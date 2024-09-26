Дуг Бэндоу: Запад пытается свалить правительство Грузии. Тбилиси отчаянно защищается

13:12 27.09.2024 Responsible Statecraft

США



Можно ли обвинить США во вмешательстве в грузинские выборы?



Жесткий подход Вашингтона к закону Тбилиси об иностранных агентах отдает лицемерием, пишет RS. Америке следовало бы взглянуть на собственное законодательство об иностранных агентах.



Дуг Бэндоу



Шестнадцать лет назад Россия провела короткую войну против черноморского государства Грузии. Ранее в сентябре президент Джо Байден отметил ее годовщину, заявив, что США "остаются непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ".



Однако в представлении Байдена сопротивление желаниям Америки в понятие суверенитета не входит. "Мы по-прежнему готовы поддерживать грузинский народ и его евроатлантическим устремления", - заявил он [курсив Дуга Бэндоу]. При этом он резко раскритиковал "антидемократические шаги правительства Грузии, примером которых является закон об "иностранных агентах" в кремлевском стиле и ложные заявления должностных лиц, которые противоречат нормам членства в ЕС и НАТО[курсив Дуга Бэндоу]".



Ситуация усугубилась на прошлой неделе, когда США объявили о ряде санкций против двух грузинских чиновников и более 60 физических лиц за "нарушения прав человека" и "антидемократические действия" - все это стало следствием протестов против нашумевшего закона об иностранном влиянии, принятого правительством.



"США глубоко обеспокоены продолжающимися антидемократическими действиями грузинского правительства, несовместимыми с нормами членства в Европейском союзе и НАТО", - заявил в понедельник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



"Помимо так называемого закона об иностранном влиянии, мы также видели, как грузинское правительство неоднократно применяло насилие в отношении собственных граждан, протестовавших против этого закона", - добавил он.



Грузинская политика была весьма нестабильной после парламентских выборов в октябре 2020 года, чьи результаты оппозиция отказалась принять, хотя наблюдатели сочли их "в целом свободными и конкурентными". И хотя демонстранты всякий раз поднимали знамя демократии, партия "Грузинская мечта" выиграла выборы три раза подряд, начиная с 2012 года.



Более того, законопроект об иностранных агентах сам по себе не только не "антидемократичный", но и не "вдохновлен Россией", как нас уверяет администрация Байдена. Новый закон требует от организаций раскрывать иностранное финансирование - но лишь только в том случае, если оно составляет пятую часть их бюджета или более. В самом законе говорится, что он лишь "регулирует регистрацию субъекта в качестве организации, преследующей интересы иностранной державы, и другие вопросы, связанные с прозрачностью" и "не может ограничивать деятельность субъекта, зарегистрированного в качестве организации, преследующей интересы иностранной державы".



Однако Госдепартамент настаивает на том, что законопроект "представляет угрозу для организаций гражданского общества, трудящихся на благо рядовых граждан Грузии". Так называемая Венецианская комиссия при Совете Европы пришла к выводу: "Признание субъектом, преследующим интересы иностранной державы, в соответствии с законом, имеет серьезные последствия, поскольку это подрывает как финансовую стабильность, так и авторитет организаций, против которых направлены эти действия, а также их деятельность. Постоянные препятствия вкупе с навешиванием ярлыков со стороны государства создают тревожный эффект".



Увы, обвинения союзников звучат не слишком убедительно. Серж Шмеманн из "Нью-Йорк таймс" отметил: "Американцы и европейцы усиливают нажим на Грузию, чтобы вынудить ее отменить законопроект, но им бы следовало взглянуть на собственное законодательство об иностранных агентах и принять меры, чтобы оно никогда не стало политическим оружием".



Однако этот поезд уже ушел - по крайней мере, в США. Закон о регистрации иностранных агентов распространяется на доверенных лиц так называемых "иностранных принципалов" (под этим термином понимаются иностранные правительства, политические партии, организации и частные лица). Участие в политических или пиар-кампаниях, сбор или трата средств и представление "иностранных принципалов" в правительстве США - все это делает человека иностранным агентом и требует соответствующей регистрации, раскрытия информации и учета.



Юридическая фирма Covington & Burling предупредила: "Закон написан настолько общо, что при буквальном прочтении может потребовать регистрации даже для текущих деловых операций юридических фирм. Кроме того, закон не имеет минимального порога и может применяться даже против малейшего действия, которое считается побудительным событием".



Что касается Грузии, то можно смело предположить, что Тбилиси защищается от попыток США и Европы добиться смены режима. Разумеется, Вашингтон в этом не признается. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер вторил Байдену: "Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, внесенный в парламент Грузии, собьет страну с европейского пути и нанесет вред организациям гражданского общества, работающим на благо граждан Грузии. Мы призываем правительство Грузии решительнее отстаивать свое стремление в ЕС".



Союзные правительства финансируют группы c определенной политической целью. Это само по себе не новость: на Балканах "общественные" организации при поддержке США повально предпочитают либералов и еврократов традиционалистам и националистам - сколь угодном демократичным.



Можно ли назвать грузинское законодательство слишком расплывчатым и плохо проработанным? Возможно, но аргументы против него покажутся своекорыстными. Как заметил один европейский аналитик: "Если правительство действительно обеспокоено тем, насколько сильно гражданское общество Грузии зависит от иностранных средств, оно могло бы предоставить ему больше местного финансирования". Неужели это Тбилиси виноват в том, что не спонсирует собственных критиков?



Как бы то ни было, само по себе несовершенство законодательства вряд ли оправдывает прекращение помощи и выдачи виз, а также остановку дискуссий о вступлении в ЕС, как это сделали США и ЕС соответственно. К тому же можно было бы выдвинуть аналогичную критику целого ряда законов Вашингтона, Брюсселя и всех 27 государств-членов ЕС. Может ли закон использоваться не по назначению, как это, судя по всему, происходит в США и России? Разумеется.



Да, правительство "Грузинской мечты" заслуживает критики за жесткий разгон протестов. В прошлом месяце правозащитная организация Human Rights Watch предупредила: "Грузинские власти еще не продемонстрировали примера эффективного расследования целой серии жестоких нападений на гражданских и политических активистов, развернувшейся за последние месяцы... Безнаказанность за эти нападения рискует спровоцировать новый виток политического насилия и нестабильности в преддверии парламентских выборов в стране в октябре 2024 года".



Более того, правительство угрожает запретить главную оппозиционную партию, "Единое национальное движение" Саакашвили, а также других противников.



За эти действия, как и за нарушение иных законов, Тбилиси должен быть привлечен к ответственности. Однако западные государства должны прекратить попытки диктовать внутреннюю политику других стран. Байденовские панегирики грузинскому суверенитету неискренни. Вашингтон уважает независимость других правительств лишь тогда, когда они поступают по его указке.



Более того, ни одна страна не вмешивается в чужие выборы чаще США. Согласно исследованию Университета Карнеги-Меллона, с 1945 по 2000 год Америка вмешивалась в выборы других стран 81 раз.



И вопреки всем нападкам на правительство "Грузинской мечты" за то, что оно не поддержало Киев или отказалось занимать антимосковскую позицию, оно успешно отстояло суверенитет страны. Анатоль Ливен из Института имени Квинси заметил: "Вместо стремления во всем следовать за Москвой, грузинская политика в действительности отражает, по выражению директора ЦРУ Уильяма Бернса, "уклончивую середину": она не подчиняется ни России, ни Западу и диктуется официальным взглядом на национальные интересы Грузии".



Оппозиция сетует, что правительство может пойти на уступки России. Однако политика Тбилиси оказалась гораздо эффективнее, чем Киева. Грузия не только сберегла свободу, но и извлекла выгоду из деловых отношений со своим тщеславным соседом. Некоторая адаптация к реальности представляется весьма скромной ценой не только за выживание, но и за независимость, мир и процветание.



Подчинившись требованию союзников помочь сдержать Москву, Грузия непременно понесет издержки - как это было во время войны 2008 года, когда она безнадежно ждала американской поддержки. Так же, как и Украина, где союзные правительства отказались вступить в конфликт напрямую, хотя решительно отвергли примирение и компромисс, которые могли бы положить конец продолжающемуся конфликту.



В итоге разбираться с неподобающим поведением грузинского правительства предстоит самому грузинскому народу. В преддверии октябрьских выборов даже один из самых ярых критиков Тбилиси призвал оппозицию доносить свои взгляды до избирателей, а не до иностранных правительств. Вашингтону следует помнить наставление Джона Квинси Адамса юной Америке: не становиться "диктаторшей мира", ибо тогда она не сможет быть "правительницей собственного духа".



Дуг Бэндоу - старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана. Бывший сотрудник фонда "Наследие" и Института конкурентоспособного предпринимательства Источник - ИноСМИ

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