Штурм Угледара переходит в зачистку: улицы завалены трупами "вэсэушников"

19:11 26.09.2024

ФАБы и артиллерия накрывают позиции ВСУ градом



Штурм Угледара на четвертый день начал постепенно превращаться в зачистку, сообщают военные с мест. Вся восточная часть города уже перешла под наш контроль – остатки вражеских формирований выбивают из городской застройки. На ресурсах противника только констатируют, что наши фугасные авиабомбы (ФАБ) и ствольная артиллерия сыплются на головы солдатам ВСУ, как дождь или град.



Противник уже не скрывает, что город близок к "полуокружению" - обе грунтовые дороги из города находятся в "серой" зоне, а вся восточная часть города находится под нашим контролем. Бои перешли в городскую застройку, откуда выбивают остатки противника. "Похоже, противник действительно бежит из города. Очаги сопротивления есть, но уже меньше. Видимо оглохли под ФАБами и "Солнцепеками", - сообщают информресурсы.



По их данным, российская артиллерия применяет тактику, опробованную еще при штурме Артемовска, когда для выхода подразделений ВСУ специально оставляли небольшой коридор, в котором остатки резервов украинской армии добивали всеми возможными видами боеприпасов.



Сейчас у нас нет нехватки беспилотников и снарядов, а "огневой мешок", через который подразделения ВСУ пытаются выскочить на север, значительно меньше по размерам. По Угледару средства огневого поражения не жалеют, жалуется противник.



ВСУ ушли под землю: элитная бригада противника затерялась в руинах Угледара



Результаты этой тактики видны невооруженным глазом: на улицах города много трупов "вэсэушников", а также раненых. Тем, кто остался (отдельные солдаты 72-й отдельной механизированной бригады подтвердили, что они остались в городе) из-за отсутствия возможностей спастись бегством, остается сражаться. Впрочем, сопротивление противника становится все слабее. "Штурм Угледара медленно переходит в зачистку", - резюмируют наблюдатели.



Сообщается также, что наши летчики и артиллеристы продолжают наносить огневое поражение противнику не только в Угледаре, но по укрепрайонам в Новоукраинке и Богоявленовке. А это значит, отмечают эксперты, что на данном направлении Угледаром все не закончится.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА