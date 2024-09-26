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|ВС РФ осталось 2 километра до Курахово
13:25 27.09.2024
– итоговая сводка Readovka за 26 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 26 сентября в разрезе СВО. Русским войскам осталось порядка двух километров до окраин Курахово. На аэродроме Староконстантинов уничтожены два истребителя F-16, один фронтовой бомбардировщик Су-24 и крылатые ракеты производства стран НАТО. Украинский военный юрист Лихачев заявил о массовых дезертирствах в рядах ВСУ.
Вопрос большого пирога
Русские войска после установления контроля над Селидовской ИТК №82 фактически вышли на дистанцию прямого удара уже по сельским пригородам Курахово, до них осталось порядка 2 километров. И тут встает главный вопрос, какие действия могут предпринять ВС РФ на этом направлении?
Русское командование, по всей видимости, делает ставку не на прямой штурм города. Данный выбор обусловлен рядом причин. Например, гарнизон Курахово относительно боеспособен и заблаговременно подготовился к самому вероятному варианту потенциального штурма, который стал очевидной угрозой для ВСУ после освобождения русской армией Красногоровки. Таким образом, "классический" и, соответственно, простой подход можно исключить. Однако само развитие ситуации севернее и южнее Курахово дает некий "ключ" к ответу на вопрос о последующих шагах нашей армии.
В первую очередь стоит обратить внимание на направление ударов ВС РФ в районе села Цукурино, что дает намек на желание русского командования совершить глубинный охват не просто Курахово. Речь идет о создании в перспективе котла для всей группы населенных пунктов – от Горняка на севере до Новоселидовки на западе. Его южная граница по потенциальному замыслу командования ВС РФ будет формироваться комплексом атак от Угледара, судьба обороны которого уже предрешена, и, разумеется, от полосы Водяное – шахта "Южнодонбасская-3". Важно подчеркнуть, что как только Угледар будет взят, перед ВС РФ в некотором роде откроется оперативный простор. Безумие украинского командования, не разрешившего отход ядра сил из этого оборонительного района на Богоявленку с целью оттянуть новость о сдаче города на фоне визита дегенерата Зеленского в США, попросту прикончит шансы на создание новой устойчивой укрепленной линии северо-западнее Угледара. Тога перспективный выход ВС РФ во фланг обороняющимся частям ВСУ в полосе Успеновка – Елизаветовка – Катериновка вынудит противника немедленно отходить в направлении Курахово.
Это действительно масштабная операция, которая в состоянии нанести максимальный по своей ощутимости удар по всей украинской группировке в Донбассе. Бесстрашие русского солдата и его воля к победе в сочетании с откровенным предательством собственных людей со стороны командования неприятеля ведут ВС РФ к крупному успеху.
Черный день для ВС ВСУ
Ряд источников сообщил о поражении утром 26 сентября на аэродроме Староконстантинов двух истребителей F-16, поставленных незалежной из Нидерландов. Кроме того, также появилась информация, что помимо импортных бортов был уничтожен Су-24, использовавшийся Киевом как носитель крылатых ракет Storm Shadow/Scalp. В дополнение сообщается, что вместе с вышеуказанными самолетами могли ликвидировать и 12 единиц крылатых ракет.
"На аэродроме Староконстантинов при попытке взлета с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами. На самом аэродроме также уничтожен Су-24, модернизированный под пуски ракет Storm Shadow. Мог быть также уничтожен склад открытого хранения с 12 ракетами Storm Shadow. Пока не установлен объем поражения F-16, но корпус и фюзеляж пострадали при попытке старта. Су-24 догорел", – сообщают инсайдерские источники.
Важно заметить, что при мнимой "несерьезности" повреждений самолет использоваться не может, пока не пройдет квалифицированный ремонт, который будут осуществлять явно не на Украине. Если, конечно, борт в принципе ремонтопригодный и не подлежит списанию. Столь сложная летная техника очень чувствительна даже к мелким повреждениям.
Аналогичным успехом ВС РФ было уничтожение пяти истребителей Су-27 в начале июля на аэродроме Миргород. Тогда разведывательный БПЛА засек на объекте готовые к взлету украинские борты и русские ракетчики комплексно отработали кассетным и классическим "Искандерами" по целям.
Армия дезертиров
Военный юрист украинского центра поддержки ветеранов боевых действий Лихачев констатировал, что с начала СВО более 100 тыс ВСУшников самовольно оставили свои части.
Он также указал, что количество таких случаев резко возросло именно в 2024 году. Юрист лично сталкивался с делами, заведенными местной военной прокуратурой, в которых фигурируют случаи единовременного СОЧ 20-30 людьми (взводом).
Лихачев подчеркнул, что многие ВСУшники, убежавшие из своих подразделений, не желают возвращаться обратно, ссылаясь на неготовность снова столкнуться с прежними конфликтами и той атмосферой, что стала поводом к СОЧ.
20 августа Верховная рада поддержала законопроект, который освобождает украинских солдат от ответственности при первом самовольном оставлении части в случае добровольного возвращения на службу. Этот факт лишь подтверждает массовость данного явления. Украинский солдат в победу не верит. Это демонстрируется как вышеописанным повальным дезертирством, так и показаниями пленных, которые рады тому, что сдались.
Вчера, 25 сентября, главным событием
дня стал выход ВС РФ широким фронтом к селу Цукурино для его последующего штурма. Немецкие СМИ сообщили о причастности экс-главкома ВСУ Залужного к подрыву "Северных потоков".