 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Граждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительствоГраждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительство
01:51 27.09.2024

Граждане Туркменистана снова стали лидерами по количеству получателей вида на жительство (ВНЖ) в Турции. Обладателями турецкого ВНЖ по состоянию на середину сентября являются 109 тысяч 530 туркменистанцев, сообщили в Управлении по миграции Турции.

В тройку лидеров вошли россияне (91 304 обладателя турецкого ВНЖ) и граждане Ирака (78 615 человек).

В первой десятке оказались также граждане Ирана (76 897 человек), Сирии (76 377), Азербайджана (71 372), Узбекистана (55 271), Казахстана (44 789), Афганистана (38 808) и Украины (35 531).

Временный вид на жительство в Турции имеют 63 206 туркменистанцев (второе место) и 24 500 узбекистанцев (седьмое место).

В 2023 году граждане Туркменистана получили 109 039 турецких ВНЖ, России - 100 847, Ирака - 91 177, Ирана - 79 779, Сирии - 79 505. Годом ранее, в 2022-м, лидерами были россияне – на их долю пришлась четверть от общего числа оформленных ВНЖ или 99 898 документов для долгосрочного проживания в Турции. Это в 4,5 раза больше, чем было получено гражданами России в 2021 году (22 291).

Источник - fergana
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