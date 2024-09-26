Китай решит созданную американцами проблему "ДНК-дискриминации"

00:06 27.09.2024

В Пекине расшифруют геном человека и запишут его на вечный кристалл

Дмитрий Капустин

26.09.24

Группа китайских исследователей запустила международный проект, цель которого - увеличить количество здоровых лет в жизни людей. Для этого нужно собрать образцы генетического материала и полностью расшифровать геном 1 процента населения мира - более 80 миллионов человек из более чем 100 стран.



Данные и выводы будут использованы для увеличения средней продолжительности жизни людей. Ведь расшифровка генома позволит улучшить биомедицинские технологии (такие как скрининговые тесты на генетические заболевания и диагностику редких заболеваний). О старте проекта "Геном человека - II" было объявлено в редакционной статье научного журнала Cell Research 11 сентября. Причем китайцы предложили присоединиться к этому проекту ученых изо всех стран.



Недавно собранный геном восполнил оставшиеся пробелы, оставшиеся от генома человека, впервые секвенированного двумя десятилетиями ранее, и, по словам исследователей, достиг "высочайшего уровня непрерывности и точности".



На сегодня именно у Китая собран самый подробный в мире геном человека. Полный, качественный геном ученые секвенировали на основе ДНК "здорового молодого" сельского жителя мужского пола из центральной китайской провинции Шэньси. Он также также является первым полным геномом китайцев-ханьцев.



Руководитель исследования Гао Чжаньчэн сказал, что до сих пор диагнозы, которые медики ставили на основе генома человека, были неточными. Оказалось, что "эталонный" геном, который использовали ученые во всем мире, был неполным. Хранится он в США.



Профессор Гао - директор отделения респираторной медицины и интенсивной терапии в Народной больнице Пекинского университета. Именно он возглавляет проект по расшифровке человеческого генома. Профессор Гао говорит, что хранящийся в США геном никак не может быть "эталонным", поскольку в основном получен от лиц двух рас - африканской и европеоидной.



Отсутствие представительства азиатов при расшифровке человеческого генома может вызвать "большие отклонения" при диагностике или лечении пациентов. И даже может повлиять на разработку целевых лекарств, говорит профессор Гао.



Теперь же китайцы для начала хотят нарисовать коллективный "генетический портрет" жителей своей страны. Для этого будет составлен геномный атлас китайцев путем секвенирования генов 100 тысяч человек.



Для чего?



Чтобы выяснить, как на генетическом уровне "ломает" здоровье целой нации. Почему у людей появляются те или иные болезни. И как их можно лечить.



- Наш геномный проект также является крупнейшим в мире. Мы выберем 100 тысяч китайцев, а точность секвенирования генов составит 0,001, - говорит агентству Xinhua Ван Ядун, главный директор проекта.



По словам Вана, проект будет разделен на три этапа, в ходе которых будут составлены геномная карта и атлас здоровья сначала 10 тысяч, затем 60 тысяч, и, наконец, 100 тысяч китайцев.



На вывод ВЦИОМ, что россиянки не рожают, чтобы пожить для себя, есть ответ обычной прохожей: "Пока женщина не родит ребенка - она не начнет жить для себя"

Ван также отметил, что в целях обеспечения безопасности генетических ресурсов Китая все данные будут собираться и храниться конфиденциально.



Потребовалось более десяти лет и $2,7 млрд, чтобы секвенировать самый первый геном человека. Проект "Геном человека" завершился в 2003 году. С тех пор страны и научные учреждения прилагают огромные усилия для изучения секретов человеческих генов, надеясь, например, "взломать" генокод рака.



Однако кому как не Китаю стать флагманом на этом направлении? Ведь сейчас китайские ученые лидируют на планете в области любых генетических исследований.



Скажем, китайцы сумели "записать" весь генокод человека на кристалл памяти 5D. Ученые надеются, что этот кристалл послужит основой для спасения человечества от вымирания через тысячи, если не миллионы, лет в будущем.



Революционный формат хранения данных, который фактически вечен, может быть использован для записи геномов исчезающих видов растений и животных, которым грозит вымирание. В отличие от других форматов хранения данных, которые со временем изнашиваются, кристаллы памяти 5D могут хранить до 360 терабайт информации (в самом большом размере) без потерь.



Чтобы было понятно: вся Российская государственная библиотека (бывшая Ленинка) вмещает 160 терабайт информации. То есть на один кристалл можно дважды (!) записать все книжные знания России.



Информация будет сохраняться в течение миллиардов лет, даже при высоких температурах.



Придуманный китайцами кристалл даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долговечный материал для хранения данных.