 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.09.2024
02:15  Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
01:51  Граждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительство
00:42  Петр Акопов: Судьба чайлдфри в России решена
00:39  От Ирана ждут второго предательства России, - Дмитрий Бавырин
00:17  В новом штамме коронавируса обнаружили мутации
00:06  Китай решит созданную американцами проблему "ДНК-дискриминации"
00:01  Сергей Ищенко: Хуситы наши яхонтовые. Тайная миссия "Академика Пашина" в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью

Четверг, 26.09.2024
19:22  Бишкек. Арестованы - глава Госагентства по регистрации транспортных средств Джокоев и экс-замрук Аппарата президента Алмамбет Салиев
19:11  Штурм Угледара переходит в зачистку: улицы завалены трупами "вэсэушников"
18:57  Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке
15:08  В России в 2025 году планируется открытие "Сталин-центра"
15:00  Совбез и ныне там: возможна ли реформа ООН
14:56  Турция реально поменяет НАТО на БРИКС? - К.Стрельников
14:55  Британцев просят обменять нелегальных мигрантов на легальных
14:53  Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая
14:47  Foreign Policy: Мир оставил Байдена за бортом
14:38  Сталин не стал создавать "Японскую ССР" - может, и зря
12:45  Пакостил, как мог. Прощальный поклон Столтенберга, - В.Бурт
10:39  "Зеленый переход". Гидра, душившая немецкую экономику, лишилась двух голов
10:37  Boeing торпедировал космическую программу США
10:28  Тед Снайдер: В "победном плане" Зеленского нет ни плана, ни победы
10:27  ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино
10:24  Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену, - Андрей Чеботарев
09:23  Жапарова вдохновили умные города в ОАЭ, Швеции и Китае, - В.Панфилова
09:00  Игорь Караулов: Россия не может не влиять на мир. Мотивы оголтелой русофобии
08:23  Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН
08:19  Кендерлийская заводь. Казахстан в мелеющем Каспии хочет построить город-отель на 300 тысяч "отдыхаек" в год
08:17  Кувырок обратно. КазВерхСуд отрицает, что отменил запрет на платки у школьниц
07:34  Зеленский в США. "План победы" не впечатлил спонсоров, - Андрей Соколов
07:22  Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я – все, кончилась, - Р.Маркуш
07:15  Мэра Нью-Йорка демократа Адамса обвиняют в коррупции. Брал по-черному
07:09  Китай решил поиграть ядерными "мускулами". Используя как учебную стратегическую "Дунфэн-41"
03:00  Главкомом ПВО ВВС Казахстана назначен генерал Кайрат Даутов и другие назначения в РК
02:57  Сторонники ношения платка в школах Казахстана добились победы в вечном споре
01:24  Перестановки в КазКНБ: еще одного зампредседателя (Саркулова) назначил Токаев
00:51  Как затопить МКС и остаться в космосе, - Владимир Мельников
00:46  Россия посылает "русскому миру" обнадеживающие сигналы, - НГ
00:40  Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил
00:28  Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента
00:21  Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН
00:15  Вашингтон стремится удержать ключевого партнера (ОАЭ) от дрейфа к Москве и Пекину, - Д.Попов
00:12  Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк, - СП
Среда, 25.09.2024
17:50  Ягодка опять. 75-летнюю Валентину Матвиенко в 4-й раз переизбрали 2-м человеком в России
17:32  Умер популярный российский киноактер Роман Мадянов
13:48  Садыр Жапаров в ООН анонсировал строительство "зеленого города" Кемин в 2025 году
13:33  Проект закона об оскорблении власти в России. Что можно и нельзя упоминать. Инструкция
13:28  "Оружие конца света". Чем "Хезболла" отвечает Израилю
13:24  Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как регион справляется без привлечения мигрантов
13:19  Неизвестные ракеты догнали судно-заправщик ВМС США "Big Horn" у берегов Омана
13:18  Китай поставил России на Украинский фронт броневики "Hushi"
13:14  Казахстан. Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД, - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
02:15 27.09.2024

dikGAZETE
Турция

Это не шутки! Путин сделал новое заявление о ядерном оружии
dikGAZETE: игнорируя ядерные предостережения Путина, Запад совершает ошибку

Коллективный Запад не воспринимает предостережения России всерьез и просто игнорирует все "красные линии", пишет dikGAZETE. Изменения в ядерной доктрине - это сигнал для западных стран: Россия может применить ядерное оружие в отношении Украины, которую они "поддерживают".

Фуад Сафаров

Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ российской государственной политики в области ядерного сдерживания.

Выступая на заседании постоянного совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, он заявил: "На сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России".

Заявив о необходимости уточнить условия применения российского ядерного оружия, президент РФ отметил: "В обновленной редакции документа ("Основы государственной политики в области ядерного сдерживания") агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию". Путин в своем выступлении затронул и другие важные вопросы.



Тем временем заметим, что ранее заседания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию проходили за закрытыми дверями. На этот раз вступительная речь Путина транслировалась в прямом эфире. Глава государства дал четкий сигнал коллективному Западу, который отказывается понимать, что это не шутки.

В частности, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию напряженности. Как известно, ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования Вооруженными силами Украины западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине. Президент подчеркнул: прямое вовлечение в конфликт будет означать, что НАТО, США и европейские страны воюют с Россией, и Москва будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз.

После этого свое заявление сделал Столтенберг. На высказывание генсека НАТО последовала жесткая реакция со стороны России. Так, генерал в отставке Евгений Бужинский в программе на телеканале "Россия-1" заявил: "Во-первых, ты не можешь говорить так от имени всего НАТО. Выражай свое мнение – нет вопросов. Но как ты смеешь высказываться от всех стран НАТО! Кто ты такой!"

Между тем почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог-международник Сергей Караганов на днях в интервью газете "Коммерсант" прямо сказал, что Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории.

Об этом даже спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля отметил, что многие эксперты активно обсуждают эту тему, но президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен в подобных вопросах.

Тем не менее ситуация, судя по всему, меняется. Потому что коллективный Запад, несмотря на все предупреждения России, не хочет воспринимать происходящее всерьез. И, может быть, полагает, что это "шутка" или "блеф".

Запад не желает признавать, понимать "красные линии", на которых Россия настоятельно акцентирует внимание, и не придает им значения.

Путин же своим новым шагом дает понять, что критерии применения ядерного оружия будут пересмотрены. Совершенно четко. Глава Кремля также поясняет, когда, в какой ситуации и где может быть использовано такое оружие.

Одним словом, это подразумевает применение ядерного оружия в отношении Украины, вторгнувшейся на российскую территорию.

Как до этого дошло?

Коллективный Запад все больше и больше нагнетает напряжение в российско-украинском конфликте. А это означает серьезную угрозу для России.

Москва в этих условиях вправе защищать себя всеми видами оружия, включая ядерное. И это прописано в упомянутой доктрине. Запад считает, что Россия в этом отношении не нанесет первый удар. Но ошибается.

Таково содержание нового "ядерного сигнала" Путина.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727392500


Новости Казахстана
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД
- Срок действия норм техрегламента ЕАЭС по транспортировке природного газа продлят по инициативе Казахстана
- Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
- Увеличение добычи нефти, инвестклимат и развитие нефтехимии: глава Минэнерго Казахстана выступил на KIOGE
- Приговор оставлен без изменения в отношении председателя правления НАО
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  