В России в 2025 году планируется открытие "Сталин-центра"

15:08 26.09.2024

"Сталин-центр" будет в три этажа



Нижегородские коммунисты постараются открыть музей генералиссимуса в 2025 году



Дарья Гармоненко

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Как стало известно "НГ", в Нижегородской области в 2025 году планируется открытие "Сталин-центра". Активисты КПРФ возводят его на частные пожертвования в городе Бор. На днях музей получил регистрацию в налоговой службе региона как просветительское учреждение. У "Сталин-центра", таким образом, теперь есть статус юридического лица, однако его строительство продолжается на уровне третьего, последнего, этажа. Постепенно коммунисты собирают среди людей и соответствующие той эпохе экспонаты.







Инициатива о строительстве сталинского музея в Боре принадлежит коммунистам Нижегородской области, но этот проект полностью одобряется руководством ЦК КПРФ. Сама стройка идет уже больше года, однако в конце сентября произошел коренной перелом. Первый секретарь борского местного отделения КПРФ и руководитель "Сталин-центра" Алексей Зоров успешно зарегистрировал музей в налоговой службе Нижегородской области.



Экспозиция этого просветительского учреждения, как выяснила "НГ", будет посвящена не только великому вождю, но и истории СССР в целом. На официальном сайте музея указывается, что в ближайшее время планируется завершение строительства основного здания музея, а также благоустройство прилегающей территории. Сейчас завершилось возведение второго этажа, всего же их будет три. "Для музея уже собрана уникальная коллекция предметов, документов и фотографий, связанных с жизнью и деятельностью Сталина. Нижегородские коммунисты уверены, что "Сталин-центр" станет местом притяжения как для жителей региона, так и для туристов, способствуя сохранению исторической памяти", – поясняется на сайте.



Кстати, фракция КПРФ в Заксобрании Нижегородской области 23 сентября вручила товарищу предпринимателю Зорову памятную медаль в честь 30-летия регионального парламента. По ходу церемонии было подчеркнуто, что "Сталин-центр" обещает стать знаковым объектом не только для региона, но и всей России, привлекая также сторонников социалистических идей из разных стран. И это будет не столько хранилище исторических артефактов, сколько "платформой для обсуждения истории XX века и путей возрождения России в XXI веке на основе левых, коммунистических идей и принципов".



Первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ депутат Госдумы Владислав Егоров поведал "НГ" и о более приземленных фактах. По его словам, несмотря на многочисленные трудности и противодействие властей, возведение музейного комплекса продолжается. Так как власти действительно отнеслись к этому без восторга, строительство на государственной земле не было одобрено. Там же не нашлось места и для восстановления старинного памятника Сталину. И тогда коммунисты реализовали проект на частной земле коммуниста Зорова в Боре. "Изначально было задумано, что "Сталин-центр" зарегистрируем как НКО, но в этом было отказано. В итоге учреждение зарегистрировали как ООО. Деньги на строительство и сбор экспонатов все идут от граждан, наших партийцев, активистов, депутатов – все это частные средства", – подчеркнул он.



И поскольку работа идет на пожертвования граждан – спонсоров партии, она продвигается не очень быстро, играет роль и стоимость материалов, и сезонность. Поэтому точной даты окончания стройки пока нет. Сейчас она вышла на уровень третьего этажа первого здания, хотя планируется, что их будет несколько. Но основное сооружение музея коммунисты надеются закончить уже в будущем году, на открытие обещало приехать руководство КПРФ. Кстати, по словам Егорова, ЦК предлагал свою помощь, но местный актив пока вроде бы справляется своими силами. Содержание "Сталин-центра" они тоже намерены осуществлять за свой счет и с помощью сочувствующих граждан.



Сейчас собирается экспозиция для музея, хранится она в специально снятом хранилище. Это и фотографии, и вещи, принадлежавшие как самому генералиссимусу, так и деятелям и героям советской эпохи, разные документы. Скажем, есть партбилет сержанта Павлова, оборонявшего дом в центре Сталинграда. То есть уже сейчас есть чем наполнить музей. А позднее в экспозиции может появиться и военная техника времен СССР, она должна располагаться на площадке рядом. Памятники Сталину будут и внутри музея – в холле первого этажа, и снаружи. Старый памятник там уже стоит, а второй возведут на деньги коммунистов.



Помимо музейной деятельности "Сталин-центр" планирует проводить просветительские мероприятия, экскурсии, круглые столы. В Бор уже приезжают иностранные делегации с Кубы и других стран Латинской Америки, из Китая и европейские левые, например, из Франции. Проект активно поддерживает внучатый племянник Феликса Дзержинского и внук Сталина по линии его сына Якова. "Мы надеемся, что "Сталин-центр" станет источником притяжения для исторических личностей и их потомков, государственных деятелей и международного левого движения", – подчеркнул Егоров. К примеру, на апрель-май 2025 года планируется научно-практическая конференция, посвященная 100-летию индустриализации, – "Ленинско-сталинская модернизация", на которую приедут участники и из-за рубежа. Если строительство не будет закончено, то конференция пройдет на базе одного из нижегородских вузов.