Сергей Ищенко: Хуситы наши яхонтовые. Тайная миссия "Академика Пашина" в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью

00:01 27.09.2024 Решилась или нет Москва передать йеменцам лучшие в мире противокорабельные ракеты в ответ на готовность Запада разрешить украинцам все глубже бить по России?

Сергей Ищенко

26.09.24



Эта новость с Ближнего Востока выглядит достаточно грозно даже на фоне все более и более ожесточающихся боестолкновений армии Израиля с "Хезболлой": в столице Ирана Россия ведет активные переговоры с йеменскими хуситами о передачи им партии сверхзвуковых дальнобойных ракет типа П-800 "Оникс" (экспортный вариант - "Яхонт"). Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.



По этой информации решение о передаче "Ониксов" арабам еще не принято. Но, как говорится, "процесс пошел". В ближайшие недели по этому поводу, утверждает британское агентство, на персидской земле запланированы очередные встречи хуситов с официальными посланцами Москвы.



Вряд ли случайно в тот же день к теме гипотетической отправки самого современного русского оружия йеменцам обратилась и газета Financial Times. Издание указывает, что такой шаг Кремля почти наверняка испортил бы достаточно близкие отношения нашей страны с Саудовской Аравией, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. И даже с Китаем.



Поскольку первые два крупных нефтедобывающих государства уже и так немало претерпели от воинственных хуситов, взявших под контроль важнейший для мировой торговли энергоносителями Баб-эль-Мандебский пролив и часть Красного моря. И силой оружия фактически перестали пропускать через него танкеры и сухогрузы, так или иначе связанные с США, Великобританией и Израилем. А это прямые миллиардные убытки для Эль-Риада и Абу-Даби.



На таком фоне возможная передача Россией "Ониксов" хуситам стала бы "переломным моментом" для региональной безопасности, полагает эксперт по баллистическим ракетам Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.



По его словам, хуситы смогут запускать "Ониксы" не только по американским, британским и другим военным кораблям и судам в Красном море, но и использовать их в качестве высокоточного оружия для наземных атак. Последнее, утверждает эксперт, вызывает беспокойство у Саудовской Аравии, которая уже обратилась по поводу этого к России, утверждают источники Reuters.



"Саудовцы встревожены, мы встревожены и другие региональные партнеры встревожены. Хуситы уже наносят достаточно ущерба в Красном море, и это (обретение лучших в мире русских противокорабельных ракет - авт.) позволит им наносить его еще больше", - отметил в комментарии Financial Times неназванный американский чиновник.



Что же касается КНР, то Пекин получает большую часть своей нефти с Ближнего Востока. Зная об этом, хуситы не раз публично обещали китайским танкерам право беспрепятственного прохода из Индийского океана в Красное море и обратно. Хотя бы потому, что тем же путем следуют в Поднебесную и огромные океанские нефтеналивники с российским топливом из Новороссийска.



Тем не менее и эти суда тоже уже не раз подвергались ракетным нападениям в районе Баб-эль-Мандебского пролива. К примеру - в конце марта нынешнего года, когда сразу пятью ракетами с йеменского берега был атакован огромный танкер MV Huang Pu. Тот шел под панамским флагом. Но, как выяснилось, незадолго до этих событий был приобретен одной из китайских компаний.



Возможно, информация о смене владельца судна своевременно не дошла до нападавших. Что и стало причиной внезапной атаки, после которой на Huang Pu вспыхнул пожар, а капитан был вынужден подать сигнал бедствия. Но как бы там ни было - у Пекина возникли веские основания для беспокойства.



Как может отреагировать Китай на возможное появление у хуситов грозных российских "Ониксов" с максимальной скоростью в 2,6 Маха и дальностью стрельбы до 300 километров (у модернизированного "Оникса-М" до 800 километров), от которых практически нет спасения даже у боевых кораблей с развитой системой ПВО? Можно не сомневаться - в Пекине вряд ли обрадуются.



Однако Financial Times считает, что Россия сможет этим недовольством пренебречь в случае, если боевые события на Украине развернуться в крайне негативном для нее ключе. Допустим, после того, как обезумевший Киев все же получит от своих союзников по НАТО разрешение бить высокоточными ракетами западного производства по важнейшим целям почти по всей европейской части РФ. А есть масса свидетельств, что в скором времени подобное может произойти.



"Если Россия почувствует себя в проигрыше в Украине, это заставит ее серьезно беспокоиться. И факторы, которые в настоящее время должны перевешивать в пользу сдержанности, могут внезапно стать менее важными для Кремля", - пишет лондонское издание.



Как тут не вспомнить нашумевшее предупредительное заявление президента Владимира Путина, сделанное 5 июня 2024 года в Москве на встрече с главами мировых информационных агентств? Лидер нашей страны тогда публично задался вопросом: "Что мы должны делать в ответ (на нанесение ударов западным оружием по территории РФ - авт.)?



А потом тут же сам и ответил: "Мы думаем о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?".



Судя по многочисленным комментариям во всем мире, первое, что немедленно пришло в голову экспертам и военным в качестве главного "адресата" новейших боевых средств, которые Путин может решиться переместить поближе к "чувствительным объектам врага", - хуситы и их военизированная группировка "Ансар Алла".



Потому что больше никто в мире столь отважно и победно с оружием в руках еще не выступал против мощной западной корабельной группировки во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", патрулировавшей к тому времени Красное море. И участвовавшей в международной операции EUNAVFOR Aspides по восстановлению свободы судоходства в этом районе.



К моменту, когда прозвучало путинское предупреждение, промежуточный итог этого вооруженного противостояния уже выглядел просто позорно для Запада. По подсчетам британского издания Navy Lookout, только на отражение бесконечных воздушных и морских атак БПЛА и безэкипажными катерами со стороны отрядов "Ансар Алла" с ноября 2023 по май 2024 года кораблям стран НАТО пришлось (в основном - на самооборону!) израсходовать различных боеприпасов на общую сумму, превышающую один миллиард долларов США.



Результаты - околонулевые. По информации Navy Lookout, за тот же период "Ансар Алла" исхитрилась нанести удары "примерно по 30 торговым судам", так или иначе связанным с компаниями США, Британии и Израиля. Два из них затонули.



Промежуточный итог: объем торговых перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив в сторону Суэцкого канала и обратно сократился примерно на 60−70%. А цены на нефть и нефтепродукты, а также на некоторые иные виды сырья, которые теперь приходится в Европу возить вокруг всего Африканского континента, на мировых рынках как ползли, так и ползут вверх.



Так это у хуситов еще "Ониксов" не было. А если вскоре появятся?



Похоже, первыми над такой перспективой всерьез задумались в Пентагоне. И стали делать немедленные выводы. Вся группировка боевых кораблей западных стран сначала отползла от Баб-эль-Мандебского пролива на самый север Красного моря, подальше от стартовых позиций ракет "Ансар Алла". А к началу июля даже оттуда вообще к берегам Штатов ушел "Дуайт Эйзенхауэр". И - вы только представьте! - с той поры в этом, одном из самых рискованных с точки зрения судоходства районе мира, не осталось ни единого американского авианосца. Что прямо противоречит давней практике Штатов.



К сегодняшнему дню ближайшие к этим водам штатовские авианосцы вращают антеннами своих РЛС лишь восточном Средиземноморье возле Израиля. А разведки всего мира гадают: так отдадут русские хуситам "Ониксы" или не рискнут этого делать? Блефовал Путин по этому поводу в июне или нет?



А на этой неделе русские подкинули новых дровишек в этот все жарче разгорающийся "костер" военно-политических страстей на Ближнем Востоке. Внезапно необъяснимые, на первый взгляд, маневры сначала в Средиземном, а затем и в Красном море стали совершать российский танкер "Академик Пашин" (Северный флот) и явно шедший в его охранении сторожевой корабль "Неустрашимый" (Балтийский флот).



Оба 27−31 июля завершили официальный визит на Кубу. А затем пересекли Атлантику и прошли Гибралтарским проливом к нашей военно-морской базе в сирийском порту Тартус.



Казалось, речь идет о банальной ротации или пополнении числа кораблей, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море (бывшей 5-й оперативной эскадре в годы СССР).



Но нет же! В Тартусе "Академик Пашин" и "Неустрашимый" не задержались. Согласно VesselFinder, в режиме реального времени отслеживающему перемещение любых кораблей и судов по всему миру, 3 сентября Суэцким каналом танкер и сторожевой корабль с неизвестными целями проследовали в Красное море. А там ненадолго разделились.



"Неустрашимый" с деловым визитом на несколько суток вошел в порт Дар-эс-Салам Объединенной Республики Танзания. "Академик Пашин" же, отключив навигационную систему AIS, обеспечивающую с помощью GPS или ГЛОНАСС взаимное определение координат судов, ненадолго исчез с экранов. Но точно известно, что со скоростью в 11 узлов он двинулся дальше в южном направлении.



"Самое интересное, что танкер (СМТ пр. 23130) с грузовым трюмом для сухих грузов шел в сторону йеменского порта Ходейда, до которого было 320 миль (около суток пути), а днем ранее - 530 миль", - по горячим следам написал один информированный российский околофлотский портал.



И резонно предположил далее: "Не факт, но не исключено, что "Пашин", охраняемый "Неустрашимым" доставил хуситам "подарки" для нашего общего врага (сделал то, что было обещано в ответ на поставки западного оружия киевской хунте).



Если эта версия верна, то похоже, что продолжающиеся в Тегеране переговоры на тему давать или не давать хуситам наши "Ониксы", на самом деле уже завершены. Необходимые документы с представителями "Ансар Алла" подписаны. А сами ракеты воинственные арабы готовят к старту в своем Йемене.



В таком случае у всех нас появляется шанс в ближайшее время второй раз сильно удивиться буквально взрывному росту боевых возможностей хуситов.



Первый случай имел место совсем недавно, 15 сентября. Тогда официальный представитель движения "Ансар Алла" заявил, что невесть откуда появившаяся у него гиперзвуковая баллистическая ракета, вопреки усилиям израильской ПВО за 11,5 минут преодолев 2040 километров, долетела до окрестностей Тель-Авива. Правда, там и развалилась в воздухе, не причинив особого вреда еврейскому государству. Но, как говорится: "Лиха беда - начало".



Не исключено, что вскоре еще одна просто невозможная еще недавно атака хуситов сверхзвуковой противокорабельной ракетой случится в водах Красного моря. Скажем, по одному из боевых кораблей НАТО. Которые хотя и с большой опаской, но продолжают там находиться.



Если даже так и будет, Россию окажется трудно уличить в военно-техническом потворстве "Ансар Алле". Потому что наличие этих ракет на Ближнем Востоке давно не новость. Правда, до сих пор не в Йемене. А в Сирии.



В качестве справки: еще в 2007 году Москва и Дамаск подписали контракт на поставку партии "Яхонтов". В 2010 году занимавший на тот момент пост министра обороны Анатолий Сердюков подтвердил, что контракт находится на стадии реализации.



А затем в ноябре 2023 года агентство Reuters проинформировало, что располагает сведениями о появлении "Яхонтов" в распоряжении движения "Хезболла". Москва в ответ предпочла сделать вид, что ничего про это не знает. Спрашивайте, дескать, у сирийцев.



Пока в реальных боевых действиях на Ближнем Востоке этот просто отличный ракетный комплекс нигде себя не проявил. Но если бы это случилось в Красном море в зоне противостояния хуситов и НАТО - кто бы и в чем мог обвинить Россию? При давно существующих в мире "черных" и "серых" схем торговлей оружием установить истинных поставщиков гибельных для американцев и их союзников противокорабельных ракет было бы практически невозможно.



Поэтому даже странно, что до сей поры Россия так и не способствовала такому обороту событий в регионе. Ждала, пока Штаты перешагнут через очередную "красную линию" на Украине? Вероятно, так и есть. Но даже запоздалый ответ много лучше, чем полное отсутствие такового. Источник - свободная пресса

