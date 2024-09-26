В.Скачко: Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора

13:19 27.09.2024 Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Жили-были две панды. Китайские, но в Финляндии. И горя не знали, пока тоже не стали отвечать, стоят ли некие абстрактные ценности тех, конкретных жертв, которых затягивает в воронку войны в Украине. Вот так вот все завернуло.



Отвечать китайские бамбуковые медведи начали вольно или невольно, но вполне определенно – их готовы депортировать назад в Китай. Чтобы там радовать глаз строителей социализма с китайской спецификой, а не горячих финских парней, которые недавно нечаянно вступили в НАТО и обмишурились по полной. Как будто вступили в то, что не очень радует, когда в него вступаешь.



Суть этой запутанной, на грани геополитической шизофрении, истории проста, как продольная извилина в мозгу нового президента Финляндии Александра Стубба, который как-то уверял всех, что запросто победит Россию на поле боя. Если та, конечно, сунется в его край озер и сопок, оленей и ягеля, чтобы все это нагло отобрать.



Именно так Стубб видит и оценивает то, чем, по его мнению, занимаются в Московском Кремле, вынашивая подлые антифинские планы. И потому копеечку к копеечке собирает деньги на отражение российской атаки. И так экономно это делает, что денег теперь во всей Финляндии нет даже на… панд.



Лохматых и милых "китайцев" зовут Лури и Пюрю (по-китайски -- Хуа Бао и Цзин Баобао), и с 2017 года они живут в зоопарке в финском городе Эхтяри. Самке Лури недавно исполнилось 10 лет, а самцу Пюрю - 11, и передали их Финляндии в ходе визита в эту страну председателя КНР Си Цзиньпина. В знак особого расположения и надежды на финский здравый смысл.



Все панды в мире считаются собственностью Китая, и в другие страны передаются в аренду. С обязательным возвращением и самих животных, и появившихся детенышей по истечении срока договорных обязательств. Ибо и дома, и за рубежом китайцы своих бамбуковых медведей считают неофициальным символом своей же страны. Вот Луми и Пюрю и были переданы финнам на 15 лет. В надежде, что приживутся, порадуют тамошних детей и обзаведутся своими – дадут потомство. Если им будет хорошо.



Теперь понятно, что не будет – панды пробудут в Финляндии до конца осени, потом их поместят в обязательный карантин и подготовят к обратному путешествию на родину.



Китайская ассоциация охраны дикой природы привычно была вежлива, объясняя причину: "После дружественных консультаций между Китаем и Финляндией было принято решение, что, исходя из приоритетности охраны здоровья и благополучия больших панд, находившиеся в Финляндии большие панды Хуа Бао и Цзин Баобао будут возвращены на родину досрочно в этом году".



Директор же зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен пыхтел от собственной важности и путался в показаниях, намекая на "целый комплекс обстоятельств". "Мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд", -- подпускал он информтумана. Но потом признался: на содержание экзотических мишек у гордых пастухов оленей просто денег нет.



Как правило, на содержание каждого животного уходит от 250 тыс. до 1 млн долл в год. А Финляндия такие суммы не тянет. Несмотря даже на то, что уже на второй год своего пребывания в Финляндии, в 2018 году, Лури и Пюрю увеличили прибыль зоопарка. Потому что посетителей оказалось на 100 тысяч человек больше, чем в 2017-м.



Увы, те времена остались позади. Зоопарк разъяснил: он не может позволить себе дальше содержать панд, так как переживает снижение числа туристов (в том числе из России) после пандемии, а также из-за текущих экономических условий, включая инфляцию и высокие процентные ставки. А также – и это названо главной причиной! – из-за украинского конфликта, на который Финляндия, став членом НАТО, вынуждена тратить последние кровные. Чтобы, значит, поддерживать Украину.



В феврале 2024 года со слов посла России в Финляндии Павла Кузнецова стало известно, что Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 млрд евро, в том числе поставив минометы, ПЗРК, гранатометы, артиллерийские системы и другое вооружение. "Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идет о летальном оружии", - сказал посол.



А дальше – больше: 13 сентября сего года министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что страна продолжает оказывать материальную помощь Украине в соответствии с обещаниями. "Финляндия поставляет Украине больше оборонной техники. Президент республики (уже упомянутый крайне умный Александр Стубб. – Авт.) принял решение по этому вопросу 13 сентября. ...Это 25-я по счету партия военной помощи из Финляндии на Украину. Было подсчитано, что включение в поставку новых позиций обойдется стране примерно в 118 млн евро. Общая стоимость материалов, поставленных Финляндией на Украину, сейчас составляет 2,3 млрд евро", - отчиталось финское Минобороны.



То есть, несмотря на последствия пандемии и экономические трудности, бьющие по пандам, Финляндия выделяет Украине на войну 25-й пакет военной помощи на сумму 118 млн. евро. Евро, Карл! В долларах это еще больше – панд на сто пятьдесят можно было бы потратить. Но тратят, как видим, на другое. А зоопарк даже собирается подавать заявку на реструктуризацию долгов, но не возвращать медведей – все для победы Украины. Над Россией.



Впрочем, это желание отдать последнее Украине и оставить без необходимого не только панд, но и собственных граждан – фишка не только Финляндии, но и всего коллективного Запада. Помощь Украине оказывается, несмотря на падение показателей экономического развития многих западных стран и жизненного уровня их граждан, и уже напоминает манию суицидального характера.



Буквально на днях президент США Джо Байден, выступая с трибуны 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал на следующей неделе выделить пакет помощи в размере 375 млн долл.



По данным агентства Reuters, в новый пакет американской военной помощи для Киева войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения. И это при том, что внешний долг США в этом году уже превысил 34 трлн долл. А по данным на июль 2024 года уровень безработицы в США достиг 4,3%, что стало рекордным значением с октября 2021 года. В августе 2024 года уровень безработицы снизился до 4,2%, но число безработных все равно составило 7,1 млн человек.



А количество бездомных, живущих на улицах, по данным газеты The Wall Street Journal, на 21 сентября 2024 года, уже достигло 550 тыс, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Более того, газета подсчитала, что по итогам текущего года количество бездомных в США может превысить 653 тыс, которые были зафиксированы в прошлом году, и поставить таким образом новый рекорд. Среди этого роста издание выделяет наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья, а также эпидемию смертности от фентанила (сильнодействующего обезболивающего).



Но Байден, как престарелый попка-попугай, не устает повторять, что раз Россия напала на Украину, то нельзя допустить, чтобы западные страны устали или отвернулись от помощи Киеву. И людям не легче от того, что деньги бесперебойно идут на победу Киева.



Сегодня разные методики подсчета всевозможных трат на Украину показывают, что за все время вооруженного конфликта Украина получила от Запада почти 260 млрд евро. А, например, осенью прошлого года аналитики на основе открытой статистики и заявлений официальных лиц подсчитали, что с начала полномасштабных боевых действий - с февраля 2022-го по сентябрь 2023 года гуманитарная и военная помощь Киеву от разных стран и международных организаций (включая ЕС, МВФ, Всемирный банк) превысила 322 млрд долл. Сейчас эта сумма, наверняка еще больше. И более 100 млрд евро составила военная помощь.



И если США, владеющие печатным станком, могут напечатать себе "зеленых" денег сколько угодно, то Европа тихо и медленно загибается финансово и экономически, поддерживая санкции против России и перекачивая экономику (выгодное производство, ищущее налоговые послабления и скрытый госпротекционизм, щадящие более низкие банковские ставки и т. д.) в США.



Этот процесс уже получил название "обезжиривание Европы", вызванное в том числе и отказом от дешевых российских энергоносителей, которые и предопределили европейской экономическое чудо". Теперь этого чуда нет – европейцы суицидально обрезали его сами себе.



И в то же время, как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики, помощь ЕС Украине с 2014 года на начало осени 2024-го превысила 126 млрд евро. В ущерб, разумеется, себе.



Бывший премьер Италии, и экс-глава европейского Центрального банка Марио Драги недавно в докладе для Еврокомиссии утверждал: в ЕС в последние годы замедляется экономический рост и заметнее становится разрыв с ведущими мировыми экономиками, потому что рушатся старые экономические и торговые связи. По расчетам, которыми оперировал Драги, расходы ЕС, например, на импорт ископаемого топлива выросли с 341 млрд евро в 2019 году до 416 млрд в 2023-м (около 2,7% ВВП). И это результат снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021 году до 8% в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже.



"Мы не можем игнорировать тот факт, что ситуация изменилась. Объем мировой торговли снижается, Китай из торгового партнера превратился в нашего конкурента. Мы потеряли нашего главного поставщика дешевых энергоносителей - Россию. Кроме того, в этом году Европа впервые не может рассчитывать на рост населения - напротив, население начнет снижаться, и к 2040 году с рынка труда будут ежегодно исчезать два миллиона рабочих. Мы, как никогда раньше, вынуждены рассчитывать на производительность труда, а она очень мала", - уныло, но объективно заявил Драги.



Но не суть. При ближайшем рассмотрении и анализе происходящего, оказывается, что хромает даже идеологическая оболочка помощи Запада Украине. Запад утверждает, что он тратится на защиту неких общечеловеческих ценностей и принципов демократии, всевозможных прав и свобод человека.



По словам же западных стратегов, все это попирает Россия именно на Украине, а Запад ей противостоит. И заставляет Украину противостоять. Но главное в другом – все это делается с оружием в руках, и уже третий год идет война, на которой гибнут люди. А мертвым, как известно, и принципы демократии, и общечеловеческие ценности вкупе с правами и принципами абсолютно безразличны.



Но даже не в этом дело. Во-первых, Запад, обвиняя Россию и натравливая на нее Украину и украинцев, не хочет видеть, что это именно он спровоцировал госпереворот на Украине в 2104 году, который и стал причиной политического кризиса и гражданской войны, которую пришедшие к власти неонацисты и затеяли против части собственного народа в Крыму и в Донбассе, и на значительной части Новороссии. И сделали это с одной целью – превратить Украину в АнтиРоссию и, повторяю, натравить ее на северо-восточного соседа.



Война, переходящая в откровенный государственный терроризм, и подпитывается сегодня западными деньгами. В ущерб и людям, и даже, как видим, пандам.



Во-вторых, панды под раздачу попали не случайно. Следующий объект, против которого Запад готовится затеять военную провокацию – это как раз Китай. И там это знают и тоже готовятся. Во всяком случае, не хотят, чтобы на Западе обижали их символы – симпатичных медведей.



И китайцы, случайно или неслучайно, забирают их домой: только в 2023 году Китай сообщил о "принудительном возврате" всех панд из Британии, Нидерландов, Австралии, Японии и, ясное дело, США, где черно-белые мишки радовали гостей зоопарков со времен Ричарда Никсона.



Сейчас, видимо, пришли другие времена… Источник - Ukraina.ru

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