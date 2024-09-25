Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!

02:15 27.09.2024

dikGAZETE

Турция



Это не шутки! Путин сделал новое заявление о ядерном оружии

dikGAZETE: игнорируя ядерные предостережения Путина, Запад совершает ошибку



Коллективный Запад не воспринимает предостережения России всерьез и просто игнорирует все "красные линии", пишет dikGAZETE. Изменения в ядерной доктрине - это сигнал для западных стран: Россия может применить ядерное оружие в отношении Украины, которую они "поддерживают".



Фуад Сафаров



Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ российской государственной политики в области ядерного сдерживания.



Выступая на заседании постоянного совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, он заявил: "На сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России".



Заявив о необходимости уточнить условия применения российского ядерного оружия, президент РФ отметил: "В обновленной редакции документа ("Основы государственной политики в области ядерного сдерживания") агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию". Путин в своем выступлении затронул и другие важные вопросы.



