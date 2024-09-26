Записавшегося в укрспецназ чемпиона Украины по ММА Назара Гаврильца ликвидировали в Курской области

07:07 27.09.2024

"РВ": в Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец

Курск, 27 сентября, 2024, 06:33 - ИА Регнум. Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец был ликвидирован во время боевых действий в Курской области. Об этом 27 сентября сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ").



"РВ": в Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец

"Армией России в Курской области ликвидирована группа спецназа ГУР и чемпион Украины по ММА", - уточнили авторы.



По данным военкоров, 21-летний житель Ивано-Франковской области погиб, когда вместе с другими боевиками решил "отовариться" в одном из магазинов Курской области.



Гаврилец был старшим оператором группы специального назначения. Он с первых дней СВО вступил в ряды ВСУ добровольцем.



Как сообщало ИА Регнум, ранее в зоне специальной военной операции ликвидировали сражавшегося в рядах украинской армии 30-летнего Александра Пелешенко. Он был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы (2016 и 2017 годы), участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике, где занял 4-е место (2016 год).



О ликвидации на фронте мэра украинского города Лебедин в Сумской области Александра Бакликова сообщалось в апреле 2024 года. По данным журналистов, он вступил в ВСУ осенью 2022 года. Бакликов был десантником и на фронт ушел добровольцем.