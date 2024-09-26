Развод Бакальчуков и чечено-ингушская гражданская война. Есть ли в Москве власть?

13:14 27.09.2024

Точка кипения - Wildberries: Кадыров задумался первым. Алаудинов обратился с фронта



Олег Беликов



Мы ждем новостей о взятии Угледара, освобождении курской земли, но вместо этого пока получаем стрельбу в центре Москвы, драку на курорте. Кто будоражит наш тыл, пока парни на "передке" сражаются, не жалея жизней? Сколько, в конце концов, стоит наше спокойствие и достаточно ли этих денег? Царьград разбирался.



Поздний вечер, Магас. По дороге, ведущей из аэропорта, движутся кареты скорой помощи. Вдоль трассы море людей: тысячи жителей республики выстроились с включенными на телефонах фонариками. Нет, это везут не героев СВО, как можно было подумать. Это борт из Москвы привез в Ингушетию тела двоих охранников, которые погибли в перестрелке в офисе Wildberries. Один из них 41-летний Адам Алмазов служил в личной охране замминистра Минобороны и экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Его земляки восприняли все случившееся как трагедию народную. Еще бы, ведь стреляли в них представители соседней Чечни.



Павших в бою за Wildberries встретили в Ингушетии с общенародными почестями. В местных соцсетях мероприятия именуют не иначе, как день единства Ингушетии… Каждый может сам для себя решить, чем это пахнет,

- отреагировал на события в Магасе политолог Юрий Баранчик.



Что происходит в тылу воюющей страны?



О том, чем это может в итоге запахнуть, первыми задумались в Грозном. Рамзан Кадыров, который в конфликте владельцев Wildberries супругов Бакальчук встал на сторону мужа, отправил на встречу со старейшинами Ингушетии своего давнего друга и соратника Адама Делимханова, он же депутат Госдумы и один из командиров "Ахмата".



Делимханов пообщался и с коллегой по Думе Бекханом Барахоевым из Ингушетии. Это его люди погибли в той перестрелке. На похоронах охранников он заявил, что нельзя допустить, чтобы "трагедия стала поводом для разжигания розни между народами".



ТГ-канал "Фортанга" сообщил, что на встрече с участием Делимханова никто так и не предложил, как урегулировать конфликт, но зато много говорили о воспитании молодежи и о том, что надо жить в мире.



Что происходит в тылу воюющей страны? Вы вообще адекватны, граждане? Что ж, подождем, когда такое повторится уже на территории Кремля. Тем более что расстояние и так уже небольшое - меньше километра,

- пишут авторы ТГ-канала "РИА Катюша".



"Послала в грубой форме"



Не так давно произошел еще один случай. В Анапе кавказцы избили аниматоров - парня и девушку: именно она и привлекла внимание гостей города, вызвав желание познакомиться. Что-то пошло не так. Слово за слово - и в дело пошли кулаки. В итоге в "разборки" по факту драки пришлось вмешаться даже генералу Апти Алаудинову. По этому поводу он вынужден был записать даже 20-минутный ролик.



Девушка в грубой форме его послала. Сказала, видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, "укропы" бьют, мы от них бежим толпами. Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными? Я понимаю, что желание познакомиться - это страшное преступление,

- выступил в защиту земляков Алаудинов.



Отметим, что следователям еще предстоит выяснить окончательно все детали дела о хулиганстве.



Сколько стоит наше спокойствие



С момента окончания войн на Кавказе страна ежегодно практически платит за мир в этом регионе. Чечня и Ингушетия наряду с Дагестаном, Тувой и новыми территориями входят в число бюджетозависимых регионов, глав которых еще в прошлом году Минфин хотел заставить лично отчитываться за расходование федеральных денег. Так, в 2023 году на четыре "старые" республики приходилось 20 процентов, или 164 млрд рублей, от общего объема дотаций, которые составляли 822 млрд рублей. При этом больше всех денег досталось Дагестану - 86, Чечне - 43 и Ингушетии - 14,4 млрд рублей. В этом году Москва затянула пояса: Дагестан получил - 69,2, Чечня - 34,7, Ингушетия - 11,6 млрд рублей.



Вот такая нехитрая математика, которая позволяет понять, во сколько мы оцениваем свое спокойствие.



В Чечне никогда не упускают возможности поблагодарить президента России за мир на Кавказе. Какой ценой он был достигнут, мы все помним. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress



Одно дело, когда межнациональный нерв внутри нашей страны стараются задеть почувствительнее извне, но когда конфликты организуют сами граждане нашей страны, возникает, мягко говоря, недопонимание.



В сухом остатке



В то время как чеченцы и ингуши плечом к плечу с русскими, казахами, мордвинами, чувашами бьются за нашу победу на Донбасском и Курском фронтах, их братья устраивают разборки, причем в центре Москвы, в сотнях метров от Кремля. Уверен, что эту новость аплодисментами встретили в Киеве.



Или скажите, боевому генералу нечем больше заняться, как записывать ролики с передовой по поводу разборок на курорте. Зачем доводить до этого военачальника? Должно быть стыдно всем, кто вытворяет такое в воюющей против всего Запада стране, и стоит прислушаться к словам политика Олега Царева.



Россию будут ломать на межнациональных противоречиях. Искусственно эти противоречия создавать и раздувать. Раскачивать тезис о том, что чеченцев (дагестанцев, осетин, башкиров и т. д.) обижают по национальному признаку, - самый простой путь,

- отметил он



Так зачем мы создаем лишние поводы для радости врага? Столько говорим о единстве народа, что именно оно станет залогом нашей Победы над коричневой чумой. А на деле выходят вот такие истории, теперь уже даже, увы, трагические. Так что же - одумаемся или будем ждать возвращения наших героев и надеяться, что они уж точно наведут порядок?