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От Ирана ждут второго предательства России, - Дмитрий Бавырин
00:39 27.09.2024

От Ирана ждут второго предательства России

Дмитрий Бавырин

"Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров по поводу конфликта на Украине. Мы его никогда не одобряли".
Это заявил в здании ООН человек, от которого в силу должности не ждешь подобных заявлений: президент Ирана Масуд Пезешкиан. Всего полтора месяца назад он возглавил исполнительную власть страны, а теперь прилетел в Нью-Йорк голубем мира. Он призывает "наслаждаться жизнью вместо того, чтобы воевать" и "создать Землю, на которой все будут жить счастливо". Он верит, что иранцы и американцы "могут быть братьями". Он даже заявил о готовности "сложить оружие перед Израилем" (правда, только в том случае, если Израиль поступит так же).

И все бы ничего - миру не хватает нового Махатмы, если бы Пезешкиан при этом не пытался отмежеваться от России и не искал расположения Вашингтона.

Предыдущий президент Ибрагим Раиси с Западом ни о чем договариваться не помышлял, крепил оборонное сотрудничество с РФ, но в мае погиб в авиакатастрофе. Его сменил бывший кардиолог Пезешкиан, которого относят к либералам, чья миссия - возобновить контакты с США. В Иране нельзя просто так взять - и стать президентом, на это необходимо благословение верховного руководителя (рахбара) Али Хаменеи, следовательно, считают персоведы, рахбар хочет того же самого: "оттепели" на западном фронте.

У него есть причины этого хотеть, потому что санкции, под которыми Иран живет десятилетиями, подточили его экономику. В обществе ощущается недовольство уровнем жизни, а для его повышения нужны технологии и инвестиции.
То, что консерватор-антизападник Раиси погиб именно в авиакатастрофе, имеет свой мрачный символизм. Обветшание авиапарка и острый дефицит деталей - одна из причин, по которой в Тегеране хотят ослабления санкционного ярма. Для этого потребуется восстановление "ядерной сделки", но для начала - дипломатическое сближение, что по западным нормативам нашего времени влечет отдаление от России.

Означает ли это, что от Ирана при новом президенте нам можно ждать чего-то такого, что на Украине называют зрадой, а в России предательством? Вряд ли. Это даже не наше мнение, это мнение американского издания The Atlantic, где от подобных прогнозов облегчения не испытывают.

Посвятив российско-иранским отношениям большой материал, американцы выделили немало вроде бы неприятных для Москвы звоночков вроде нового возвышения экс-главы МИД Джавада Зарифа - одного из антироссийских политиков Ирана, публично критикующего зависимость от РФ и КНР. Тем не менее в США приходят к выводу, что, несмотря на желание разрядки с Западом, иранские либералы "не готовы жертвовать отношениями с Россией и Китаем", и при этом они ссылаются на заявление самого Пезешкиана. Тот сразу после избрания напомнил в своем подкупающе неформальном стиле: "Эти ребята (Запад) ввели против нас санкции, а эти ребята (Россия и Китай) нас выручили".

Выводы в The Atlantic хорошие, но доводы спорные, включая те, которые касаются возвышения Зарифа, ставшего одним из вице-президентов. Его возвращение во власть говорит не об антироссийском настрое Пезешкиана, а о том, с чем все согласны: Тегеран хочет реанимировать "ядерную сделку". Зариф - один из главных ее авторов, при нем во главе МИД эта сделка была заключена.

А вот цветастые речи Пезешкиана, напротив, успокаивать не должны. Его описание ситуации было релевантным и в 2015 году, когда была заключена пресловутая "ядерная сделка". Но после снятия части санкций с Ирана ряд его фирм отказались от ранее заключенных контрактов с российскими компаниями, потому что ошалели от перспектив, которые открывались на Западе. Только годом позже президентом США стал Дональд Трамп, похоронив сделку и возобновив санкции, то есть "предателей" наказала сама жизнь.
Даже если Пезешкиан об этом не помнит, рахбар точно помнит. Это его собственный политический опыт, что действительно дает гарантию от повторения ошибки, в отличие от речей Пезешкиана.

Трамп по-прежнему остается человеком, от которого иранский вопрос зависит принципиальным образом. Если он опять выиграет выборы, надежды Тегерана на разрядку обнулятся. Так что до голосования в ноябре Пезешкиан может только прощупывать почву в расчете на победу Камалы Харрис. В то же время Харрис обещала поддерживать Израиль, а одновременная поддержка Израиля и разморозка отношений с Ираном - это такой цирковой трюк, на какой физически не способен ни один политик.

Израиль сам по себе сильно осложняет жизнь новому президенту Ирана и его команде "миротворцев". Она пока так и не ответила на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, хотя оно произошло сразу после инаугурации Пезешкиана, где Хания был гостем. А сейчас, после беспрецедентной акции по подрыву телекоммуникационных устройств "Хезболлы", ЦАХАЛ нанес по Ливану масштабную серию авиационных ударов в ходе операции "Стрелы севера". Правительство Биньямина Нетаньяху настроено на полное уничтожение "Хезболлы" - "прокси" Ирана и части его геополитического проекта под неформальным названием "шиитский пояс".

Если Пезешкиан вмешается, то конфликт Ирана с США выйдет на новый, еще более опасный для него уровень. Если не вмешается, за это с него спросят консерваторы, в первую очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) и рахбар. Сам Хаменеи отнюдь не либерал, а либерал Пезешкиан нужен ему как инструмент, который будет убран в сторону в случае, если покажет свою неработоспособность или окажется в режиме горячего противостояния с КСИР.

Также принято считать, что КСИР получает коммерческую выгоду от военного сотрудничества с Россией и Китаем. Посягательство на это сотрудничество будет стоить Пезешкиану слишком дорого, чтобы он захотел рискнуть и настроить против себя сперва КСИР, а потом и рахбара.

Власти Ирана чаще, чем власти любой другой страны, подозреваются в фанатичности и мистических (следовательно, плохо предсказуемых) мотивах. Такие, мол, и ядерную бомбу могут взорвать во имя халифата, и предать вопреки рассудку. В реальности эти "фанатики с мистическим мышлением" раз от разу, десятилетие за десятилетием выбирают для себя во внешней политике не всегда удачный, но всегда рациональный путь, причем в условиях, когда, например, Европа, где на рациональность прежде молились, ведет себя просто глупо - вопреки собственным национальным интересам.

Предательство России в исполнении Тегерана выглядит сейчас невероятным как раз потому, что иррационально - несвоевременно, трудновыполнимо, наивно. Не по-ирански. А значит, несмотря на все звоночки и заявления в ООН, остается спекуляцией, в которую не верят даже американцы.

Источник - ria.ru
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