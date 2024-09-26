Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов

08:03 27.09.2024 В минуты внешних ненастий в больших семьях принято не акцентировать внимание на внутренних проблемах. Именно поэтому в ответ на любые замечания о несовершенствах отношений между отдельными странами западного блока там принято отвечать мантрой "омм, мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится". Все внутренние трения не должны вылезать на поверхность, ведь монолитная верность догмам и объединение в рамках одной стратегии всех политических сил (включая и "пророссийскую оппозицию") являются ключевыми элементами давления на Россию в самом важном вопросе за все время существования Единой Европы. Разумеется, внимательному глазу единство западного фронта никогда не виделось правдоподобным: то тут, то там внутренние размолвки нарушали стройную работу оркестра - то Венгрия продолжит закупать газ, то Эстония продолжит продавать европейские товары - словом, тщательно скрываемый раздрай. На некоторые аспекты внутриевропейских отношений стоит посмотреть вне контекста коллективного "дранг нах остен".



Итак, с 16 сентября Германия ввела пограничный контроль на всех сухопутных рубежах страны Шиллера и Крафтверка. Если почитать по этому поводу не поющие в брюссельском хоре, а придерживающиеся более-менее суверенных берлинских позиций германские СМИ, то везде будет заметен один и тот же ряд эпитетов: "временные меры", "досмотры ради безопасности", "вынужденное решение".



Нынешнее закрытие шенгенской вольницы перекликается с аналогичной "вынужденной мерой" от начала июня: тогда немцы ввели пограничный контроль, дабы не допустить на проводившийся тогда в Германии Чемпионат Европы по футболу всяких хулиганов и экстремистов. Лучше бы, конечно, поставили цель не пускать на чемпионат нудную и душную сборную Англии, но и хулиганско-экстремистское объяснение отказа от открытых границ было приемлемо: выведшая на улицы в период проведения чемпионата рекордное число полицейских Германия поставила на безупречное проведение турнира очень многое и всеми силами старалась не допустить на празднике футбола типичных немецких будней с поножовщинами и драками. Турнир закончился, фанаты разъехались, полицейские разошлись по домам, а нападения с ножами продолжились, но "временную меру" Германия все же ввела, да еще и на целых полгода. Взгляните на карту: находящаяся в самом центре политического блока страна отделяет Западную Европу от Восточной, оставляя лишь узкий обход австро-швейцарскими огородами. И покуда Западной Европе логистическая связность с городами Пржемысл и Брно не слишком важна, этот шаг направлен главным образом на страны Восточной Европы. Здесь стоит вспомнить градации субъектности европейских стран. Франция и Британия могут вести себя так, как им нравится: их антироссийский угар представляется не данью конкретным политическим обстоятельствам, а зовом крови и естественным положением вещей, пролагаемым на протяжении веков. Германия и Австрия - то, что обычно принято называть "Центральной Европой" - наполнены на всех уровнях самой разной агентурой самых разных сил, поэтому всякий внутренний порыв плотно просеивается ситом бюрократической шизофрении, держащей в уме интересы Брюсселя, Вашингтона, Парижа, популяции вомбатов на Шпицбергене, фанатов Тейлор Свифт в байкерских клубах, всех подряд - но только не Германии. Наконец, Восточная Европа являет собой геополитический аналог Райана Уэсли Раута. Это такой американский шизофреник, который, загоревшись идеями американского империализма, пропитавшись киевской пропагандой и не пригодившись даже "голодным" до подобных кадров украинцам, попытался 15 сентября застрелить Дональда Трампа, но оказался в этом начинании даже менее успешен, чем школьник с винтовкой, совершивший покушение на Трампа в июле. Словом, в Восточной Европе бал правят безумцы, яростно болеющие идеями покойного Джона Маккейна; горячие сторонники национального самоубийства об Россию во имя интересов ВПК США, Pax Americana и кровожадных бумеров-неоконов. И всю эту историю с закрытием границ можно связать с конфликтом между двумя категориями Европы.



Польша, стоящая в авангарде американского влияния на континент, активно насыщается оружием, раздувает штат своей армии и, как это всегда бывает у поляков в случае появления хоть каких-то амбиций крупнее выращивания самого большого арбуза или поимки самого толстого бобра, страшно задирает нос. Кичливый лях Дональд Туск, премьер страны Шопена и Вайды, назвал германское закрытие границ "недружественным шагом". Давайте же посмотрим, как поступают друзья в соответствии с польскими представлениями о чистой и возвышенной дружбе.



Друзья, например, способствуют подрыву важнейшего объекта энергетической инфраструктуры друзей - так это было, если верить "Шпигелю", с украинскими подрывниками, которых уже после выдачи немцами ордера вывозили из Германии на машине с дипломатическими номерами. На робкие просьбы выдать виновников друзья смеются в лицо друзьям и говорят, что этих диверсантов надо бы не арестовывать, а награждать (а именно так, по словам "Уолл-стрит Джорнал", некий канцелярский пшек отреагировал на личную просьбу канцлера Шольца выдать подозреваемого в подрыве украинца). Друзья говорят, что подрыв газопровода был закономерен, сам газопровод был законной целью - так сказал президент Чехии Петр Павел (или его зовут Пафнутий, Панкратий?); а его строители должны "извиниться и замолчать" - это в августе заявил тот самый добрый друг Германии Дональд Туск. Но бог бы с ним, с "Северным потоком" - в конце концов, все спекуляции на тему "да вы и взорвали-с" служат для прикрытия того, кто на самом деле взорвал и не особо прячется. Просто такой обмен "любезностями" (а польский премьер отреагировал на введение Германией пограничного контроля словами "друзья так не поступают") ярко показывает расклад сил в Европе.



Причина подобного поведения поляков проста: они уверены, что им ничего за это не будет. Искать рациональное объяснение польскому гонору так же бесполезно, как пытаться обосновать варварскую кровожадность германцев, которую своим хамством старательно раздувают поляки. Можно было бы предположить, что всему виной защита бизнес-интересов США, намеревавшихся продавать сжиженный газ, но и с этим все не так гладко.



На бумаге все просто замечательно: около половины всего закупаемого СПГ в Европу поставляют Штаты, а Россия по статистике первых четырех месяцев этого года занимает второе место с 17 процентами. Но в Штатах взаимными тычками развлекается федеральное правительство и производящий значительную долю американского СПГ Техас. В начале года как раз на очередной демарш республиканского штата, не пожелавшего принимать перебирающихся через границу новых избирателей для Демократической партии, Вашингтон ответил ограничениями для производства, да еще и пожары с авариями очень удобно участились. Поэтому значительная доля "американского" газа в европейском импорте - перекупленный российский, катарский, эстонский, алжирский, тмутараканский (тоже российский) и "мордорский" газ, продаваемый дорогим европейским партнерам с наценкой за американские "молекулы свободы". Особого бизнес-резона так рваться защищать интересы Вашингтона и тявкать на Германию у Польши нет.



Нет и политического мотива. Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза. Сколько было историй про дутый ВВП, сколько задранных польских носов было опущено простой статистикой, что без огромной финансовой помощи со стороны Брюсселя и без первоклассной политической и кадровой подпитки Вашингтона Варшава являлась бы дырой типа Латвии - все без толку. На официальном уровне поляки умудряются совмещать наезды на всех вокруг с рассказами о том, как они тянут и защищают всю Европу, а постоянное попрошайничество - с заверениями в том, что прекрасно обойдутся без внешней помощи. Например, показательным был момент в апреле. Тогда Евросоюз передал Польше 27 миллиардов злотых (6,3 миллиарда евро), на что Катажина Пелчиньская, бывший посол Польши в России, а ныне министр фондов (у Польши есть специальное министерство для выкачивания из Евросоюза денег), заявила, что евро - это лишь грязная бумажка, и что принципы демократии дороже любых денег. В польских выступлениях тоже нет ничего нового, но стоит вспомнить, кто является главным донором в европейский общак. По данным бюджета от 2021 года (более свежих данных на фоне общезападной солидарности нет) Германия вложила в брюссельский бюджет 25 миллиардов безответных евро и заняла по этому показателю первое место, почти в два раза опередив занимающую второе место Францию. Польша же сожрала почти 12 миллиардов, ничего не предоставив взамен. При этом стоит вспомнить, как в консервативной прессе по всему миру облизывали прошлое польское правительство, не пожелавшее не только принимать положенную по европейским законам квоту мигрантов, но еще и платить за отказ (там предполагалось что-то около 20 тысяч евро за каждого "тоже европейца"). Поляки демонстративно плюнули на предписания Брюсселя ровно потому же - знали, что главному филиалу Вашингтона на материке ничего за это не будет. Сейчас, правда, после смены правительства тихо приняли положенный по квотам миллиард мигрантов, не забывая, однако, все еще провозглашать себя "маяком" консерватизма и европейского сопротивления натиску восточных орд.



В контексте текущей конфигурации, когда влияние Штатов на дальних рубежах Pax Americana неуклонно ослабевает, сколько бы Швеций или Македоний ни принимали бы в НАТО, любой разумный бюрократический аппарат всеми руками и ногами цеплялся бы за добрые отношения с сильным и развитым соседом, от которого можно было бы ждать если и не содействия попыткам занять ключевое место в пост-американской конфигурации Европы, то хотя бы отсутствия активного противостояния. Но нет, Польша, словно макака, бросается фекалиями, перемежая дежурное хамство в виде наглого выкачивания денег и соучастия в подрыве газовых труб с требованиями какой-нибудь новой дани: например, 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую.



Так чем же объяснить подобное поведение? Кровью. Ветер, окрашенный пороховым дымом, пробудил во многих европейцах их глубинную природу. Банковский клерк из Страсбурга, лондонский страховой агент, амстердамский торчок, барселонский велокурьер, миланский бариста - все они учуяли оттенки дыма сожженных деревень, ощутили кожей морозный вой поволжского степного ветра, услышали далекие отголоски знакомого, но прежде неслышимого зова, толкающего их на Восток. В их рядах не хватает главного - немецкого инженера-электромонтажника. В Германии, кажется, жизнь идет по-прежнему, размеренным европейским темпом. Да, производство рушится: реальные объемы упали до показателей начала нулевых, то есть до цифр, предшествовавших началу эпохи почти бесплатного газа из России. По сравнению с 2017 годом индустриальное производство упало на 15%, а многие великаны, десятилетиями тянувшие на себе промышленность, надрываются. Например, производитель "народных автомобилей" "Фольксваген" собирается закрывать несколько заводов в Германии, сокращать 15 тысяч человек и выпускать 750 тысяч автомобилей в год. Оправдания менеджмента прекрасны; во-первых, у них опять народ не тот, раз не хочет массово скупать электромобили, на которые европейская автоиндустрия массово переориентировалась в конце 2010-х, а во-вторых, подлые китайцы давят и демпингуют. Конечно, китайцы и правда давят и демпингуют, но интересный момент состоит в том, что один из самых популярных китайских автопроизводителей на европейском рынке - тот самый "Фольксваген", ставший народным автомобилем совсем другого народа. По данным все того же 2021 года на китайский рынок приходилось больше половины всех проданных ВАГ (автомобилей "Фольксваген груп"): "Шкод", "Ауди", самих "Фольксвагенов" и различных "Бентли" с "Ламборгини". Сейчас, очевидно, в свете деиндустриализации Европы это соотношение куда больше. Вместе с этим германский обыватель не ропщет на падение производства и рост цен на все вокруг, его деликатное и тихое недовольство выражается лишь в локальных голосованиях за всяких околооппозиционных фриков типа "Альтернативы для Германии" и Сары Вагенкнехт. Последняя, кстати, на днях вспомнила, что ее называют главным пророссийским политиком Германии и предложила свой мирный план по Украине. Этот план отлично характеризует всех европейских "друзей России", бесконечных "вменяемых европейцев" и "правых консерваторов" (Вагенкнехт хоть и левая, но сути это не меняет). В соответствии с гениальными предложениями восточноевропейской фрау, бои надо прекращать, поставки оружия нужно останавливать (своевременная рекомендация с учетом опустевших арсеналов в Европе), а в Крыму и в Донбассе проводить референдумы под контролем ООН. План интересен не сам по себе, а как показатель оторванности от жизни германского внутреннего контура. Вовне дуют злые ветры истории, сметают укрепрайоны и разъедают контрфорсы древних финансовых махин, а в Германии мадам "Флюгегехаймен" предлагает проводить какие-то голосования под эгидой конторы с офисом в Нью-Йорке.



Именно на прорыв уютного германского кокона, на пробуждение кошмарной языческой природы народа, у которого даже романтизм был пропитан ядом тотального разрушения, на нарушение равновесия мещанского спокойствия позабывших собственную кровожадность бюргеров и направлены потуги гиены Европы. Польша, сама того не понимая, стремится стать катализатором пробуждения Германии, тем стимулом, что вернет в самое сердце Европы извечного зачинщика мировых войн.

26.09.24 Источник - завтра

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