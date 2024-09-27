Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине, - К.Логинова

07:21 27.09.2024 Ксения Логинова

27 сентября 2024,



В Тегеране сообщили о готовности к переговорам с западными странами по российско-украинскому конфликту



Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке наделало немало шума. Глава государства сообщил о готовности Тегерана обсуждать Украину с США и ЕС, подчеркнув, что страна никогда не поддерживала военные действия против Киева. В том, насколько этот жест иранского лидера можно считать сигналом к пересмотру отношений Тегерана с Вашингтоном, и что это может означать для Москвы, - разбирались "Известия".



От Нью-Йорка до Самарканда и обратно

"В то время как министр иностранных дел и я встречаемся с представителями мировых держав в Нью-Йорке, в Узбекистане проводит переговоры с азиатскими странами министр экономики. В ближайшее время первый заместитель [президента] отправится в Армению и Пакистан. [...] Четырнадцатое правительство стремится к политической и экономической дипломатии со всем миром от запада до востока, от Нью-Йорка до Самарканда", - написал в Х президент Ирана Масуд Пезешкиан.



Глава государства до этого выступил на сессии Генассамблеи ООН, где также указал на готовность Тегерана развивать отношения с другими государствами во многих сферах, но лишь на условиях равноправного партнерства.



Глава иранского МИД Аббас Арагчи также пояснил, что одной из целей визита высокопоставленной иранской делегации в Нью-Йорк, помимо участия в Саммите будущего и 79-й сессии Генассамблеи ООН, станет запуск нового раунда переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана.



На встрече с иностранными журналистами в Нью-Йорке исламский лидер Пезешкиан заявил, что его страна никогда не поддерживала военные действия против Украины. Лидер подчеркнул готовность Тегерана к переговорам с западными государствами по этому вопросу.



"Нужно уважать границы каждой страны", - резюмировал глава государства. Отдельно президент Ирана отметил, что Тегеран не поставлял Москве "никаких баллистических ракет" и что он лично приложил для этого максимум усилий.



Президент Ирана Масуд Пезешкиан и военное командование наблюдают за прохождением военной техники во время ежегодного военного парада в Тегеране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и военное командование наблюдают за прохождением военной техники во время ежегодного военного парада в Тегеране



Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

В России прокомментировали слова Пезешкиана. "Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Он добавил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно, и выразил надежду, что такая динамика сохранится.



Все дело в Зангезурском коридоре

С 2022 года иранские власти не раз заявляли, что "недовольны кризисом вокруг Украины", призывали стороны прекратить огонь и сконцентрироваться на поиске демократического и политического решения.



Ястребы в Иране выступали за ужесточение подходов к событиям вокруг Украины. Их голоса становятся все более слышны, когда в отношениях Москвы и Тегерана возникают трения.



Так было в июле 2023 года после встречи представителей РФ и арабских стран. Тогда Иран возмутило, что Москва подписала итоговое заявление, в котором отображался арабский взгляд на принадлежность островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, расположенных в Ормузском проливе. Тегеран считает территорию иранской и спорит с Абу-Даби по данному вопросу.



В сентябре этого года разногласия возникли из-за возможного возвращения к идее Зангезурского коридора - транспортного маршрута, который соединяет Азербайджан с Нахичеванью и при этом неподконтролен Армении. Поводом для подобных слухов в регионе стал визит президента РФ Владимира Путина. Возникли предположения, что Баку при поддержке Москвы не против вернуться к реализации этого проекта.



В Тегеране опасаются потерять связь со своей союзницей - Арменией, поскольку коридор, который должен быть проложен по ее территории, предполагает экстерриториальный контроль.



Иран, который и раньше был против этого проекта, "предпринял дипломатические шаги, чтобы передать соответствующее сообщение российской стороне". В МИДе государства подчеркнули позицию страны "в поддержку восстановления мира и стабильности в регионе и содействия сотрудничеству между странами региона", а также отметили, что "Тегеран против любых изменений международно признанных границ и геополитических изменений в регионе".



В июле на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что коридор "не отвечает интересам Армении".



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Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор телеграм-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков отметил, что в заявлении Пезешкиана есть как общий, так и частный мотивы.



- Общий заключается в том, что Иран уже десятилетиями живет под санкциями. Они были ослаблены после заключения сделки по ядерной программе. Но Трамп из нее вышел, санкции возобновились. По большому счету Тегеран стремится ослабить санкционное давление, которое существенно тормозит его экономику, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".



Он добавил, что Иран вполне может налаживать плотное экономическое и торговое сотрудничество с европейскими государствами. Если возникнет некое окно возможностей, которое позволит ослабить санкционное давление, Тегеран им воспользуется. И дело не столько в санкциях, сколько в том, что Иран сможет разнообразить свои отношения с другими государствами, рассказал эксперт.



Иранский риал и доллар СШАФото: Getty Images/Anadolu Agency

По его словам, у Тегерана очень плотные контакты с Пекином и Москвой. Для любого государства наличие связей всего с несколькими странами - это не нормальная ситуация, она создает определенные риски. От них Иран стремится избавиться.



- Что касается частностей, то их надо увязывать с ситуацией вокруг подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и конкретно Зангезурского коридора, - считает аналитик.



Онтиков добавил, что Россия педалирует скорейшее подписание мирного соглашения и разблокировку транзитных торговых потоков через Зангезурский коридор.



Железнодорожная станция в городе Ордубад Нахичеванской Автономной Республики - конечный пункт железнодорожной ветки Зангезурского коридора



- Это прямая связь Азербайджана с Нахичеванью, Турцией и т.д. через Каспий. По мнению Баку, эта транспортная артерия должна действовать вне контроля Армении. Некоторые заявления российских представителей дают понимание, что РФ согласна с таким видением, а для Ирана подобная перспектива крайне неприятна, - подчеркнул политолог. Он полагает, что в данном случае Иран по большому счету потеряет границу с Арменией, поэтому идет такая пикировка и появляется заявление по поводу Украины.



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При каких условиях возможна коммуникация на уровне ядерных держав

Научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН Иван Глухов в разговоре с "Известиями" отметил, что первая реакция некоторых отечественных СМИ на выступление президента Ирана Масуда Пезешкиана была однозначно критической.



- Но нельзя забывать о том, что в силу особенностей организации политической системы Иран обладает широким и гибким инструментарием. Президент страны, несомненно, имеет достаточно большой политический вес, однако он едва ли способен единолично изменить направленность внешнеполитического курса Исламской Республики, - пояснил эксперт.



Политолог добавил, что Тегеран также вынужден уделять внимание запросу части иранской общественности на восстановление связей с Западом и частичное ослабление санкционного режима.



- Подобное понимание позволяет иначе взглянуть на выступление иранского президента в стенах Генассамблеи ООН - США и другие страны Запада получают от Ирана приглашение к диалогу, приходит время их ответной речи, которая может прозвучать как с высоких трибун, так и за закрытыми дверями министерских и посольских кабинетов, - отметил он.



По словам ираниста, Масуд Пезешкиан не мог покинуть Нью-Йорк, не сделав сколько-нибудь громких заявлений подходящего содержания, поскольку это было нужно для сохранения и укрепления своего образа политика-реформатора, ценного как для внутренней аудитории, так и для дальнейших контактов со странами Запада.



- С определенностью говорить о дальнейшем векторе отношений Ирана и США можно будет только в декабре 2024-го – январе 2025 года, когда рассеется дым после завершения президентских выборов в США. Одновременно из Тегерана прозвучали и другие заявления, свидетельствующие о стремлении Исламской Республики к дальнейшему укреплению стратегических связей с РФ, - подчеркнул аналитик.



Собеседник полагает, что особую значимость в этой связи получают планы по организации в Иране регионального энергетического хаба.



- Здесь следует отметить комментарий министра энергетики Ирана Аббаса Али-Абади, прибывшего в Москву для участия в заседании министров энергетики государств БРИКС, подчеркнувшего готовность Исламской Республики к расширению сотрудничества в этой области с Россией, а также серию визитов председателя правления ПАО "Газпром" Миллера в Иран в мае, июне и сентябре 2024 года, - резюмировал эксперт. Источник - известия

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