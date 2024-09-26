Сайт комитета госдоходов Казахстана взломали хакеры

06:59 27.09.2024

Официальный сайт комитета государственных доходов Минфина РК взломали хакеры. Казахстанцам были временно недоступны некоторые сервисы, передает "31 канал". Ответственность взяла на себя хакерская группировка, именующая себя "цифровой турецкой мусульманской армией", передает телеканал. В этот же день они успешно атаковали государственные сайты Шри-Ланки и Бразилии.



По словам экспертов, такие действия редко имеют глубокие политические или экономические цели - чаще всего они направлены на привлечение внимания в хакерских кругах и создание репутации в теневых сообществах. Подобные инциденты служат своеобразной визитной карточкой хакерских группировок, показывая их способность нарушать работу важных государственных структур и взламывать системы безопасности. Для специалистов, ответственных за поддержание работы государственных веб-ресурсов, такие атаки становятся серьезным испытанием. "Постоянное повышение экспертизы защитников, собственных команд госорганов, которые эти сайты обслуживают. Второй момент – рассмотреть возможность перекладывания части сервисов защиты в настоящую сервисную модель удаленного найма – аутсорс – этих услуг в рынок, в бизнес", – пояснил эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин. Напомним, еще зимой СМИ писали, что в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией.



Ситуацию комментировали в МЦРИАП, позже об этом высказались в ЕНПФ. Так, в фонде официально заявили, что информация об утечке персональных данных казахстанцев из их базы, которые якобы размещены неизвестными лицами в документах на сайте GitHub, не соответствует действительности. "Службы безопасности ЕНПФ провели детальный анализ данных, размещенных на сайте GitHub.



В результате установлено, что в опубликованном каталоге приведено лишь описание сайта enpf.kz. При этом сайт является открытым источником информации и не содержит персональных данных вкладчиков и получателей", – говорится в ответе. А в сентябре прошлого года сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – по запросу он выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения. Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах. В октябре в Минцифры заявили, что заблокировали деятельность восьми Telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным наших граждан. В начале текущего года в Сети продавали базу телефонных номеров казахстанцев.