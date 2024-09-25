|Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
02:15 27.09.2024
dikGAZETE
Турция
Это не шутки! Путин сделал новое заявление о ядерном оружии
dikGAZETE: игнорируя ядерные предостережения Путина, Запад совершает ошибку
Коллективный Запад не воспринимает предостережения России всерьез и просто игнорирует все "красные линии", пишет dikGAZETE. Изменения в ядерной доктрине - это сигнал для западных стран: Россия может применить ядерное оружие в отношении Украины, которую они "поддерживают".
Фуад Сафаров
Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ российской государственной политики в области ядерного сдерживания.
Выступая на заседании постоянного совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, он заявил: "На сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России".
Заявив о необходимости уточнить условия применения российского ядерного оружия, президент РФ отметил: "В обновленной редакции документа ("Основы государственной политики в области ядерного сдерживания") агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию". Путин в своем выступлении затронул и другие важные вопросы.
Тем временем заметим, что ранее заседания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию проходили за закрытыми дверями. На этот раз вступительная речь Путина транслировалась в прямом эфире. Глава государства дал четкий сигнал коллективному Западу, который отказывается понимать, что это не шутки.
В частности, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию напряженности. Как известно, ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования Вооруженными силами Украины западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине. Президент подчеркнул: прямое вовлечение в конфликт будет означать, что НАТО, США и европейские страны воюют с Россией, и Москва будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз.
После этого свое заявление сделал Столтенберг. На высказывание генсека НАТО последовала жесткая реакция со стороны России. Так, генерал в отставке Евгений Бужинский в программе на телеканале "Россия-1" заявил: "Во-первых, ты не можешь говорить так от имени всего НАТО. Выражай свое мнение – нет вопросов. Но как ты смеешь высказываться от всех стран НАТО! Кто ты такой!"
Между тем почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог-международник Сергей Караганов на днях в интервью газете "Коммерсант" прямо сказал, что Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории.
Об этом даже спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля отметил, что многие эксперты активно обсуждают эту тему, но президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен в подобных вопросах.
Тем не менее ситуация, судя по всему, меняется. Потому что коллективный Запад, несмотря на все предупреждения России, не хочет воспринимать происходящее всерьез. И, может быть, полагает, что это "шутка" или "блеф".
Запад не желает признавать, понимать "красные линии", на которых Россия настоятельно акцентирует внимание, и не придает им значения.
Путин же своим новым шагом дает понять, что критерии применения ядерного оружия будут пересмотрены. Совершенно четко. Глава Кремля также поясняет, когда, в какой ситуации и где может быть использовано такое оружие.
Одним словом, это подразумевает применение ядерного оружия в отношении Украины, вторгнувшейся на российскую территорию.
Как до этого дошло?
Коллективный Запад все больше и больше нагнетает напряжение в российско-украинском конфликте. А это означает серьезную угрозу для России.
Москва в этих условиях вправе защищать себя всеми видами оружия, включая ядерное. И это прописано в упомянутой доктрине. Запад считает, что Россия в этом отношении не нанесет первый удар. Но ошибается.
Таково содержание нового "ядерного сигнала" Путина.