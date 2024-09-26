Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов

07:59 27.09.2024

Израиль взорвал цифросферу, совершив преступление против человечности

Александр Проханов



Фашизм - мировое зло. Он разорял города, покорял страны, убивал миллионы людей, воспевал ненависть, красил земной шар в черный цвет. Среди черной мглы фашизма ярко горели печи, в которых сжигали евреев. Миллионы евреев сгорали в фашистских печах. И эти печи погасил советский солдат, погасили советские "тридцатьчетверки", взломавшие ворота Освенцима и Майданека.



Разгромленный фашизм потерял власть, потерял гестапо, потерял Аненербе, Гитлерштрассе, потерял Лени Рифеншталь. Идеологию фашизма выскребали из учебников, из песен, из сознания профессоров и обывателей. Эту попранную, обескровленную идеологию, ее тлетворный микроб заключили в сверхпрочный контейнер, в каких держат чумные штаммы или радиоактивные отходы. Фашистская чума была наглухо запечатана, и печатью, повешенной на этот сверхпрочный контейнер, был проект "Холокост".



Холокост - это великий еврейский проект, объявлявший евреев народом-святомучеником, чьи мучения затмевают мучения всех остальных народов. Холокост - смертный приговор фашизму, полная противоположность фашизму, равняющий любое проявление антисемитизма с фашизмом. Холокост - охранная грамота евреев и государства Израиль от посягательств. Пока есть проект "Холокост", не быть фашизму, быть государству Израиль.



Нетаньяху, перепачканный палестинской кровью, разрушил проект "Холокост". Он не только убивал палестинских детей и женщин, утюжил танками "Меркава" палестинские больницы и школы. Нетаньяху - не только палач Газы, он - разрушитель проекта "Холокост". Он превратил евреев из народа-мученика в народ-мучитель. Превратил шестиконечную звезду в циркулярную пилу, которой распиливают тела беременных женщин и грудных детей. Эта циркулярная пила распилила контейнер, в котором содержался фашизм, и фашизм вышел из своей тюрьмы. Его не успели повесить, как повесили Гесса за день до его освобождения. Нет больше проекта "Холокост". Есть плодящийся, отравляющий землю фашизм.



Украина - страна, где фашизм уродливым образом сливается с еврейской идеей, где еврейская звезда и украинский трезубец становятся эмблемой ползущего по миру фашизма. Эта эмблема красуется на броне германских танков "Леопард", воюющих на Украине, и русские гранатометчики целят в эту зловещую эмблему, как в 1941-м они целили в кресты на немецкой броне под Москвой.



Испепеление проекта "Холокост" завершилось в Ливане, когда израильская разведка превратила цифровые устройства в орудие катастрофы, когда Израиль первым из стран использовал оружие нового типа, столь же мощное, как и атомная бомба, сброшенная американцами на Хиросиму и Нагасаки.



Израиль вторгся в цифросферу, окружающую земной шар, подобно биосфере или ноосфере. И взорвал эту цифросферу, совершив преступление против человечности, ибо взрывы ливанских пейджеров - это предтеча взрывов атомных станций, летящих в небе самолетов, плывущих в морях кораблей, остановка аппаратов искусственного дыхания, взрывы холодильников и детских игрушек. Цифра в руках еврейской разведки убивает все человечество, всю биосферу, всю ноосферу, где хранятся высшие достижения и прозрения человека о вселенской любви, братстве, идеальном бытии, в котором нет ненависти, господства одного народа над другим. Где мир представляется не как черный цветник, в котором расцветают цветы зла и расхаживает черный садовод Нетаньяху, и из его лейки льется кровь палестинских детей. В цифровой цивилизации все имеет свой цифровой код, свое сокровенное число. И этим цифровым кодом современного Израиля, цифровым ключом в руках Нетаньяху является число 666 - число зверя.



26.09.24