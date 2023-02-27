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Секретное оружие Украины, - Ростислав Ищенко
07:43 27.09.2024

Украина является обладателем совершенно секретного оружия, недоступного ни одному другому государству. Называется оно - перманентное предательство и по мощи превосходит все, что смогло до сих пор изобрести человечество.

Не то, чтобы в других странах не водились предатели. Этого добра везде хватает. Но нигде, кроме Украины предательство не становилось государственной политикой и предметом национальной гордости. Обычно предатели стесняются совершенного, пытаются как-то оправдаться, мол "хотели как лучше", обстоятельства так сложились, "не мы такие – жизнь такая". Только на Украине предательством хвастаются, предателей превозносят, а у брезгающих предателями удивленно спрашивают: "ты шо, обидывся?"

Хмельницкий предал польского короля, подняв мятеж, а затем и русского царя, вступив в переписку со шведами, которые тогда против России воевали. Это предательство он до конца довести не успел – умер, но его преемники, генеральный писарь Выговский, сын Юрий и прочие, последовательно предавали всех: русских, поляков, татар, турок, друг друга, малороссийский народ.

Довели дело до "Руины", когда население малороссийских земель сократилось вдвое (может и больше, кто же их считал?), хозяйственная деятельность практически прекратилась, а "основой экономики" стал грабеж всех, кто под руку подвернулся и не смог защититься.

Окончательное восстановление Малороссии после руины произошло при Самойловиче, который предал своего предшественника Многогрешного, и сам был предан своим преемником Мазепой. До Самойловича Мазепа предал Гетмана правобережной Украины Дорошенко и польского короля, после Самойловича – Петра I и Россию. В конце концов пытался предать и Карла XII шведского, но не успел – умер.
Население Малороссии Мазепа тоже предавал, поэтому, чтобы не допустить новой "Руины", Петр Великий провел первую ликвидацию Запорожской сечи и серьезно ограничил самостоятельность гетманов, а еще через полвека, Екатерина Великая окончательно ликвидировала войско Запорожское и гетманство. Но и тут украинская "элита" умудрилась предать свой народ, выторговав себе, за отказ от "вольностей казацких", дворянство российской империи и закрепощение в свою пользу лично свободных прежде крестьян.
Ростислав Ищенко

Так закончился период малороссийской автономии, которую современные украинские историки почему-то считают независимой государственностью, именуя захватом элементарное наведение порядка российскими императорами на части имперской территории, которая самоуправлялась так неэффективно, что постоянно норовила исчезнуть с карты. Пришлось ввести в этой провинции прямое правление центра. И сразу началось процветание.

Прошло 150 лет и, после свержения российской монархии, местные элиты решили прибрать к рукам одну из богатейших провинций империи. Грушевский еще до революции предал Россию Австрии ради профессорской кафедры во Львовском университете. Затем предал Австрию, решив, что покровительство Германии выгоднее, ибо она сильнее. Затем предал Германию, попытавшись перебежать на сторону Антанты. Антанта им побрезговала и он вновь убежал в Австрию. Но что могла дать ему проигравшая мировую войну Австрия? И Грушевский перебежал на сторону большевиков, которые назначили этого "историка" академиком. Большевиков он предать не успел, так как умер в 1934 году.

Примерно аналогичный путь прошел Винниченко, только он до революции якшался не с австрийцами, а с французами, а после 1918 года успел предать еще и гетмана Скоропадского, а затем Петлюру и в конце концов большевиков, которым в 1920 успел послужить зампредом Совнаркома УССР и членом ЦК КПУ, но практически сразу разругался с ними и эмигрировал в Вену, оттуда в Чехословакию и наконец в Париж. Только немцам во время Второй мировой войны не служил, все же он изначально, еще до Первой мировой, поставил на Францию, в которой и умер в 1951 году.

У Михаила Булгакова можно прочесть как предал своих сторонников Скоропадский, до этого изменивший империи, которой присягал, украинизировавший свой корпус и сделавший его главной боевой силой Центральной рады, которую затем предал немцам, организовав с их помощью государственный переворот. Ну и Петлюра, ради самого себя изменивший Центральной раде, к которой перебежал со службы Российской империи, в конечном итоге предал Украину Польше. На большее его не хватило.

И вновь, "Руина", организованная собственной украинской элитой завершилась только с установлением более менее прочного прямого правления центра, на этот раз коммунистического.
Не думаю, что следует перечислять все предательства, совершенные украинской "элитой" в конце ХХ – начале ХХI века. Они происходили на наших глазах. Достаточно сказать, что один лишь Володя Литвин, пока поднимался по карьерной лестнице от помощника президента до Председателя Верховной Рады, успел последовательно предать трех президентов, до этого, как водится, предав КПУ, в которой работал помощником секретаря ЦК. Ну и предательство Зеленским Коломойского, своих избирателей и памяти деда тоже, конечно, классика.

Результат не отличается от предыдущих – опять "Руина". Более-менее нормальная жизнь, несмотря на продолжающиеся военные действия, устанавливается только в тех регионах, которые перешли в состав России и попали под прямое управление центра. Там, где местные "элиты" даже при российской власти смогли сохранить чуть больше самостоятельности порядка меньше, население живет хуже, а круговорот предательств в природе продолжается.

Обратили внимание? Трижды происходит одно и то же: в условиях кризиса центра, местная "элита" предательски провозглашает самостоятельность (полную или частичную, как повезет). Вместе с самостоятельностью приходит череда политических предательств, результатом которой становится тотальное разорение территории, вымирание и бегство народа. В конечном итоге центр возвращается и наводит порядок, чтобы зараза не распространялась дальше. С возвращением центра начинается процветание, тем большее, чем меньше власти и влияния остается у местных "элит", "лояльных" до следующего кризиса.

В общем классическое: "вначале мы вместе едим твою порцию, а затем каждый свою".
И скажите теперь, что Украина не обладает воистину страшнейшим секретным оружием. Каждый раз, как только украинская элита его применяет, последствия хуже, чем у ядерного взрыва – на территории больше чем в 600 тысяч квадратных километров исчезает не меньше половины населения и практически вся экономика. Причем это оружие, будучи раз применено, не прекращает свое действие десятилетиями. Нейтрализовать его способна только Россия, приносящая порядок и стабильность.

Счастье человечества заключается в том, что это оружие (перманентное предательство) имеет исключительно украинский характер. Только украинцы им обладают, но и действует оно только против украинцев.

Иногда думаю: а если бы Россия хоть раз подождала лет сто, прежде чем вернуться? Может быть на этой территории вообще никого бы не осталось? Может в этом и заключается великая сермяжная правда? Может не надо мешать "нации", стремящейся самоубиться прямо в процессе рождения? Отмучается один раз и всем лучше будет – спокойнее.

27 февраля 2023,

Ростислав Ищенко -
Политолог

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727412180


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