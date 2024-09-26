Танковый "Леопардовый корпус" на Украине - разгром в разгаре

07:04 27.09.2024

Из новейших Leopard 2A6 на Украине потеряны 13 из поставленных 18 машин

Константин Ольшанский



В ходе успешного российского контрнаступления в Курской области уничтожено уже столько "Леопардов", что ВСУ были вынуждены их опять отвести в тыл. Издание Bulgarian Military пишет, что вблизи населенного пункта Веселое был уничтожен очередной танк.



Украинцы использовали натовскую бронетехнику, чтобы поддержать попытку прорыва на территорию Глушковского района из Сумской области, где собран большой резерв. Leopard 2A6 был уничтожен в результате удара дрона-камикадзе.



В то время как попадающие в соцсети видеоролики все чаще демонстрируют уничтожение в Курской области другого танка - американского M1A1 Abrams, Leopard 2A6 все реже появляется на поле боя. Эти танки, переброшенные на линию фронта гораздо раньше, украинцы ныне используют все реже, констатирует Bulgarian Military.



Российская армия грамотно обходит основные очаги обороны ВСУ и бьет по самым уязвимым направлениям

Немцы рекламировали свой танк как один из самых неуязвимых в мире, который якобы идеален для оборонительных боев из-за своей брони. При этом, как пишет Bulgarian Military, Российская армия творчески подошла к задаче по утилизации "немецкого зверя".



- БПЛА в режиме реального времени сообщают о местоположении и передвижении танков противника, эффективно действуя в качестве часовых на поле боя. БПЛА могут точно определить слабые места в формированиях Leopard 2A6 и организовать точные атаки. Они также используют ПТУР "Корнет", специально разработанный для пробивания тяжелой брони, - подробно описывает российскую тактику западное издание.



Влиятельное немецкое издание Merkur подсчитало, что среди потерь натовской бронетехники ВСУ много поставленной Германией. Среди потерь танки Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marders и даже гаубицы Panzerhaubitze 2000, экипажи которых, как правило, выполняют свои задачи далеко за линией фронта.



По состоянию на 24 сентября Германия предоставила украинцам 232 танка. Это видно из списка военной поддержки, размещенного на веб-сайте федерального правительства Германии. В это число входит 120 боевых машин Marder, 80 Leopard 1A5, 18 современных Leopard 2A6 и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000.



При этом, как пишет Merkur, Германия уже потеряла 48 единиц бронетехники и как минимум одну гаубицу. Они либо полностью уничтожены, либо сильно повреждены и были взяты в качестве трофеев. Например, захваченный у украинских боевиков Marder был выставлен на Поклонной горе, там же оказался один из "Леопардов".



Из 120 отправленных киевскому режиму БМП Marder потеряны уже 32 (каждый четвертый). А вот среди Leopard 2A6 потеряны 13 из поставленных 18.



Хотя ВСУ получили значительное количество танков западного производства, большинство из них - более старые модели, такие как Leopard 1 и Leopard 2A4. Более продвинутый Leopard 2A6 часто резервируется для элитных подразделений, таких как 47-я механизированная бригада.



Leopard 2A6 дебютировал в боевых действиях во время так называемого "контрнаступления" ВСУ в начале июня 2023 года. Это была одна из первых натовских бронемашин, выведенных из строя российскими войсками, подчеркивает Merkur.



Трофейные машины используются для изучения военными инженерами. Merkur пишет, что в качестве трофеев были взяты как более совершенные Leopard 2A6, так и широко доступные, хотя и менее мощные Leopard 2A4.



Первый случай захвата Leopard 2A4 в зоне СВО был подтвержден еще в декабре 2022 года, а Leopard 2A6 - в апреле 2023 года. Так что у России было достаточно времени, чтобы подробно изучить слабые места немецкой бронетехники. Видимо, именно этим и объясняется та легкость, с которой теперь уничтожаются танки.



В начале сентября появились кадры, демонстрирующие захват очередного Leopard 2A6 и американского M1 Abrams на Покровском направлении. Bulgarian Military подчеркивает: огромные потери современных бронемашин окончательно разуверили западных политиков в необходимости продолжить поставки.



Германия и другие европейские страны обязались увеличить свои поставки лишь самых старых танков Leopard 1. При этом ни Берлин, ни Вашингтон уже не намерены поставлять киевскому режиму Leopard 2A6 и тем более M1 Abrams. Это делает замену этих передовых машин особенно сложной задачей для украинской армии.



Американцы, больше не желая засорять курские леса своим металлоломом, нашли нового мальчика для битья. Это Австралия.



Как пишет издание The Sydney Morning Herald, Пентагон ведет секретные переговоры с Минобороны Австралии о том, чтобы направить ВСУ списанные танки M1 Abrams, которые хранятся на складах.



Австралийцы списали 59 танков M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались в боевых действиях.



Техническое состояние списанных танков неизвестно. Но оно уж точно хуже, чем у Leopard 2A6. Так что можно легко подсчитать, с какой скоростью российские дроны-камикадзе утилизируют проржавевшие австралийские машины. Наверное, их и на месяц не хватит.