В новом штамме коронавируса обнаружили мутации

00:17 27.09.2024

Софья Белова



Против него поможет вакцинация

За несколько лет у коронавируса появлялось большое количество штаммов. Последний из них – SARS-CoV-2 XEC. Readovka.News поговорила с ассистентом кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марией Райкович о том, чем отличается новый вид вируса от предыдущих и какие меры предосторожности следует предпринять.



По словам эксперта, SARS-CoV-2 XEC объединяет генетический материал 2 разных подштаммов омикрона. Хотя он и схож с ними, но имеет дополнительные мутации в спайковом белке, что может влиять на его более быстрое распространение и особенности иммунного ответа.



Как отметила Райкович, заболевание, вызываемое подштаммами SARS-CoV-2 XEC, проявляется чаще всего типичными симптомами ОРВИ.



"Хотя данные о специфике заболевания, вызываемого рекомбинантным вариантом XEC, пока ограничены, ожидается, что его симптомы будут схожи с последними циркулирующими штаммами в виде проявлений интоксикационного синдрома – лихорадки, слабости, болей в теле, снижения аппетита, а также катарального синдрома в виде насморка, кашля и боли в горле", – добавила она.



Кроме того, риску тяжелого течения болезни и осложнений подвержены пожилые люди, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, онкология.



"XEC-вариант SARS-CoV-2 вируса не является принципиально новым штаммом и вакцинация остается одним из самых эффективных способов предотвращения заболевания и снижения рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции", – подытожила Райкович.



Ранее исследование западных ученых выявило

гены, повышающие риск тяжелого течения COVID-19. Результаты работы, проделанной сотрудниками Университетской клиники Бонна и Боннского университета совместно со специалистами из Германии, Нидерландов, Испании и Италии, были опубликованы в журнале Human Genetics and Genomics Advances.