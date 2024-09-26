 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.09.2024
08:03  Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов
07:59  Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов
07:43  Секретное оружие Украины, - Ростислав Ищенко
07:21  Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине, - К.Логинова
07:16  Станислав Тарасов: Вместо "Великой Армении" может появиться "Большой Азербайджан"
07:13  Как могут быть реформированы ООН, ВТО и МВФ и их структуры, - РБК
07:07  Записавшегося в укрспецназ чемпиона Украины по ММА Назара Гаврильца ликвидировали в Курской области

07:04  Танковый "Леопардовый корпус" на Украине - разгром в разгаре
06:59  Сайт комитета госдоходов Казахстана взломали хакеры
02:15  Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
01:51  Граждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительство
00:42  Петр Акопов: Судьба чайлдфри в России решена
00:39  От Ирана ждут второго предательства России, - Дмитрий Бавырин
00:17  В новом штамме коронавируса обнаружили мутации
00:06  Китай решит созданную американцами проблему "ДНК-дискриминации"
00:01  Сергей Ищенко: Хуситы наши яхонтовые. Тайная миссия "Академика Пашина" в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью
Четверг, 26.09.2024
19:22  Бишкек. Арестованы - глава Госагентства по регистрации транспортных средств Джокоев и экс-замрук Аппарата президента Алмамбет Салиев
19:11  Штурм Угледара переходит в зачистку: улицы завалены трупами "вэсэушников"
18:57  Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке
15:08  В России в 2025 году планируется открытие "Сталин-центра"
15:00  Совбез и ныне там: возможна ли реформа ООН
14:56  Турция реально поменяет НАТО на БРИКС? - К.Стрельников
14:55  Британцев просят обменять нелегальных мигрантов на легальных
14:53  Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая
14:47  Foreign Policy: Мир оставил Байдена за бортом
14:38  Сталин не стал создавать "Японскую ССР" - может, и зря
12:45  Пакостил, как мог. Прощальный поклон Столтенберга, - В.Бурт
10:39  "Зеленый переход". Гидра, душившая немецкую экономику, лишилась двух голов
10:37  Boeing торпедировал космическую программу США, - Е.Балакин
10:28  Тед Снайдер: В "победном плане" Зеленского нет ни плана, ни победы
10:27  ВС РФ широким фронтом вышли к Цукурино
10:24  Касым-Жомарту Токаеву уже ищут замену, - Андрей Чеботарев
09:23  Жапарова вдохновили умные города в ОАЭ, Швеции и Китае, - В.Панфилова
09:00  Игорь Караулов: Россия не может не влиять на мир. Мотивы оголтелой русофобии
08:23  Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН
08:19  Кендерлийская заводь. Казахстан в мелеющем Каспии хочет построить город-отель на 300 тысяч "отдыхаек" в год
08:17  Кувырок обратно. КазВерхСуд отрицает, что отменил запрет на платки у школьниц
07:34  Зеленский в США. "План победы" не впечатлил спонсоров, - Андрей Соколов
07:22  Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я – все, кончилась, - Р.Маркуш
07:15  Мэра Нью-Йорка демократа Адамса обвиняют в коррупции. Брал по-черному
07:09  Китай решил поиграть ядерными "мускулами". Используя как учебную стратегическую "Дунфэн-41"
03:00  Главкомом ПВО ВВС Казахстана назначен генерал Кайрат Даутов и другие назначения в РК
02:57  Сторонники ношения платка в школах Казахстана добились победы в вечном споре
01:24  Перестановки в КазКНБ: еще одного зампредседателя (Саркулова) назначил Токаев
00:51  Как затопить МКС и остаться в космосе, - Владимир Мельников
00:46  Россия посылает "русскому миру" обнадеживающие сигналы, - НГ
00:40  Скорая помощь в Казахстане. Минздрав ночью опроверг неверную интерпретацию новых правил
00:28  Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента
00:21  Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН
00:15  Вашингтон стремится удержать ключевого партнера (ОАЭ) от дрейфа к Москве и Пекину, - Д.Попов
00:12  Тройной удар Герасимова по ВСУ - Угледар, Покровск и Торецк, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов
07:59 27.09.2024

Израиль взорвал цифросферу, совершив преступление против человечности
Александр Проханов

Фашизм - мировое зло. Он разорял города, покорял страны, убивал миллионы людей, воспевал ненависть, красил земной шар в черный цвет. Среди черной мглы фашизма ярко горели печи, в которых сжигали евреев. Миллионы евреев сгорали в фашистских печах. И эти печи погасил советский солдат, погасили советские "тридцатьчетверки", взломавшие ворота Освенцима и Майданека.

Разгромленный фашизм потерял власть, потерял гестапо, потерял Аненербе, Гитлерштрассе, потерял Лени Рифеншталь. Идеологию фашизма выскребали из учебников, из песен, из сознания профессоров и обывателей. Эту попранную, обескровленную идеологию, ее тлетворный микроб заключили в сверхпрочный контейнер, в каких держат чумные штаммы или радиоактивные отходы. Фашистская чума была наглухо запечатана, и печатью, повешенной на этот сверхпрочный контейнер, был проект "Холокост".

Холокост - это великий еврейский проект, объявлявший евреев народом-святомучеником, чьи мучения затмевают мучения всех остальных народов. Холокост - смертный приговор фашизму, полная противоположность фашизму, равняющий любое проявление антисемитизма с фашизмом. Холокост - охранная грамота евреев и государства Израиль от посягательств. Пока есть проект "Холокост", не быть фашизму, быть государству Израиль.

Нетаньяху, перепачканный палестинской кровью, разрушил проект "Холокост". Он не только убивал палестинских детей и женщин, утюжил танками "Меркава" палестинские больницы и школы. Нетаньяху - не только палач Газы, он - разрушитель проекта "Холокост". Он превратил евреев из народа-мученика в народ-мучитель. Превратил шестиконечную звезду в циркулярную пилу, которой распиливают тела беременных женщин и грудных детей. Эта циркулярная пила распилила контейнер, в котором содержался фашизм, и фашизм вышел из своей тюрьмы. Его не успели повесить, как повесили Гесса за день до его освобождения. Нет больше проекта "Холокост". Есть плодящийся, отравляющий землю фашизм.

Украина - страна, где фашизм уродливым образом сливается с еврейской идеей, где еврейская звезда и украинский трезубец становятся эмблемой ползущего по миру фашизма. Эта эмблема красуется на броне германских танков "Леопард", воюющих на Украине, и русские гранатометчики целят в эту зловещую эмблему, как в 1941-м они целили в кресты на немецкой броне под Москвой.

Испепеление проекта "Холокост" завершилось в Ливане, когда израильская разведка превратила цифровые устройства в орудие катастрофы, когда Израиль первым из стран использовал оружие нового типа, столь же мощное, как и атомная бомба, сброшенная американцами на Хиросиму и Нагасаки.

Израиль вторгся в цифросферу, окружающую земной шар, подобно биосфере или ноосфере. И взорвал эту цифросферу, совершив преступление против человечности, ибо взрывы ливанских пейджеров - это предтеча взрывов атомных станций, летящих в небе самолетов, плывущих в морях кораблей, остановка аппаратов искусственного дыхания, взрывы холодильников и детских игрушек. Цифра в руках еврейской разведки убивает все человечество, всю биосферу, всю ноосферу, где хранятся высшие достижения и прозрения человека о вселенской любви, братстве, идеальном бытии, в котором нет ненависти, господства одного народа над другим. Где мир представляется не как черный цветник, в котором расцветают цветы зла и расхаживает черный садовод Нетаньяху, и из его лейки льется кровь палестинских детей. В цифровой цивилизации все имеет свой цифровой код, свое сокровенное число. И этим цифровым кодом современного Израиля, цифровым ключом в руках Нетаньяху является число 666 - число зверя.

26.09.24

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727413140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН
- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна
- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан
- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан
- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  