примеру, Европа является относительно небольшим континентом, однако шесть из 15 членов Совета Безопасности сейчас - это европейские государства. Из пяти постоянных членов Совбеза три относятся к Европе - это Россия, Франция и Великобритания", - отметил он.



Генсек добавил, что при этом в Совбезе нет ни одного постоянного члена от Африки.



"Безусловно, будет очень сложно это изменить, однако мы должны начать с чего-то, по чему можно достичь консенсуса. И сегодня, исходя из того, что я слышу от пяти постоянных членов Совета Безопасности, я верю, что консенсуса можно достичь", - пояснил Гутерриш.



Активнее всего свои права на место постоянных членов Совбеза заявляют Япония и Германия. Вместе с США они наиболее щедро финансируют бюджет ООН. Сейчас Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов - Великобритании, Китая, России, США и Франции, обладающих правом вето, и десяти непостоянных, избирающихся на два года.



Россия готова обсуждать вопросы эффективности основных институтов ООН: как развивать миротворческий потенциал, поскольку он не соответствует нынешним потребностям, а также вопросы о полномочиях аппарата генерального секретаря, целесообразности раздутой ооновской бюрократии и эффективности отдельных агентств ООН, дублирующих деятельность других.



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Москва хотела бы, чтобы Совбез стал более представительным за счет участия стран незападного мира. Однако, по ее мнению, число стран-членов не должно превышать планку в "двадцать плюс" (low twenties), иначе такой орган станет неповоротливым.



О своих претензиях на кресло постоянного члена Совбеза говорят также Бразилия, Индия, ЮАР, Нигерия, Египет и другие страны. Постепенно они стали объединять усилия, создавая группы единомышленников. Наиболее активна в этом четверка стран: Германия, Япония, Индия и Бразилия.



Со слов "мир больше пяти" и "будущее человечества не должно зависеть от решений пяти государств - постоянных членов Совбеза ООН" регулярно начинает свои выступления на Генассамблее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Что думают эксперты



Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с "Известиями" отметил, что идея расширения состава Совета Безопасности ООН звучит давно.



- Если и говорить о расширении, то необходимо учитывать рост незападных стран. Лучше подумать о сокращении их представительства, чем об увеличении. Сейчас Германия хочет стать постоянным членом, а ведь еще 50 лет назад от этого бы у многих волосы дыбом встали, - отметил эксперт.



По его словам, на реформе ООН в разное время настаивали африканские и азиатские страны. Однако сейчас активнее всего за модернизацию выступают именно западные государства.



- Цель западных стран в расшатывании системы международных отношений в надежде на собственное усиление в этой системе. На самом деле вывести Российскую Федерацию из состава Совбеза ООН невозможно, поскольку, как заявил бывший постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, Россия это право не в лотерею выиграла. Это очередная попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны и подорвать систему международных отношений, подменив Устав ООН псевдоправилами, навязанными США, - отметил политолог.



По его словам, попытки вытеснить Россию могут привести лишь к большему развалу, разбалансировке всей системы международных отношений.



Схожую позицию занимает и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, о реформе ООН вновь заговорили из-за стремления западных стран как-то ограничить влияние РФ.



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- Это не забота об эффективности или репрезентативности Совета Безопасности и вовсе не желание усилить центральную роль ООН. Именно поэтому возникают дискуссии об ограничении права вето, о том, чтобы "разбавить" Россию другими странами, - пояснил специалист.



Политолог добавил, что позиция США о том, что ФРГ и Япония должны стать постоянными членами Совбеза, никак не укладывается в идею о повышении репрезентативности ООН, поскольку среди постоянных членов Совбеза нет ни одной африканской и латиноамериканской страны.



- Присоединение ФРГ абсолютно не соответствует распределению сил в мире. Гораздо более адекватными претендентами являются Индия, Бразилия и ЮАР. Но цель, которую преследует Запад, другая. Совбез не удастся реформировать, потому что для этого необходимо, чтобы ни один из постоянных членов Совбеза не выступил против. Сегодня это невозможно представить. Россия и Китай не согласятся с ограничением права вето, а также присоединением Германии, например, - подытожил аналитик.



Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что ООН в современном виде - "слепок ушедшей эпохи".



"И дело не только в том, что состав Совета Безопасности отражает итоги войны, завершившейся в первой половине прошлого века. Вопрос в самом принципе - сохраняется ли мировая система, управляющими механизмами которой являются институты, сформированные по согласованию ведущих игроков", - отметил политолог.



Эксперт добавил, что в качестве препятствия для реформирования Совбеза прежде всего называют неумение нынешней "пятерки" договориться о его расширении.



"Резонно спросить и другое: а кандидаты на заветные места в состоянии прийти к согласию, кто из них пополнит престижный орган? Не похоже, ведь критериев может быть много: региональный, экономический, демографический, исторический, культурно-религиозный и т.д. По каждому есть свои фавориты, и они зачастую не совпадают", - пояснил специалист.



Он также задается вопросом о том, какими полномочиями должны обладать реформированные институты.



"Традиционно ссылаются на примат международного права, ведь ООН и есть хранитель его стандартов, зафиксированных в Уставе. Но практика неумолима: всякое право - производная от соотношения сил, точнее, способности влиять на юридические интерпретации", - добавил аналитик.



Лукьянов подчеркнул, что нынешнее международное право - это продукт только западной политической культуры и мысли. Источник - Известия

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