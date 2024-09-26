 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.09.2024
08:03  Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов
07:59  Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов
07:43  Секретное оружие Украины, - Ростислав Ищенко
07:21  Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине, - К.Логинова
07:16  Станислав Тарасов: Вместо "Великой Армении" может появиться "Большой Азербайджан"
07:13  Как могут быть реформированы ООН, ВТО и МВФ и их структуры, - РБК
07:07  Записавшегося в укрспецназ чемпиона Украины по ММА Назара Гаврильца ликвидировали в Курской области

07:04  Танковый "Леопардовый корпус" на Украине - разгром в разгаре
06:59  Сайт комитета госдоходов Казахстана взломали хакеры
02:15  Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
01:51  Граждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительство
00:42  Петр Акопов: Судьба чайлдфри в России решена
00:39  От Ирана ждут второго предательства России, - Дмитрий Бавырин
00:17  В новом штамме коронавируса обнаружили мутации
00:06  Китай решит созданную американцами проблему "ДНК-дискриминации"
00:01  Сергей Ищенко: Хуситы наши яхонтовые. Тайная миссия "Академика Пашина" в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью
Четверг, 26.09.2024
19:22  Бишкек. Арестованы - глава Госагентства по регистрации транспортных средств Джокоев и экс-замрук Аппарата президента Алмамбет Салиев
19:11  Штурм Угледара переходит в зачистку: улицы завалены трупами "вэсэушников"
18:57  Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке
15:08  В России в 2025 году планируется открытие "Сталин-центра"
15:00  Совбез и ныне там: возможна ли реформа ООН
14:56  Турция реально поменяет НАТО на БРИКС? - К.Стрельников
14:55  Британцев просят обменять нелегальных мигрантов на легальных
14:53  Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая
14:47  Foreign Policy: Мир оставил Байдена за бортом
14:38  Сталин не стал создавать "Японскую ССР" - может, и зря
12:45  Пакостил, как мог. Прощальный поклон Столтенберга, - В.Бурт
10:39  "Зеленый переход". Гидра, душившая немецкую экономику, лишилась двух голов
10:37  Boeing торпедировал космическую программу США, - Е.Балакин
10:28  Тед Снайдер: В "победном плане" Зеленского нет ни плана, ни победы
10:27  ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино
10:24  Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену, - Андрей Чеботарев
09:23  Жапарова вдохновили умные города в ОАЭ, Швеции и Китае, - В.Панфилова
09:00  Игорь Караулов: Россия не может не влиять на мир. Мотивы оголтелой русофобии
08:23  Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН
08:19  Кендерлийская заводь. Казахстан в мелеющем Каспии хочет построить город-отель на 300 тысяч "отдыхаек" в год
08:17  Кувырок обратно. КазВерхСуд отрицает, что отменил запрет на платки у школьниц
07:34  Зеленский в США. "План победы" не впечатлил спонсоров, - Андрей Соколов
07:22  Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я – все, кончилась, - Р.Маркуш
07:15  Мэра Нью-Йорка демократа Адамса обвиняют в коррупции. Брал по-черному
07:09  Китай решил поиграть ядерными "мускулами". Используя как учебную стратегическую "Дунфэн-41"
03:00  Главкомом ПВО ВВС Казахстана назначен генерал Кайрат Даутов и другие назначения в РК
02:57  Сторонники ношения платка в школах Казахстана добились победы в вечном споре
01:24  Перестановки в КазКНБ: еще одного зампредседателя (Саркулова) назначил Токаев
00:51  Как затопить МКС и остаться в космосе, - Владимир Мельников
00:46  Россия посылает "русскому миру" обнадеживающие сигналы, - НГ
00:40  Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил
00:28  Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента
00:21  Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН
00:15  Вашингтон стремится удержать ключевого партнера (ОАЭ) от дрейфа к Москве и Пекину, - Д.Попов
00:12  Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Станислав Тарасов: Вместо "Великой Армении" может появиться "Большой Азербайджан"
07:16 27.09.2024

ВМЕСТО "ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ" МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ "БОЛЬШОЙ АЗЕРБАЙДЖАН"
Станислав Тарасов: Ближний Восток вступает в фазу распада
.
26 сентября 2024
В расположенном в центре Манхэттена 36-этажном небоскребе "Тюркеви" ("Turkish House") состоялась первая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Она продолжалась всего один час, но эксперты обратили внимание, что партнеры провели диалог на турецком языке, в чем усматривается определенный многозначительный символизм.

Многие, прежде всего, ближневосточные эксперты, которые хорошо психологически чувствуют ситуацию, обратили внимание, что Иран на встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке представлял президент Пешезкиан, этнический азербайджанец, который стал использовать, когда такое возможно, на официальных переговорах родной для себя азербайджанский язык. И на то, что его первая встреча с лидером Турции состоялась в здании турецкого дома "Тюркеви" тоже примечательно. В этой связи эти эксперты усматривают признаки охватывающего Иран, как и многие другие страны региона, кризиса национальной самоидентификации, на которой общества и государства строят субъективное восприятие самих себя и других.

С победой на президентских выборах в Иране Пешезкиана споры о тюркской идентичности стали выходить, если не на передний политический дискурс, то в сферу публичной плоскости. Хотя официальной статистики о тюркском населении Ирана публично нет, полуофициальные источники указывают на то, что по крайней мере 30 млн этнических тюрков проживает в различных регионах страны. Тюркское население Ирана подразделяется на подгруппы, такие как азербайджанские тюрки, туркмены, кашкайские тюрки и тюрки Хорасана. Среди этих тюркских сообществ самыми многочисленными являются азербайджанские тюрки, проживающие на северо-западе Ирана. Так, в стратегическом атласе Ирана, опубликованном Географической организацией Генерального штаба Ирана в 2014 году, отмечено, что персы составляют менее половины населения Ирана.

При определенных обстоятельствах в случае, если поляризации иранского общества станет проходить по этнической линии, такой фактор может приобрести значительную геополитическую подоплеку. Тем более, что проживающие в Иране тюрки сыграли значительную роль в иранской истории как один из основополагающих компонентов страны на протяжении веков. Таким образом, у Ирана есть два варианта: либо адаптироваться и восстановить новую идентичность, которая соответствует реальности, либо застревать в попытках пережить прошлое, что может привести к психосоциальному разрушению. По мнению турецких экспертов, сам факт того, что Пезешкиан находит поддержку со стороны духовного лидера Ирана Али Хаменеи, говорит о том, что его избрание было направлено на нивелирование этой проблемы. В свою очередь это означает серьезный разворот в азербайджанских отношениях Тегеран-Баку, как и изменения в балансе сил в треугольнике Анкара-Тегеран-Баку. При этом в формуле так называемого пантюркизма пальма первенства может быть перехвачена Баку у Анкары, хотя турецкий политолог Хасан Октай, являющийся директором Центра стратегических исследований Кавказа в Анкаре, утверждает, что Пезешкиан является "проектом Ирана, который осуществляет в регионе геополитический прорыв".

"Я думаю, что смерть бывшего президента Ибрахима Раиси не была трагической случайностью, а стала результатом политического убийства, покушения, - заявил Октай бакинским СМИ. – Это был предупреждающий сигнал. Власти Ирана поняли его и, дабы не подвергать систему угрозам радикальных изменений, привели к власти Пезешкиана, пользующегося безусловной поддержкой народа. Я считаю, что государственные структуры Ирана избрали Пезешкиана, чтобы предотвратить сценарий превращения страны в новую Сирию или Ирак и не допустить ее распада".

Октай грамотно чувствует тренд возможного развития событий в регионе, но, не случайно пытается повернуть все в сторону только Турции. А между тем, в реальной политике уже действуют проекты "Западный Азербайджан", предусматривающий возврат Азербайджана в Ереван, Гюмри и других армянских территорий. При этом не исключается и передача Азербайджану части турецких районов на юго-востоке страны (Карс). Остается, правда, пока только на бумаге, и проект "Большого Азербайджана", предполагающего объединение закавказского северного Азербайджана с южным, иранским. Вспомним и то, как в Баку относительно недавно обсуждалась идея изменить название страны на Северную Азербайджанскую Республику с намеком на возможную реализацию идеи азербайджанского единства.

В Турции не исключают такого сценария развития событий, хотя публично власти это не поощряют, ведь есть опасения, что поддержка на государственном уровне "сепаратистов в Иране" может обернуться для Анкары тоже более серьезными последствиями, ведь есть и проект Турецкого Курдистана. Так что, похоже, впереди нас ждет каскад очередных серьезных событий, охватывающих Ближний Восток. Нужно к этому готовиться.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727410560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН
- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна
- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан
- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан
- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  