ВС РФ осталось 2 километра до Курахово

13:25 27.09.2024

– итоговая сводка Readovka за 26 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 26 сентября в разрезе СВО. Русским войскам осталось порядка двух километров до окраин Курахово. На аэродроме Староконстантинов уничтожены два истребителя F-16, один фронтовой бомбардировщик Су-24 и крылатые ракеты производства стран НАТО. Украинский военный юрист Лихачев заявил о массовых дезертирствах в рядах ВСУ.



Вопрос большого пирога



