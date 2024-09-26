Убить Трампа. Предвыборная компания в президенты США превратилась в охоту ..., - "Завтра"

13:08 27.09.2024 Убить Трампа

предвыборная компания в президенты США превратилась в охоту на одного из кандидатов



Владимир Овчинский



Демократия в Америке зашкаливает. После двух официальных покушений на Трампа на AbeBooks, компания Amazon официально продается книга Кевина Марлея "Убить Трампа" ("Kill Trump"). Цена недорогая – 6.49 доллара за интернет – версию и 18 долларов за книгу в мягкой обложке. Книга шуточная, приключенческая.



Убийство одного из кандидатов в президенты США фактически превращено в национальный спорт с открытым числом участников.







20 сентября 2024 года на BizPacReview опубликована статья "Конгрессмен Мэтт Гетц говорит, что есть несколько "команд убийц", которые хотят убить Трампа". В ней говорится:



"После двух неудачных покушений на жизнь Дональда Трампа конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц раскрыл тревожную информацию о других "командах убийц" в США, стремящихся убить бывшего президента.



Член палаты представителей назвал последнее покушение на жизнь Трампа во Флориде "трагическим" и "предотвратимым" инцидентом, но сообщил, что в настоящее время в США есть пять групп убийц, намеревающихся убить кандидата от Республиканской партии. Трое из них являются иностранными, по словам республиканца из Флориды, который произвел эффект разорвавшейся бомбы во время интервью "Breitbart News Daily".



"У меня начинает складываться впечатление, что у нас нет достаточной силовой защиты для поддержки президента Трампа, которую мы должны иметь, учитывая обстановку угроз", - сказал Гетц ведущему Майку Слейтеру 19 сентября 2024 года.



Он объяснил, что недавно встречался с высокопоставленным чиновником в Министерстве внутренней безопасности (DHS), который сказал ему, что в США известно как минимум о пяти группах убийц.



"И с таким видом деятельности, я не думаю, что мы должны позволять людям устраиваться в течение длительного периода времени и ждать, чтобы сделать свой удар за пределами его гольф-собственности или других его объектов", - добавил он, имея в виду последнюю попытку подозреваемого Райана Рута, который устроился возле поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, прежде чем его заметила Секретная служба.



Слейтер спросил конгрессмена об известных командах, и Гетц подтвердил, что им "известно по крайней мере о пяти командах в стране, которые нацелены на убийство Трампа".



"И я думаю, вы знаете, три из них, о которых мы знаем, являются чужеродными по своей природе. Два из них, как мы знаем, носят внутренний характер, и это требует силовой защиты, которой у нас сейчас нет вокруг бывшего президента", - сказал он Слейтеру, снова отметив, что информация поступила от сотрудника DHS, с которым он встречался, добавив, что "они знали об этом и были обеспокоены тем, что Секретная служба не оказывает достаточной поддержки".



Штаб Трампа узнал о заговоре с целью убийства Трампа в июле перед его митингом в Батлере, штат Пенсильвания, где потенциальный убийца Томас Крукс произвел несколько выстрелов, ранив ухо Трампа. Двое других участников митинга были тяжело ранены, а третий, отставной пожарный Кори Комператоре, погиб, пытаясь защитить свою семью.



Когда Слейтер задался вопросом о способности этих групп убийц быть вскрытыми, Гетц ответил, что "недостаточно тщательного контроля, чтобы остановить их от этого".



"Три из этих команд, насколько я понимаю, вдохновлены из-за рубежа: иранцы, Украина, Пакистан. И вы знаете, очевидно, что эту работу сложно защитить - защитные детали, такие как президентская кампания, которая энергична и неактивна", - сказал Гетц.



Далее он отметил, что в настоящее время Конгресс изучает, существует ли надлежащая охрана вокруг бывшего президента и есть ли у Секретной службы достаточные ресурсы, такие как снайперские команды и правильные тактические группы.



"И мы видели несколько раз, когда ресурсы из команды Трампа отнимались в пользу команды Джилл Байден или Джона Болтона. И мы будем задаваться вопросом, было ли это разумно, учитывая то, что мы знали о попытках убить Трампа", - добавил он.



"Иран, Трамп и третий заговор с целью убийства"



Так называется статья главного редактора TIME Карла Вика в его издании 23 сентября 2023 года о неизвестной широкой публике подготовке третьего покушения на Трампа:



"Торговец Асиф Мерчант был арестован 12 июля 2024 года. Он только что погрузил свой багаж в машину по пути в аэропорт, отправляясь либо к своей жене и детям в Иран, либо к другой жене и детям в свой родной Пакистан. За несколько недель тайно записанных бесед с федеральным информатором Мерчант признался, что у него есть семьи в обеих странах. Он также, согласно показаниям под присягой ФБР, заявил, что приехал в Америку, чтобы организовать убийство "политического деятеля".



Мерчант



Личность этого человека не была прямо указана ни Мерчантом, ни его куратором из Корпуса стражей исламской революции Ирана, согласно просочившемуся документу, который был размещен в Интернете сенатором США Дж. Чарльзом Грассли 5 сентября 2024 года после того, как, по словам республиканца из Айовы, это было предоставлено ему осведомителем. Но, наряду с другими доказательствами, документы практически подтверждают, что Дональд Трамп был человеком, за убийство которого Мерчант был уполномочен предложить до 1 миллиона долларов.



В просочившемся документе Мерчант описал дистанционную разведку митинга Трампа, а затем отправил письменный отчет о безопасности мероприятия - сколько охранников, сколько сканеров людей - обратно в Тегеран. На секретно записанных встречах, описанных ФБР после его ареста, Мерчант "разыгрывает убийство" со своим информатором. План, который он подробно описал, включал толпу, инсценированную демонстрацию, призванную отвлечь внимание, мишень на трибуне и "безопасность повсюду".



Предупрежденная об иранском заговоре задолго до ареста Мерчанта, Секретная служба якобы усилила защиту Трампа - контекст, который только усилил провал агентства, когда пуля наемного убийцы задела бывшего президента на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года.



Заговор с целью политических убийств



Федеральные власти заявляют, что не нашли никаких доказательств того, что убитый стрелок, Томас Мэтью Крукс, действовал при содействии кого-либо еще, не говоря уже об Иране. Также не появилось никаких доказательств, связывающих Иран с Райаном Уэсли Раутом, который был задержан после попытки устроить засаду Трампу ранее в этом месяце на поле для гольфа во Флориде, хотя Раут проявлял сочувственный интерес к Ирану. В самостоятельно опубликованной в 2023 году книге об Украине он десятки раз упоминает Иран и заявляет, что неоднократно пытался получить визу, "чтобы присоединиться к моим иранским друзьям в Иране" и выразить протест против санкций США в отношении его правительства.



В отрывке, выражающем сожаление по поводу голосования за Трампа, Раут напрямую обращается к Тегерану: "Вы вольны убить Трампа, а также меня за эту ошибку в суждениях и срыв ядерной сделки. Похоже, ни у кого здесь, в США, не хватает смелости задействовать естественный отбор или даже неестественный отбор."



Прокуроры обратили внимание на отрывок из судебного иска от 23 сентября 2024 года, в котором они также выделили упоминание Ирана в письме "Дорогой мир", оставленном Раутом, в котором он объясняет причины своей попытки убить Трампа. "Далее в рукописном письме, приведенном выше, частично говорится: "Он (бывший президент) порвал отношения с Ираном, как ребенок, и теперь Ближний Восток распался".



Каждый аспект необычной жизни Раута находится под пристальным вниманием, от тщеславных публикаций в социальных сетях до его донкихотской поездки в Украину, куда он хотел привезти афганских борцов с талибами*, которые жили в качестве беженцев в Иране.



Арест Мерчанта, напротив, привлек относительно мало внимания. Из трех заговоров с целью убийства, раскрытых за столько же месяцев, это единственный заговор, обнаруженный заранее и подробно описанный правительством США, уже остро осознающим угрозу.



Лидеры Ирана клялись убить Трампа в течение многих лет, с тех пор как он приказал казнить генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Документы, опубликованные после ареста Мерчанта, рассказывают о том, насколько серьезной оказалась эта клятва.



Для США Сулеймани был врагом, руководителем иранских операций за пределами Ирана - портфолио, в которое входят ХАМАС, "Хезболла", Сирия и хуситы. Отправив особо смертоносные самодельные взрывные устройства в Ирак, он был ответственен за гибель сотен американцев. Но внутри Ирана Сулеймани был самой популярной фигурой непопулярного режима, описываемого как "Джеймс Бонд, Эрвин Роммель и Леди Гага в одном лице" и "как сын" верховному лидеру Ирана. После его убийства в результате удара беспилотника Исламская Республика выделила Трампа и всех причастных к нему американских чиновников для "правосудия".



Угроза была искренней. Иран поддерживает государственный аппарат, специально предназначенный для уничтожения предполагаемых врагов за рубежом. Большую часть последних 45 лет он использовался в основном для убийства иранских диссидентов, проживающих за границей. Однако после смерти Сулеймани Тегеран приказал своим наемным убийцам убить некоторых из самых выдающихся политических деятелей Америки - замечательный сдвиг, который потенциально может ввергнуть политику США в кризис.



Мерчант, согласно просочившемуся документу, "понял, что убийство было связано с местью Ирана за смерть Касема Сулеймани".



Мало что известно о жизни Мерчанта, помимо его пакистанского гражданства, и о том, что он часто путешествовал из Пакистана в Иран. После известия о его аресте индийский новостной сайт написал, что он вырос в богатой семье из Карачи и контролировал портфель стоимостью 70 миллионов долларов. Но согласно просочившемуся документу - предложению или краткому изложению информации, которую подозреваемый предлагает в ходе переговоров о снисхождении, - он сказал ФБР, что связался с КСИР из-за денег. В апреле 2024 года он вылетел в Техас, где у него, по-видимому, есть семья, затем 3 июня в Нью-Йорк, где в аэропорту Ла Гуардиа его встретил человек, который впоследствии оказался информатором. В отеле на Лонг-Айленде, согласно публично поданным показаниям под присягой на арест, Мерчант объявил, что их партнерство будет заключаться не в импорте одежды, а в организации убийств, что он проиллюстрировал изготовлением "пальцевого пистолета".



Он якобы поручил информатору познакомить его с наемными убийцами. Предвидя, что они спросят, кого они должны были убить, Мерчант уже задал этот вопрос своему куратору из КСИР, указанному в просочившемся документе как Мехрдад Юсеф, когда они разговаривали на конспиративной квартире в Иране в январе 2024 года. Мерчант рассказал ФБР, что Юсеф сначала ответил, что Мерчант должен сообщить наемникам, что целью был Трамп, "затем сделал паузу" и назвал ряд других возможных целей: "Джо Байден или Никки Хейли, или политики, военные или бюрократы". Мерчант "истолковал паузу Юсефа как означающую, что целью может быть Трамп".



Планы, похоже, больше никуда не ведут. Именно после разговора с Юсефом Мерчант отправился в США, изучил предвыборный митинг Трампа, а затем спрятал свой отчет - "30 охранников", "от четырех до пяти сканеров" - в посылке, отправленной по почте куратору. К тому времени, как он добрался до Нью-Йорка, план стал более продуманным. Показания под присягой ФБР включают фотографию, на которой Мерчант в гостиничном номере объясняет план информатору, именуемому "конфиденциальным источником" (CS).



С отметкой времени 734 вечера 4 июня на скриншоте изображен стройный усатый мужчина, напряженно наклонившийся вперед, с нахмуренным лбом и задранным выше локтя левым рукавом рубашки, открывающим татуировку на предплечье.



"Мерчант начал планировать сценарии потенциальных убийств на салфетке и расспрашивал СS о том, как он убьет цель в различных сценариях", - говорится в показаниях под присягой. "Мерчант указал на цель и неоднократно просил СS объяснить, как цель умрет. Мерчант сказал СS, что вокруг человека будет кругом безопасность".



Он объясняет, что для убийства потребуется отвлекающий маневр - по его словам, шумная демонстрация, организованная заранее. Мерчант также хочет, чтобы кто-то - он уточняет "женщина" - провел разведку. В результате число людей, которым нужно было бы сохранить заговор в секрете, достигло бы почти 30, включая настоящих убийц, которых Мерчант напоминает информатору, что ему нужно выстроить в очередь. На данный момент масштаб заговора превзошел все предыдущие известные иранские миссии по убийству, сохранив при этом характерное качество "сидячего места": на следующий день Мерчант предложит ему и информатору проехаться по Бруклину в "скаутские клубы", где они могли бы найти добровольных сообщников.



"Это забавно. Но в то же время неуклюжесть не означает, что они не полны решимости избавиться от своих оппонентов или американских чиновников ", - говорит Масих Алинеджад, иранская женщина - диссидент. В 2021 году федеральные прокуроры обвинили иранских агентов в заговоре с целью похитить ее из дома, затем перевезти на скоростном катере в Венесуэлу для передачи Ирану и либо тюремного заключения, либо смертной казни. Год спустя убийца, предположительно, поджидал возле того же дома в Бруклине в своей машине со штурмовой винтовкой и 66 патронами.



Информация о конкретной иранской угрозе Трампу просочилась в новостные репортажи на фоне пристального изучения действий Секретной службы при расстреле Батлера. К тому времени Мерчант уже был арестован, но подробности оставались секретными, потому что 14 июля 2024 года магистрат США в Бруклине скрепил печатью письменные показания под присягой под присягой под присягой по просьбе прокуроров, просивших время для расследования версий. Три дня спустя Мерчант встретился с прокурорами и агентами ФБР. Предоставленная им информация была собрана в пятистраничный файл с пометкой "Предложение": документ, который вскоре должен был стать достоянием общественности.



Правоохранительные органы рассматривают такого рода документы как конфиденциальные. Через несколько дней после того, как старейший сенатор республиканец Чарльз Грассли опубликовал это сообщение в Интернете, оно было удалено по запросу Министерства юстиции, по словам сотрудников аппарата Грассли, которые добавили, что ведутся переговоры о получении дополнительной информации. Министерство юстиции сообщило TIME, что у него нет комментариев, но в предыдущих отчетах не оспаривало подлинность документа, протестуя против его обнародования.



Адвокат Мерчанта Авраам Московиц выразил недоверие. "Какое предложение? Мистер Мерчант не сотрудничает", - написал Московиц TIME по электронной почте после публикации документа. Тремя неделями ранее адвокат подчеркнул, что Мерчант пользуется презумпцией невиновности: "Мой клиент с нетерпением ждет своего дня в суде и надлежащей правовой процедуры, которую гарантирует ему наша конституция".



Утечка документа практически подтверждает показания под присягой ФБР, поданные при аресте Мерчанта и, наконец, обнародованные 5 августа 2024 года. Логичной целью был Трамп. "Я думаю, это предположение", - говорит Мэтью Левитт, бывший чиновник Министерства финансов, который отслеживает программу убийств Ирана в Вашингтонском институте ближневосточной политики, добавляя: "Вы не включаете все в обвинительный акт".



С 1979 года, когда к власти пришел клерикальный режим, агенты Ирана убили более 440 иранцев за пределами страны, по подсчетам Центра по правам человека Абдоррахама Боруманда в Иране (назван в честь активиста-демократа, зарезанного агентами Исламской Республики в 1991 году в вестибюле его парижского жилого дома). В этот список не входят нападения, не повлекшие за собой летального исхода, такие как мартовское (2024 года)ранение ножом журналиста диссидентского спутникового телеканала возле его лондонской квартиры.



"За три года я переехал почти в 20 конспиративных квартир", - говорит женщина диссидент Алинеджад. По ее словам, она отклонила предложение принять участие в Федеральной программе защиты свидетелей, потому что это помешало бы ей критиковать Исламскую Республику, где ее профиль в Instagram** (8,5 подписчиков) стимулирует ее активность. Цель иранского режима - молчание.



"Им удалось обезглавить оппозицию", - сказала Ройя Боруманд, дочь Абдоррахама и исполнительный директор центра. "Они убили сетевиков. Они убивали людей, которые объединяли людей. Их убийства направлены на предотвращение любого организованного инакомыслия.



Но до недавнего времени официальные лица США, как правило, наносили, в лучшем случае, побочный ущерб: в 2011 году, согласно федеральному обвинительному заключению, иранский агент назвал "ничего страшного", если американские сенаторы также погибнут в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне путем взрыва ресторана в Вашингтоне. Со смертью Сулеймани все изменилось.



Убийство Трампа может быть истолковано как акт войны и спровоцировать военный ответ США, ставящий под угрозу иранский режим, который до сих пор считал собственное выживание главным приоритетом. Риск кажется огромным.



"Да, но я не уверен, что режим видит это таким образом", - говорит Левитт, бывший чиновник казначейства. "Режим верит во взаимность, в то, что он считает взаимностью". Он указал на видео, размещенное на веб-сайте верховного лидера Ирана Али Хаменеи в январе 2022 года. Анимация под названием "Месть неизбежна" представляет, как Трамп был убит иранскими беспилотниками на поле для гольфа во Флориде вскоре после получения текстового сообщения следующего содержания: Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это.



"Они опубликовали это видео и составили список людей, которые, по их мнению, были причастны", - говорит Левитт. "И это начинается наверху, с Трампа, и идет вниз, и они верят, что эти люди являются законными целями".



Миссия Ирана в ООН не ответила на запрос о комментариях. Но в то время как министр иностранных дел Тегерана заявил в интервью CNN, что стремление Ирана к "справедливости" является "законным и судебным", высокопоставленные чиновники режима не скрывают желания "убийства Трампа", как выразился один из них на государственном телевидении. Тегеран даже дал понять, что предпочитает местных наемных убийц. На церемонии, посвященной второй годовщине смерти Сулеймани, его преемник на посту главы Сил Кудс КСИР Эсмаил Гани заявил: "Мы мстим американцам с помощью людей на их стороне и в их собственных домах, без нашего присутствия".



Пока Гани говорил, попытка покушения на бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона шла полным ходом, хотя Болтона уже не было в правительстве, когда был убит Сулеймани. Этот заговор с гонораром в 300 000 долларов также отслеживался ФБР, которое зафиксировало многонедельную переписку между посредником и все более нетерпеливым куратором в Тегеране. Куратор объявил гонорар в размере 1 миллиона долларов за убийство другого бывшего чиновника, позже выяснилось, что это бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео.



Карим Саджадпур, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир***, говорит, что в частной беседе перед тем, как атака ХАМАСА 7 октября открыла новую пороховую бочку, два высокопоставленных чиновника США сказали ему, что наибольшей опасностью открытого конфликта с Ираном было бы успешное убийство Сулеймани. По его словам, третий американский чиновник недавно сказал ему, что США предупредили Иран по тайным каналам о том, насколько серьезно они относятся к попыткам покушения, "но Иран, похоже, не воспринимает эти угрозы всерьез".



Левитт в этом месяце обнародовал веб-страницу с подробным описанием каждой известной "внешней операции", предпринятой Ираном, определение, которое включает попытки убийства. Более половины - по крайней мере, 116 - были запущены после смерти Сулеймани. "Темпы возросли", - говорит Левитт. "Я имею в виду, что многое происходит".



Тем временем в Тегеране люди, организующие убийства, находятся под собственным давлением. Поскольку заговор с целью убийства Болтона затягивался, офицер Сил Кудс, пытавшийся управлять событиями из Тегерана, признался своему новобранцу, что, пропустив годовщину смерти Сулеймани, он "беспокоился, что у них отберут работу", если она не будет завершена в ближайшее время.



В бумажнике Мерчанта найдена рукописная записка с кодовыми словами, которые он якобы изобрел для сообщения о заговоре с целью убийства. Министерство юстиции.



Напротив, судя по показаниям под присягой, Мерчант завоевал доверие продавца. В отеле он положил мобильный телефон информатора в ящик стола, когда они разговаривали, и сказал предполагаемым киллерам, что они должны получить неотслеживаемые ячейки. Даже о них, по его словам, они должны были говорить шифром, притворяясь частью швейного бизнеса, который будет служить прикрытием. Мерчант записал ключ на прямоугольнике бумаги, который все еще был в его бумажнике, когда его арестовали: "Футболка" означало протест ("самая легкая работа"), "фланелевая рубашка" означала кражу, а "флисовая куртка" означала убийство ("совершить акт игры"). Он добавил еще одно, "denim", как код для "отправки денег". Для начала он вручил двум агентам под прикрытием 5000 долларов стодолларовыми купюрами.



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И все же, главные заговорщики, планирующие убить Трампа, находятся в самой Америке, а не за ее пределами !!!



Вряд ли Иран пойдет на убийство Трампа после ареста Мерчанта – слишком велики риски прямой войны с США.



Вряд ли Украина отважится на это, особенно после признаний Раута. Она может лишиться финансовой и военной поддержки. Республиканцы такого не простят при любом раскладе выборов.



А вот внутренние "элитные" группы в США заинтересованы в смерти Трампа до голосования в большой степени !!



О каких группах идет речь?



Начнем с самого простого.



Первая группа – те, кто не хочет правды о предыдущих президентских выборах. Трамп уверен, что выборы были сфальсифицированы. У него и его сторонников на руках немало документов об этом. Одновременно, Трамп считает, что штурм Капитолия был организован с целью сорвать работу комиссий Конгресса США по проверке достоверности результатов выборов.



Вторая группа – те, кто не желает глубокой проверки правительства США в случае победы Трампа. Он хочет поручить эту проверку своему стороннику - Илону Маску с использованием новейших систем искусственного интеллекта. Не случайно Маск стал так сильно заботиться о своей безопасности и тратит на это миллионы долларов. Трамп вообще хочет провести революционные изменения в правительстве на основе своего "Проекта 2025". Под увольнение могут попасть 50 тысяч госслужащих, их заменят лояльными Трампу людьми. Это, конечно, "игра с огнем".



Третья группа, это та часть "политической элиты", которая замешена в педофилических скандалах странно умершего в тюрьме Джеффри Эпштейна. И, одновременно, та часть сатанинской "политической элиты", о которой с 2017 года вопиет конспирологическое движение QAnon (яростно поддерживающее Трампа). Трамп на последних митингах постоянно говорит о неких списках своих политических противников, которые причастны к педофилии и сатанизму.



Четвертая группа плавно перешла к Трампу от Роберта Кеннеди младшего, который снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, стал сторонником Трампа и пообещал ему совместно раскрыть тайну убийств Джона и Роберта Кеннеди 60 лет назад. Но и сейчас правда об этих убийствах может потрясти Америку.



Эти группы, не желающие допустить Трампа вновь в Белый дом, как было отмечено лежат на поверхности.



Но и их достаточно для подготовки нового покушения.



А списать все можно будет и на Иран, и на Украину.



*террористическая организация, запрещенная в РФ

**соцсеть компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

***НКО, признанное иностранным агентом в РФ Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727431680





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