Бишкек. Арестованы - глава Госагентства по регистрации транспортных средств Джокоев и экс-замрук Аппарата президента Алмамбета Салиева

19:22 26.09.2024

Первомайский районный суд Бишкека 26 сентября заключил под стражу директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава ("Унаа") Рустама Джокоева.



Как сообщили редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе райсуда, Джокоев подозревается по ст.342. ("Получение взятки") УК КР.



Его водворили в СИЗО ГКНБ до 27 октября.



Экс-замглаву Аппарата президента Алмамбета Салиева водворили в СИЗО ГКНБ



"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 26 сентября заключил под стражу бывшего заместителя руководителя Аппарата президента Сооронбая Жээнбекова Алмамбета Салиева.



Как сообщили редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе райсуда, Салиев подозревается по ст.337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.



Он водворен в СИЗО ГКНБ до 4 ноября.



Это не первый арест Салиева. Ранее его задерживали 16 июня 2021 года по подозрению в незаконном обогащении.



Как сообщал тогда ГКНБ, Салиев, пользуясь покровительством бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, "активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных интересов".



Кроме этого, Салиева обвинили, что во время работы на госслужбе он приобрел имущественные активы, "несопоставимые с его официальными доходами, путем оформления на аффилированных лиц".



"Салиев инвестировал приобретенные таким образом значительные денежные средства в одну из строительных компаний на возведение многоквартирных жилых домов и других коммерческих объектов", - отмечали в ГКНБ.



Тогда Салиева водворили в СИЗО ГКНБ, а в декабре 2021 года отпустили из-под стражи. На какой стадии находится его дело неизвестно.